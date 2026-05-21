Σε «μπλαουγκράνα» ρυθμούς ο Αλέξης Τσίπρας πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος
Ο Αλέξης Τσίπρας φοράει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας της Μπαρτσελόνα και με το νούμερο 26, την ημερομηνία ανακήρυξης του κόμματός του κατεβαίνει και πάλι στο γήπεδο.
Με τη φράση «όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προϊδεάζει για τη μεγάλη βραδιά της 26ης Μαΐου και το ντεμπούτο του κόμματος στο πολιτικό… πρωτάθλημα.
Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση από την Αμαλίας και τη Φιλελλήνων οπου έχει έδρα το οργανωτικό του νέου κόμματος με στόχο την επιτυχία της εκδήλωσης οπου θα αποκαλυφθεί το όνομα και το σήμα του κόμματος.
Σύμφωνα με την Αμαλίας στις 26 του μήνα θα ακουστεί για πρώτη φορά και το τραγούδι που έχει γράψει γνωστός συνθέτης για την εκδήλωση και μένει να φανεί αν θα καθιερωθεί και ως ο ύμνος της Παράταξης που φιλοδοξεί να ανασυγκροτήσει.
Όλα είναι έτοιμα και όπως ήδη έχει γράψει το in αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νέου πολιτικού φορέα θα ανοίξει και η διαδικτυακή πλατφόρμα του φορέα για να υπογράψουν ελεύθερα οι πολίτες και όλοι όσοι θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στην νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης της Κυβερνώσας Αριστεράς.
Δείτε την ανάρτηση:
Ξανά… φανέλα
Αξίζει να σημειωθεί ότι η… φανέλα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για την ανακοίνωση της ημερομηνίας των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα.
Τότε, η ανάρτηση έδειχνε δύο νεαρά παιδιά να φορούν μπλε φανέλες, με τους αριθμούς «26» και «5» στην πλάτη, παραπέμποντας στις 26 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία Θησείου.
