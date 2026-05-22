Περιβάλλον 22 Μαΐου 2026, 12:05

Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;

Η αξιοσημείωτη σειρά νόμων, γνωστών στην Ιρλανδία ως Bechbretha, καθόριζε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονταν με τη μελισσοκομία

Νεκτάριος Δαργάκης
Κι όμως, στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες.

Σε ποιον ανήκει ένα σμήνος μελισσών; Τι συμβαίνει όταν εισβάλλουν στο οικόπεδο ενός γείτονα;

Όπως γράφει το Conversation, στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα, τέτοιου είδους ζητήματα ρυθμίζονταν από μια αξιοσημείωτη σειρά νόμων γνωστών ως Bechbretha, η οποία καθόριζε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονταν με τη μελισσοκομία.

Γνωστοί και ως «αποφάσεις για τις μέλισσες», αυτοί οι νόμοι αποτελούσαν μέρος του ευρύτερου μεσαιωνικού ιρλανδικού νομικού συστήματος, του νόμου Brehon (γνωστού στην παλαιά ιρλανδική γλώσσα ως fénechas ή εθιμικό δίκαιο).

Η Bechbretha είχε και έναν άλλο σκοπό: τη διατήρηση καλών σχέσεων εντός των τοπικών κοινοτήτων

Ο νόμος του Brehon προωθούσε την επανορθωτική δικαιοσύνη αντί της ποινικής και αφορούσε κυρίως το είδος της αποζημίωσης που έπρεπε να καταβάλλεται για τα εγκλήματα που διαπράττονταν.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους νόμους συντάχθηκαν τον 7ο και τον 8ο αιώνα, αλλά πιθανότατα διαφυλάσσουν πολύ παλαιότερες παραδόσεις που προηγουμένως μεταδίδονταν προφορικά.

Πώς οριζόταν το ύψος της αποζημίωσης

Η ιρλανδική κοινωνία των αρχών του Μεσαίωνα ήταν ιεραρχική, σημειώνει το Conversation.

Στις δικαστικές υποθέσεις, το ύψος της αποζημίωσης που όφειλε ή λάμβανε κάποιος εξαρτιόταν εξ ολοκλήρου από την κοινωνική του θέση, με τις πληρωμές να διαφέρουν ανάλογα με την κοινωνική του κατάσταση.

Η Bechbretha αποτελούσε νομικό οδηγό για τους δικηγόρους που ασχολούνταν με υποθέσεις που αφορούσαν την εισβολή μελισσών (όταν οι μέλισσες ενός γείτονα εισέρχονταν στην ιδιοκτησία άλλου και υποτίθεται ότι έκλεβαν νέκταρ από λουλούδια και φυτά), τραυματισμούς ή θανάτους που προκαλούσαν μέλισσες, κλοπές κυψελών και την οφειλόμενη αποζημίωση σε κάθε περίπτωση.

Πηγή: National Museum of Antiquities / Conversation

Λάμβαναν νομικό καθεστώς

Στη μεσαιωνική Ιρλανδία, οι μέλισσες λάμβαναν νομικό καθεστώς, καθώς ταξινομούνταν ως οικόσιτα ζώα.

Όπως τα βοοειδή, τα άλογα, οι χοίροι, τα πουλερικά και τα πρόβατα, προστατεύονταν νομικά λόγω της σημαντικής αξίας τους.

Η μελισσοκομία παρήγε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως μέλι για διατροφή και ζαχαροπλαστική, καθώς και μελόκρασο, μπίρα, κερί μέλισσας για κεριά, στεγανωτικά υλικά και πινακίδες γραφής, αλλά και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν στην ιατρική, στο γυάλισμα, στη λίπανση, στην περιποίηση του δέρματος και στην αδιαβροχοποίηση.

Η Bechbretha είχε και έναν άλλο σκοπό: τη διατήρηση καλών σχέσεων εντός των τοπικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την Bechbretha και ένα άλλο νομικό κείμενο, τη Bretha Comhaithchesa του 8ου αιώνα («Αποφάσεις για τη γειτονιά»), μια αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των αγροτών εξασφάλιζε την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση που συνέβαινε εισβολή ζώων σε ξένη ιδιοκτησία, κλοπή ή τραυματισμός.

Για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, απαιτούνταν ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των γειτόνων.

Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι να δείξεις πού εισέβαλε ή προκάλεσε ζημιά το μεγάλο κατοικίδιο ζώο ενός γείτονα και άλλο να αποδείξεις ότι οι μέλισσες του γείτονα κατέστρεψαν τα λουλούδια σου, κλέβοντας νέκταρ πριν πετάξουν μακριά με τα… παράνομα κέρδη τους.

Η πρόταση για τον εντοπισμό των μελισσών που ήταν… ένοχες

Μια πρόταση που υπήρχε στην Bechbretha ήταν να πασπαλίζονται οι μέλισσες με αλεύρι, να τις ακολουθούσαν μέχρι την πηγή και να εντόπιζαν τις… ένοχες.

