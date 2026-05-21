Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
AI 21 Μαΐου 2026, 04:39

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Η Anthropic πλησιάζει στο πρώτο της τριμηνιαίο λειτουργικό κέρδος, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα, καθώς οι πωλήσεις της υπερκαλύπτουν τα τεράστια έξοδα ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πρόσφατο ενημερωτικό υλικό που δημοσίευσε για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, η νεοφυής επιχείρηση με έδρα το Σαν Φρανσίσκο πληροφόρησε τους επενδυτές ότι οι πωλήσεις του τριμήνου Ιουνίου θα μπορούσαν να φτάσουν τουλάχιστον τα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλασιάζοντας τα έσοδα των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο Μαρτίου που μόλις έληξε, ανέφερε το πρόσωπο αυτό.

Αυτό θα ωθήσει τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου στα αναμενόμενα 559 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το πρόσωπο αυτό, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Wall Street Journal δημοσίευσε τα στοιχεία νωρίτερα την Τετάρτη.

Τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic υπογραμμίζουν πόσο έχει αυξηθεί η ζήτηση για το Claude AI, καθώς οι προγραμματιστές λογισμικού χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διαχειριστούν τον προγραμματισμό των υπολογιστών τους και ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το κορυφαίο μοντέλο Mythos για να εντοπίσουν ευπάθειες στον κώδικα τους.

Τα κέρδη της Anthropic εκτοξεύτηκαν πάνω από το αναμενόμενο

Τα κέρδη αυτά είναι σπάνια για έναν κλάδο τεχνητής νοημοσύνης που παλεύει με τα υψηλά κόστη της τεχνολογίας. Μία τέτοια δαπάνη, υπό τη μορφή της αδηφάγου ζήτησης της τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, αποκαλύφθηκε επίσης την Τετάρτη στην αίτηση για δημόσια εγγραφή της SpaceX, της ανταγωνιστικής εταιρείας διαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Η SpaceX δήλωσε ότι η Anthropic συμφώνησε να της καταβάλλει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα έως τον Μάιο του 2029, στο πλαίσιο συμφωνιών για υπολογιστική ισχύ που περιλαμβάνουν πλέον και τα δύο συμπλέγματα κέντρων δεδομένων εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX, το Colossus και το Colossus II.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα αίτηση, τόσο η Anthropic όσο και η SpaceX μπορούν να καταγγείλουν τις συμφωνίες με προειδοποίηση 90 ημερών, ενώ τα τέλη θα μειωθούν κατά τη διάρκεια της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας αυτόν και τον επόμενο μήνα.

Ο Μασκ δημοσίευσε στο X ότι η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλες εταιρείες σχετικά με την «προσφορά υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης ως υπηρεσία σε σημαντική κλίμακα», κάτι που θα αποτελέσει ώθηση, καθώς ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας παραμένει στο κόκκινο.

Ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX ‌έχασε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δραστηριότητές του το τρίμηνο του Μαρτίου, με έσοδα 818 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την αίτηση για την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας.

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντία (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

