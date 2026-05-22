Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Η διάταξη με όλες τις λεπτομέρειες της νέας ρύθμισης περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο θα τεθεί εντός των ημερών σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει επίσης όλα τα έκτακτα και μόνιμα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση μαζί και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό των 800 εκατ. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ετήσιο επιτόκιο 5,84%, χωρίς «κούρεμα» της βασικής οφειλής

Χρέη που έχουν δημιουργηθεί από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν εντάσσονται στο νέο σχήμα αλλά ρυθμίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για υπαγωγή στις 72 δόσεις είναι η τακτοποίηση των οφειλών που βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχουν τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 5,84% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Σημαντικά είναι τα ευεργετήματα για όσους τηρούν τη ρύθμιση.

Μεταξύ άλλων, παρέχεται φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και «παγώνει» η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο όσο διάστημα η ρύθμιση παραμένει ενεργή. Παράλληλα, σταματά η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητά, ακίνητα και τραπεζικές απαιτήσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στη νέα διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες που είχαν παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα επανένταξης και νέας αποπληρωμής των χρεών τους.

Πηγή: ΟΤ