Επειδή οι μέλισσες τείνουν να επιστρέφουν επανειλημμένα στις ίδιες πηγές νέκταρ, η παρακολούθηση και η σήμανσή τους με λευκό αλεύρι – το οποίο σκορπίζεται στο έδαφος καθώς πετούν, αφήνοντας μια ορατή διαδρομή πτήσης – θεωρούταν ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματική.

Οι νόμοι όριζαν επίσης ότι ο ιδιοκτήτης των αδέσποτων μελισσών είχε τρία χρόνια για να συλλέξει το μέλι τους, αλλά μέχρι το τέταρτο έτος θα έπρεπε να παραδώσει το πρώτο σμήνος από εκείνη την κυψέλη στον θιγόμενο.

Πηγή: Aberdeen University Library Online Collections

Ρυθμίσεις για την ιδιοκτησία

H Bechbretha ρύθμιζε επίσης ζητήματα σχετικά με την ιδιοκτησία των σμηνών που εγκαθίσταντο και κατασκεύαζαν νέες κυψέλες είτε σε ιδιωτική είτε σε κοινόχρηστη γη.

Ο μελισσοκόμος που ανακάλυπτε τη νέα κυψέλη είχε δικαίωμα στο ένα τρίτο του μελιού για τρία χρόνια, αλλά μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου, ο ιδιοκτήτης της γης στην οποία είχε εγκατασταθεί το σμήνος γινόταν ο ιδιοκτήτης της.

Όταν ένα σμήνος εντοπιζόταν σε δασική έκταση, αυτός που την είχε ανακαλύψει είχε δικαίωμα σε (σχεδόν) το σύνολο του μελιού. Η τοπική εκκλησία και ο πατριάρχης της συγγενικής ομάδας αυτού που την εντόπισε είχαν και οι δύο δικαίωμα σε ένα μερίδιο.

Στις περιπτώσεις όπου οι κυψέλες είχαν κλαπεί ή μετακινηθεί παράνομα και οι δράστες είχαν τσιμπηθεί ή είχαν πεθάνει από τσίμπημα, οι μελισσοκόμοι δεν θεωρούνταν υπεύθυνοι.

Όταν οι μέλισσες τσιμπούσαν ανθρώπους χωρίς πρόκληση, οφειλόταν αποζημίωση, αν και αν το θύμα σκότωνε τη μέλισσα ή τις μέλισσες, ο θάνατός τους θεωρούταν επαρκής αποζημίωση.

Γενικά, σε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε τσιμπηθεί, σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί, οι κυψέλες παραδίδονταν ως αποζημίωση.

Η κλοπή κυψελών οδηγούσε σε βαριές ποινές, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Όσο πιο κοντά βρισκόταν μια κυψέλη σε μια αγροικία, ειδικά σε μια αγροικία υψηλού κοινωνικού κύρους, τόσο μεγαλύτερη ήταν η αποζημίωση.

Αυτή συνήθως δινόταν με τη μορφή βοοειδών, το κύριο μέσο συναλλαγής που χρησιμοποιούνταν στην Ιρλανδία πριν από την εμφάνιση των νομισμάτων. Η κλοπή κυψελών από μοναστήρια προκαλούσε επίσης βαριά πρόστιμα.

Πηγή: National Library of France

Εξάπλωση της μελισσοκομίας σε ολόκληρη την κοινότητα

Το γεγονός ότι υπήρχε μια σειρά από ιρλανδικούς νόμους της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου που αφορούσαν αποκλειστικά τις μέλισσες, αποκαλύπτει την μεγάλη εκτίμηση που απολάμβαναν αυτά τα μικρά πλάσματα, σημειώνει το Conversation.

Η αποζημίωση μέσω κυψελών και μελισσοκομικών προϊόντων συνέβαλε στην εξάπλωση της μελισσοκομίας σε ολόκληρη την κοινότητα.

Στην προ-βιομηχανική, πρώιμη μεσαιωνική Ιρλανδία, όπου η επιβίωση της κοινωνίας εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα, οι μέλισσες αποτελούσαν κεντρικό στοιχείο του γεωργικού συστήματος, όπως και σήμερα.

Στα τέλη του 10ου αιώνα, οι συγγραφείς ιρλανδικών ιστορικών κειμένων κατέγραψαν δύο περιστατικά «bech-dibad» – θνησιμότητας των μελισσών – τα οποία οδήγησαν σε μαζική πείνα και θανάτους στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Το γεγονός ότι καταγράφηκαν αυτές οι καταστροφές είναι σημαντικό, καθώς υποδηλώνει ότι υπήρχε επίγνωση του τι θα συμβεί αν εξαφανιστούν οι μέλισσες.

Σήμερα, οι αποικίες μελισσών σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές – από την απώλεια βιοτόπων, την κλιματική αλλαγή, τις τοξικές χημικές ουσίες έως και τα θανατηφόρα παράσιτα που εξαπλώνονται.

Η Bechbretha αποδεικνύει ότι, αν υπάρχει η βούληση και οι κοινότητες συμμετέχουν και αισθάνονται ότι έχουν συμφέρον, η προστασία των μελισσών είναι εφικτή, υποστηρίζει το Conversation.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκαν βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν' αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλο

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

