sports betsson
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Euroleague: «Οι X-Factors που θα κρίνουν το Final Four της Αθήνας»
Μπάσκετ 21 Μαΐου 2026, 08:15

Euroleague: «Οι X-Factors που θα κρίνουν το Final Four της Αθήνας»

Σε αφιέρωμά της η Ευρωλίγκα παραθέτει τους παίκτες που θεωρεί εκείνη ότι θα αποτελέσουν τους «X-Factors» (τα «κλειδιά») στο Final Four της Αθήνας στο «Telekom Center».

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας έχει ξεκινήσει, αφού την Παρασκευή (22/5) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί ανάμεσα σε ΟλυμπιακόΦενέρμπαχτσε (18:00) και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), όπου θα προκύψει και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης.

Κι ενώ, όπως είναι λογικό, όλοι ψάχνουν να βρουν τα ατού της κάθε ομάδες μέσω των κορυφαίων τους παικτών, η διοργάνωση σκέφτεται «έξω από το κουτί» και μας παρουσιάζει έναν παίκτη από κάθε σύνολο που θα αποτελέσει τον «X-Factor» στο Final Four.

Έτσι επιλέχθηκαν ο Ντόντα Χολ από τον Ολυμπιακό, ο Νάντο Ντε Κολό από τη Φενέρμπαχτσε, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα από τη Βαλένθια και ο Γκάμπριελ Ντεκ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Ντόντα Χολ

«Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο στο Telekom Center της Αθήνας, ο Ντόντα Χολ θα έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Οι αγώνες του Final Four είναι φτιαγμένοι για παίκτες με μεγάλη ενέργεια, και αυτό ακριβώς προσφέρει ο Χολ: σωματική δύναμη, εκφοβισμό και εκείνες τις φάσεις που αλλάζουν τη ροή του αγώνα και μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι υψηλής πίεσης», αναφέρει για τον Ντόντα Χολ η Euroleague

«Ο Χολ έδειξε τι μπορεί να κάνει στην ήττα από τη Φενερμπαχτσέ αυτή τη σεζόν, σημειώνοντας 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Με τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης να μην διαθέτουν κάποιον κυρίαρχο σέντερ, το σκηνικό είναι έτοιμο για τον Χολ να επιβληθεί στη ρακέτα. Μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα για κάθε αντίπαλο αυτό το Σαββατοκύριακο».

Φενέρμπαχτσε: Νάντο Ντε Κολό

«Μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολικά μεγάλο όνομα για έναν… παράγοντα-κλειδί, αλλά ο Νάντο Ντε Κολό θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό, όπως ήταν ο Έρικ ΜακΚόλουμ για τη Φενέρμπαχτσε πέρυσι. Ο δύο φορές πρωταθλητής και πρώην MVP της Euroleague και του Final Four μπαίνει ως αναπληρωματικός από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιανουάριο, με μέσο όρο περίπου 17 λεπτά συμμετοχής, 10,1 πόντους με 45,5% στα τρίποντα και 2,4 ασίστ», τονίζει για τον Νάντο Ντε Κολό η Euroleague.

«Στα πλέι-οφ εναντίον της Ζάλγκιρις, έκανε τη διαφορά στο Game 2 με 16 πόντους, αλλά συνέβαλε με μόλις 14 πόντους συνολικά στα άλλα τρία παιχνίδια. Το Final Four, ωστόσο, είναι ένα μέρος όπου ο Ντε Κολό ξέρει πώς να λάμψει – και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η εκδοχή του εαυτού του από το Game 2, κλίνοντας την ισορροπία υπέρ της Φενέρμπαχτσε».

Βαλάνθια: Σέρχιο Ντε Λαρέα

«Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα είναι ο νεότερος παίκτης σε αυτό το Final Four – αλλά παίζει σαν βετεράνος. Είτε πετυχαίνοντας τις νικητήριες βολές για να νικήσει τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο είτε σημειώνοντας 9 πόντους στον 5ο αγώνα για να βοηθήσει τη Βαλένθια να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό, ο Ντε Λαρέα έχει τη συνήθεια να αναλαμβάνει δράση όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία», σημειώνει η Eurolegue για τον Σέρχιο Ντε Λαρέα.

«Με τον Ζαν Μοντέρο να τραβάει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μετά την κυριαρχική του πορεία στα πλέι οφ, ο Ντε Λαρέα θα πρέπει να βρει χώρο για να δράσει. Ξεκινώντας από τον ημιτελικό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό θα μπορούσε να είναι το Σαββατοκύριακο που θα γίνει γνωστός σε όλους».

Ρεάλ Μαδρίτης: Γκάμπριελ Ντεκ

«Αυτή θα είναι η πέμπτη συμμετοχή του Γκάμπριελ Ντεκ στο Final Four (αν και το 2023 δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού), ο οποίος ολοκληρώνει την όγδοη σεζόν του στη Μαδρίτη. Ωστόσο, η φετινή σεζόν ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες. Ενώ ο Ντεκ έχει αγωνιστεί σε 39 αγώνες μέχρι στιγμής – αριθμός ρεκόρ στην καριέρα του –, έχει ξεκινήσει ως βασικός μόνο σε οκτώ από αυτούς, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο στην καριέρα του. Μπορεί να γίνει ο παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά στην Αθήνα;», γράφει για τον Γκάμπριελ Ντεκ η Euroleague.

«Το όνομα του Ντεκ έχει ήδη χαραχτεί στα βιβλία της ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει παίξει τον έκτο μεγαλύτερο αριθμό λεπτών στην ιστορία του συλλόγου και είναι πέμπτος στα ριμπάουντ και έκτος στο PIR. Ο Ντεκ φέρνει την απαραίτητη εμπειρία και, σε ηλικία 31 ετών, εξακολουθεί να έχει τις ικανότητες να οδηγήσει τη Μαδρίτη στην κορυφή. Η σκληρότητά του είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα και με τους «Λος Μπλάνκος» να έχουν ελλείψεις στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, ο Ντεκ θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε αυτό που χρειάζεται ο προπονητής Σκαριόλο».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Μπάσκετ 20.05.26

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26

Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή - Τι στάση θα κρατήσει η ΝΔ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Έξαλλος ο Νετανιάχου 21.05.26

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εξεταστική επιτροπή και τις διαρροές. Τα ερωτήματα για τον φάκελο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και οι καταγγελίες περί μεθόδευσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies