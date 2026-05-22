Κέιτ Μπους: Βραβείο για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Η Κέιτ Μπους βραβεύεται για τη σκηνοθεσία που υπογράφει σε μια αντιπολεμική ταινία.
Η βραβευμένη με Βρετανικό Μουσικό Βραβείο και υποψήφια για Grammy, μουσικό είδωλο Κέιτ Μπους είναι πλέον αναγνωρισμένη και ως σκηνοθέτρια.
Η τραγουδίστρια κέρδισε βραβείο για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την αντιπολεμική ταινία μικρού μήκους «Little Shrew» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Καρμάρθεν στην Ουαλία.
Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Βασίζεται στο τραγούδι της Μπους «Snowflake» από το άλμπουμ της «Fifty Words for Snow» του 2011 και παρουσιάζει μία μυγαλή που αναζητά ελπίδα καθώς διασχίζει μια βομβαρδισμένη πόλη.
Κέιτ Μπους: Είμαστε πανευτυχείς για τη βράβευση
«Τι υπέροχο! Η «Little Shrew» είναι απίστευτα ενθουσιασμένη που της απονεμήθηκε μια τόσο μεγάλη τιμή» είπε η Κέιτ Μπους. «Πολλά ευχαριστώ από την ίδια, από εμένα και από όλη την ομάδα. Είμαστε πανευτυχείς!» πρόσθεσε.
Η Μπους έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ασπρόμαυρη ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη σε δικά της σκίτσα και εικονογραφήσεις από τον Τζιμ Κέι, για να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο μέσω του οργανισμού War Child.
«Τι απίστευτη χρονιά ήταν η φετινή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Καρμάρθεν!» δήλωσε ο δημιουργικός παραγωγός του, Στάιφιν Πάρι. «
Η φετινή επιτυχία ξεπέρασε οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ — κυρίως επειδή η έμπνευση ζωής μου, η Κέιτ, μοιράστηκε μαζί μας το αξιοσημείωτο έργο της συμμετέχοντας με την ταινία της» τόνισε.
