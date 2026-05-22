Stranger Things: Αν θέλεις να μάθεις τι συνέβη στην Eleven θα πρέπει να περιμένεις 20 χρόνια

Για περίπου μια δεκαετία κυριάρχησε στη μικρή οθόνη, αποκτώντας εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, σαρώνοντας στη τηλεθέαση, κερδίζοντας βραβεία και κάνοντας τους πρωταγωνιστές της σταρ. Το Stranger Things διέλυσε όποιο ρεκόρ βρήκε μπροστά του.

Βέβαια, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες σειρές – φαινόμενο, η τελευταία σεζόν δίχασε και δημιούργησε πολλές αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τους σκληροπυρηνικούς fans. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, ενώ το μεγάλο φινάλε «γέννησε» περισσότερα ερωτήματα από όσα θα έπρεπε.

Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν «τι απέγινε στην Eleven; Πέθανε ή επέζησε;». Ένα ερώτημα στο οποίο κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά – ούτε καν οι ήρωες του Stranger Things.

Κάπως έτσι τα αδέρφια Ντάφερ ρωτήθηκαν για τη μοίρα της ηρωίδας τους και η απάντηση που έδωσαν δεν ενθουσίασε τους θαυμαστές του σόου. Προσκεκλημένοι στο podcast Happy, Sad, Confused του Τζος Χόροβιτς, τόνισαν ότι δεν έχουν πρόβλημα να λύσουν αυτή την απορία – αλλά σε 20 χρόνια από τώρα!

«Αν σε 20 χρόνια μιλάμε ακόμα για το Stranger Things, τότε θα απαντήσουμε σε δύο δεκαετίες» είπε ο Ρος Ντάφερ και συμπλήρωσε: «Και ελπίζω ο κόσμος να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται μέχρι το 2046».

Μάλιστα, στο… παιχνίδι μπήκε και ο Χόροβιτς, λέγοντας πως «κλείσαμε ραντεβού σε 20 χρόνια από τώρα – αν είμαι ακόμα ζωντανός».

Πάντως, οι δημιουργοί του Stranger Things δεν μπέρδεψαν μόνο το κοινό, αλλά και τους άλλους ήρωες της σειράς, καθώς μετά το φινάλε διάφορα μέλη του καστ είπαν πως θεωρούσαν ότι η Eleven δεν τα κατάφερε.

«Πρέπει να τους μιλήσουμε. Δεν λέμε ότι κάνουν λάθος. Είναι απλώς ενδιαφέρον ότι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να συζητήσουν μαζί μας» δήλωσαν.

Θυμίζουμε ότι στο τελευταίο επεισόδιο, ο Μάικ, ο Ντάστιν, ο Μαξ, ο Στιβ και οι υπόλοιποι ενώνονται για μια τελευταία φορά για να νικήσουν τον Βέκνα. Οι σεναριογράφοι της σειράς, όμως, δημιούργησαν ένα διφορούμενο τέλος για την Eleven και δεν είναι σαφές αν όντως θυσίασε τον εαυτό της για να σώσει τους φίλους της.