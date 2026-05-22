Πράσινο φως στην Ευρώπη για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας
Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση κατά της παχυσαρκίας. Κατά μέσο όρο μειώνει το βάρος κατά 13,6%.
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
- Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Θετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) έλαβε την Παρασκευή το χάπι της Novo Nordisk για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, το οποίο έτσι αποκτά το προβάδισμα σε σχέση με το αναμενόμενο αντίστοιχο χάπι της Eli Lilly.
Την τελική απόφαση για την κυκλοφορία του φαρμάκου αναμένεται να λάβει τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σχεδόν πάντα συμμορφώνεται με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΜΑ.
Το χάπι περιέχει 25 mg σεμαγλουτίδης και σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία προσφέρει την ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσιμες μορφές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ η Novo Nordisk προσφέρει ήδη ένα χάπι σεμαγλουτίδης, το οποίο όμως περιέχει πολύ μικρότερες δόσεις και έχει εγκριθεί μόνο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.
Το νέο χάπι προορίζεται μόνο για ενήλικες με παχυσαρκία και όσους είναι υπέρβαροι και πάσχουν από τουλάχιστον μία πάθηση που συνδέεται με το αυξημένο βάρος, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η καρδιοπάθεια ή η αποφρακτική υπνική άπνοια, αναφέρει ο EMA. Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με δίαιτα και φυσική άσκηση.
Η σύσταση του οργανισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής Φάσης 3 στην οποία συμμετείχαν 307 υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα. Οι εθελοντές που έλαβαν το χάπι έχασαν κατά μέσο όρο το 13,6% του σωματικού βάρους τους σε διάστημα σχεδόν 15 μηνών, συγκριτικά με 2,2% στην ομάδα ελέγχου που έλαβε ψευδοφάρμακο.
Η σεμαγλουτίδη ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών GLP-1 (Γλυκαγονόμορφο Πεπτίδιο 1), φάρμακα που μιμούνται τη δράση της ομώνυμης ορμόνης που εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και βοηθά στην ρύθμιση του σακχάρου. Δρουν παράλληλα και στο κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου που ελέγχει την επιθυμία για φαγητό.
Το χάπι σεμαγλουτίδης είναι απλούστερο στη χορήγηση από τις εβδομαδιαίες ενέσεις που φυλάσσονται στο ψυγείο, ένα πρακτικό πλεονέκτημα που ίσως προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια νέους πελάτες.
Μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας, η παγκόσμια αγορά αγωνιστών GLP-1 κατά της παχυσαρκίας εκτιμάται ότι θα έχει ύψος 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, αναφέρει το Reuters.
Στις ΗΠΑ, το χάπι της Novo Nordisk εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ τον Απρίλιο έλαβε το πράσινο φως το αντίστοιχο χάπι της Eli Lilly.
Το χάπι της Novo λαμβάνεται κάθε πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν το φαγητό ή τη λήψη άλλου φαρμάκου από το στόμα. Το χάπι της Lilly δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.
- Έφτασε και η Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο
- Απεβίωσε ο Κάρλο Πετρίνι, ηγέτης του κινήματος «Slow Food»
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο T-Center» (vid)
- Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
- Άρχισε να… κοκκινίζει: Στις θέσεις τους οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)
- To Spotify θα παίζει τραγούδια της Universal διασκευασμένα από ΑΙ
- Αλέξανδρος Αργυρίου: Ποτέ δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ο κριτικός ως αυθεντία
- Αλέξης Τσικόπουλος: «Είδα ένα παπούτσι, πλησίασα και…» λέει ο βοσκός που εντόπισε τη σορό του γιατρού στην Κρήτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις