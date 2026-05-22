Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
«Τριπάρισμα» 22 Μαΐου 2026, 11:43

Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το 2004 ήταν ένας διαφορετικός κόσμος για τον Μελ Γκίμπσον: ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, ήταν σταρ τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις οθόνες, ενώ δεν έλειπε από τις λίστες με τους πιο ωραίους της 7ης Τέχνης.

Και μετά ήρθαν οι περίεργες δηλώσεις, οι ακόμα πιο περίεργες συμπεριφορές και Τα Πάθη του Χριστού – ένα φιλμ που δέχθηκε σκληρή κριτική, κατηγορήθηκε για  αντισημιτισμό και χάρισε στον 70χρονο δημιουργό τον τίτλο του αμφιλεγόμενου.

Βέβαια, η γεμάτη βία ταινία του, που παρουσιάζει τις τελευταίες 12 ώρες του Χριστού, σάρωσε στο box office, ξεπέρασε τα 600 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις και έδωσε τη δυνατότητα στον Μελ Γκίμπσον να συνεχίσει να κάνει ότι ήθελε με τον τρόπο του.

Περίπου 22 χρόνια μετά, κι αφού πέρασε μια επταετία γράφοντας το σενάριο, το sequel της ταινίας του 2004 φαίνεται πως ολοκληρώνεται. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το νέο βιβλικό έπος του Μελ Γκίμπσον, που ωστόσο αναμένεται να κυκλοφορήσει με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό πλάνο.

Όπως έγινε γνωστό, το πρώτο μέρος θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 6 Μαΐου 2027, ενώ το δεύτερο στις 25 Μαΐου 2028 – δηλαδή την Ημέρα της Αναλήψεως σύμφωνα με το Πάσχα των Καθολικών.

Ωστόσο, παρά τις καθυστερήσεις, ο Μελ Γκίμπσον, έδωσε στο κοινό την πρώτη εικόνα από την Ανάσταση του Χριστού, με τον Τζάακο Όχτονεν στον ρόλο του Ιησού.

«Είμαι ευγνώμον σε όλους αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους, από τους ηθοποιούς μέχρι το συνεργείο, που έδωσαν τα πάντα για αυτή την παραγωγή. Μαζί, δημιουργήσαμε κάτι πολύ δυνατό» είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος πέρασε 134 μέρες στην Ιταλία για τα γυρίσματα.

Μάλιστα παρομοίασε την όλη διαδικασία με «τριπάρισμα», ενώ τόνισε πως «δεν είχα διαβάσει ποτέ άλλοτε κάτι παρόμοιο» για το σενάριο της ταινίας Η Ανάσταση του Χριστού, που έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας.

