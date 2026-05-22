Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πράσινο φως στην Ευρώπη για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας
Υγεία 22 Μαΐου 2026, 14:39

Πράσινο φως στην Ευρώπη για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση κατά της παχυσαρκίας. Κατά μέσο όρο μειώνει το βάρος κατά 13,6%.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Θετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) έλαβε την Παρασκευή το χάπι της Novo Nordisk για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, το οποίο έτσι αποκτά το προβάδισμα σε σχέση με το αναμενόμενο αντίστοιχο χάπι της Eli Lilly.

Την τελική απόφαση για την κυκλοφορία του φαρμάκου αναμένεται να λάβει τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σχεδόν πάντα συμμορφώνεται με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΜΑ.

Το χάπι περιέχει 25 mg σεμαγλουτίδης και σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία  προσφέρει την ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσιμες μορφές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Σε Ευρώπη και ΗΠΑ η Novo Nordisk προσφέρει ήδη ένα χάπι σεμαγλουτίδης, το οποίο όμως περιέχει πολύ μικρότερες δόσεις και έχει εγκριθεί μόνο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Το νέο χάπι προορίζεται μόνο για ενήλικες με παχυσαρκία και όσους είναι υπέρβαροι και πάσχουν από τουλάχιστον μία πάθηση που συνδέεται με το αυξημένο βάρος, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η καρδιοπάθεια ή η αποφρακτική υπνική άπνοια, αναφέρει ο EMA. Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με δίαιτα και φυσική άσκηση.

Η σύσταση του οργανισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής Φάσης 3 στην οποία συμμετείχαν 307 υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα. Οι εθελοντές που έλαβαν το χάπι έχασαν κατά μέσο όρο το 13,6% του σωματικού βάρους τους σε διάστημα σχεδόν 15 μηνών, συγκριτικά με 2,2% στην ομάδα ελέγχου που έλαβε ψευδοφάρμακο.

Η σεμαγλουτίδη ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών GLP-1 (Γλυκαγονόμορφο Πεπτίδιο 1), φάρμακα που μιμούνται τη δράση της ομώνυμης ορμόνης που εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και βοηθά στην ρύθμιση του σακχάρου. Δρουν παράλληλα και στο κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου που ελέγχει την επιθυμία για φαγητό.

Το χάπι σεμαγλουτίδης είναι απλούστερο στη χορήγηση από τις εβδομαδιαίες ενέσεις που φυλάσσονται στο ψυγείο, ένα πρακτικό πλεονέκτημα που ίσως προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια νέους πελάτες.

Μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας, η παγκόσμια αγορά αγωνιστών GLP-1 κατά της παχυσαρκίας εκτιμάται ότι θα έχει ύψος 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, αναφέρει το Reuters.

Στις ΗΠΑ, το χάπι της Novo Nordisk εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ τον Απρίλιο έλαβε το πράσινο φως το αντίστοιχο χάπι της Eli Lilly.

Το χάπι της Novo  λαμβάνεται κάθε πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν το φαγητό ή τη λήψη άλλου φαρμάκου από το στόμα. Το χάπι της Lilly δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)
Euroleague 22.05.26

Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)

Στις 4 το απόγευμα έφτασε στο «T-Center» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε - Δείτε εικόνες.

Σύνταξη
«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Για τη διάδοση 22.05.26

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Σύνταξη
Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου

Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου το Σάββατο 23 Μαΐου θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η.

Σύνταξη
Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies