Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 22 Μαΐου 2026, 06:00

Πώς οι γεωπολιτικές κρίσεις επαναφέρουν τους φόβους για το κρατικό χρέος – Οι πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση και ο γρίφος της ΕΚΤ

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Η παράταση του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, οι υψηλές τιμές καυσίμων και ο φόβος νέου κύματος ακρίβειας αναγκάζουν πολλές κυβερνήσεις να εξετάζουν πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη φορά οι αγορές αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις κρατικές δαπάνες. Μετά από χρόνια συνεχών κρίσεων, πανδημίας, ενεργειακού σοκ, πολέμου και αμυντικών δαπανών, η ανησυχία έχει να κάνει με το πόσο χρέος μπορούν ακόμη να αντέξουν οι οικονομίες χωρίς να αρχίσει ξανά να κυριαρχεί ο φόβος δημοσιονομικών αναταράξεων.

Η εικόνα αποτυπώνεται ήδη στα επιτόκια δανεισμου, καθώς για πολλές κυβερνήσεις αυτά τα επίπεδα αλλάζουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι επόμενοι προϋπολογισμοί. Το χρήμα δεν είναι πλέον φθηνό και η περίοδος όπου οι αγορές απορροφούσαν σχεδόν αδιαμαρτύρητα το κρατικό χρέος έχει τελειώσει.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν πυκνώσει οι ανεπίσημες επαφές ανάμεσα σε οικονομικά επιτελεία και στελέχη της Κομισιόν για το ενδεχόμενο νέας ευελιξίας στους δημοσιονομικούς κανόνες. Η λέξη «ρήτρα διαφυγής» αποφεύγεται ακόμη δημόσια, όμως αρκετές κυβερνήσεις πιέζουν ήδη για ειδικές εξαιρέσεις που θα επιτρέψουν πρόσθετες ενεργειακές δαπάνες χωρίς άμεσες κυρώσεις από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η Ιταλία κινείται πιο επιθετικά από κάθε άλλη χώρα. Η κυβέρνηση Μελόνι θεωρεί ότι το ενεργειακό σοκ απειλεί πλέον άμεσα τη βιομηχανική παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα και ζητά μεγαλύτερο χώρο για κρατικές παρεμβάσεις. Στη Ρώμη υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η ευρωπαϊκή οικονομία υποτιμά τη διάρκεια της κρίσης και ότι χωρίς νέα μέτρα στήριξης η πίεση θα περάσει γρήγορα στην απασχόληση και στην κατανάλωση.

Στη Γαλλία το πρόβλημα είναι διαφορετικό, καθώς τα υψηλά ελλείμματα, η αδύναμη ανάπτυξη και το αυξημένο κόστος δανεισμού έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε επενδυτές και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το γαλλικό spread αντιμετωπίζεται πλέον από αρκετές αγορές ως πολιτικός δείκτης σταθερότητας, κάτι αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια.

Η Γερμανία εμφανίζεται επίσημα αντίθετη σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση, όμως ακόμη και στο Βερολίνο η πίεση από τη βιομηχανία αυξάνεται καθημερινά. Μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις ζητούν μέτρα για το ενεργειακό κόστος και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας αποβιομηχάνισης, καθώς το ακριβό φυσικό αέριο και η αβεβαιότητα επηρεάζουν επενδυτικά σχέδια και παραγωγή.

Η ΕΚΤ σε δύσκολη θέση

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη Φρανκφούρτη γνωρίζουν ότι οι επόμενοι μήνες μπορεί να καθορίσουν όχι μόνο την πορεία του πληθωρισμού αλλά και τη συνολική σταθερότητα των ευρωπαϊκών αγορών χρέους. Η νέα άνοδος της ενέργειας αναγκάζει την ΕΚΤ να επανεξετάσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα οι αγορές θεωρούν πλέον πολύ πιο αργή οποιαδήποτε αποκλιμάκωση επιτοκίων.

