Σε έξαρση η σύφιλη και η γονόρροια στην Ευρώπη – Απότομη άνοδος και στην Ελλάδα

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια βρίσκονται σε έξαρση στην Ευρώπη, προειδοποεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, με τα κρούσματα σύφιλης και γονόρροιας να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

«Οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και αγονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά ή το νευρικό σύστημα» δήλωσε ο Μπρούνο Τσιάντσιο του ECDC.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, μεταξύ 2023 και 2024, παρατηρήσαμε σχεδόν διπλασιασμό της συγγενούς σύφιλης, όπου οι λοιμώξεις μεταδίδονται απευθείας στα νεογνά, οδηγώντας σε πιθανές επιπλοκές που μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή» πρόσθεσε.

«Η προστασία της σεξουαλικής σας υγείας παραμένει απλή. Χρησιμοποιείτε προφυλακτικά με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και κάντε εξετάσεις αν έχετε συμπτώματα.»

Η έξαρση, ανέφερε το ECDC, οφείλεται εν μέρει στα «διευρυνόμενα κενά στον έλεγχο και την πρόληψη» και χρήζει άμεσης αντίδρασης.

Περίπου η ίδια τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα, δείχνει η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ. Το 2024 δηλώθηκαν 735 επιβεβαιωμένα κρούσματα πρώιμης σύφιλης, από τα οποία πάνω από το 90% αφορούσε άνδρες, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το υψηλό δεκαετίας που καταγράφηκε το 2023.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα κρούσματα σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν από το 2015 ως το 2024, οπότε καταγράφηκαν 45.577 επιβεβαιωμένα κρούσματα, δείχνει η έκθεση του ECDC.

Τα περισσότερα αφορούν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, ωστόσο σημαντική άνοδος καταγράφεται και στις ετεροφυλόφιλες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η σύφιλη οφείλεται στο βακτήριο Treponema pallidum. Στα αρχικά στάδια προκαλεί έλκη στα γεννητικά όργανα ή το στόμα, εξάνθημα και συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη. Χωρίς θεραπεία, μπορεί τελικά να οδηγήσει στην εμφάνιση ογκιδίων στο δέρμα και σε σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.

Γονόρροια

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2024 καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα γονόροιας, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με το 2015, δείχνει η αντίστοιχη έκθεση του ECDC.

Στην Ελλάδα δηλώθηκαν 420 επιβεβαιωμένα κρούσματα το 2024, από τα οποία τα 399 αφορούσαν άνδρες. Αν και η ετεροφυλικές επαφές ήταν ο κύριος τρόπος μετάδοσης τα προηγούμενα χρόνια, η λοίμωξη μεταδίδεται πλέον συχνότερα σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες.

Η γονόρροια οφείλεται στο βακτήριο Neisseria gonorrhoeae και προκαλεί συνήθως ουριθρίτιδα με βλεννώδες ή πυώδες έκκριμα και δυσουρία. Σε κάποιες περιπτώσεις η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική, κυρίως όταν αφοά τον φάρυγγα ή τον πρωκτό αντί τα γεννητικά όργανα.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρει το ECDC, τα χλαμύδια είναι το πιο συχνά αναφερόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα με 213.443 κρούσματα το 2024, αριθμος μειωμένος κατά 6% σε σχέση με το 2015.

Στην Ελλάδα, πάντως, μόνο 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα αναφέρθηκαν το 2024, αν και ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος.

Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις προκαλούνται από το βακτήριο Chlamydia trachomatis. Προκαλούν οίδημα των γεννητικών οργάνων με ουρηθρήτιδα με βλεννώδες ή πυώδες έκκριμα, πόνο και, στην περίπτωση των γυναικών, αιμορραγία.