Το βασικό σενάριο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στις αγορές είναι ότι η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να κρατήσει το κόστος χρήματος υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα συνεχίσουν να δανείζονται ακριβά μέσα σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλής ενεργειακής πίεσης.

Παράγοντες της αγοράς που βρίσκονται σε επαφή με την ΕΚΤ περιγράφουν έναν έντονο εσωτερικό προβληματισμό. Από τη μία πλευρά, η Φρανκφούρτη δεν θέλει να επαναληφθεί το λάθος της δεκαετίας του 1970, όπου ο πληθωρισμός αντιμετωπίστηκε καθυστερημένα και απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Από την άλλη, υπάρχει ο φόβος ότι εάν οι αγορές αρχίσουν να θεωρούν ανεξέλεγκτα τα δημόσια οικονομικά ορισμένων χωρών, μπορεί να ξεκινήσει νέος κύκλος πίεσης στα spreads.

Αυτό ακριβώς είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Η ΕΚΤ δεν βρίσκεται πλέον στη θέση που βρισκόταν μετά το 2012, όταν μπορούσε να παρέμβει επιθετικά με μαζικές αγορές ομολόγων και σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Σήμερα ο πληθωρισμός περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων. Η ΕΚΤ μπορεί να αποτρέψει μια ακραία αποσταθεροποίηση, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτεί επ’ αόριστον κρατικές παρεμβάσεις χωρίς να κινδυνεύσει η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

Οι διαφορές με την κρίση του 2007

Το παρασκήνιο στις αγορές συνοδεύεται πλέον όλο και συχνότερα από συγκρίσεις με την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας. Στις επενδυτικές τράπεζες και στα hedge funds κυκλοφορούν ήδη σημειώματα που εξετάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη σημερινή περίοδο και στα χρόνια μετά το 2007–2008.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται μπροστά σε επανάληψη της ίδιας κρίσης. Οι τράπεζες είναι ισχυρότερες, υπάρχει κοινός μηχανισμός στήριξης, οι οικονομίες έχουν μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα και η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον το επίκεντρο του συστημικού φόβου. Υπάρχει όμως μια βασική ομοιότητα που ανησυχεί τις αγορές. Και τότε και τώρα, η κρίση ξεκίνησε από διαφορετική αφετηρία αλλά κατέληξε στο ίδιο σημείο, δηλαδή στην αμφισβήτηση της δυνατότητας των κρατών να χρηματοδοτούν διαρκώς τα υψηλά ελλείμματα.

Μετά το 2007, η κρίση μεταφέρθηκε από τις τράπεζες στα δημόσια οικονομικά λόγω των διασώσεων και της ύφεσης. Σήμερα, η πίεση έρχεται από τη διαρκή ανάγκη κρατικών παρεμβάσεων για ενέργεια, άμυνα, βιομηχανία και κοινωνική στήριξη. Το αποτέλεσμα όμως μοιάζει επικίνδυνα οικείο. Οι αγορές αρχίζουν ξανά να μετρούν ποια κράτη μπορούν να αντέξουν υψηλά επιτόκια για μεγάλο διάστημα.

Η Αθήνα και ο φόβος αλλαγής κλίματος

Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η χώρα βρίσκεται σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ισχυρό ταμειακό απόθεμα και καλύτερο προφίλ χρέους. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζουν ότι οι αγορές μπορούν να αλλάξουν κλίμα πολύ πιο γρήγορα από όσο αλλάζουν οι οικονομικοί δείκτες και γι αυτό η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή δεν αφορά μόνο την πορεία του πετρελαίου ή τον πληθωρισμό. Αφορά το ενδεχόμενο η Ευρώπη να περάσει σε μια νέα περίοδο μόνιμης δημοσιονομικής πίεσης, όπου κάθε νέα κρίση θα απαιτεί νέο δανεισμό, νέες παρεμβάσεις και τελικά μεγαλύτερη πίεση στις αγορές ομολόγων.

Πηγή: ot.gr

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Τράπεζες
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σύνταξη
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:22

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έρευνα του ECDC 22.05.26

Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Ετοιμάζουν επέμβαση; 22.05.26

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

