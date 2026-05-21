Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Η Anthropic πλησιάζει στο πρώτο της τριμηνιαίο λειτουργικό κέρδος, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα, καθώς οι πωλήσεις της υπερκαλύπτουν τα τεράστια έξοδα ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πρόσφατο ενημερωτικό υλικό που δημοσίευσε για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, η νεοφυής επιχείρηση με έδρα το Σαν Φρανσίσκο πληροφόρησε τους επενδυτές ότι οι πωλήσεις του τριμήνου Ιουνίου θα μπορούσαν να φτάσουν τουλάχιστον τα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλασιάζοντας τα έσοδα των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο Μαρτίου που μόλις έληξε, ανέφερε το πρόσωπο αυτό.

Αυτό θα ωθήσει τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου στα αναμενόμενα 559 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το πρόσωπο αυτό, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Wall Street Journal δημοσίευσε τα στοιχεία νωρίτερα την Τετάρτη.

Τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic υπογραμμίζουν πόσο έχει αυξηθεί η ζήτηση για το Claude AI, καθώς οι προγραμματιστές λογισμικού χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διαχειριστούν τον προγραμματισμό των υπολογιστών τους και ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το κορυφαίο μοντέλο Mythos για να εντοπίσουν ευπάθειες στον κώδικα τους.

Τα κέρδη της Anthropic εκτοξεύτηκαν πάνω από το αναμενόμενο

Τα κέρδη αυτά είναι σπάνια για έναν κλάδο τεχνητής νοημοσύνης που παλεύει με τα υψηλά κόστη της τεχνολογίας. Μία τέτοια δαπάνη, υπό τη μορφή της αδηφάγου ζήτησης της τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, αποκαλύφθηκε επίσης την Τετάρτη στην αίτηση για δημόσια εγγραφή της SpaceX, της ανταγωνιστικής εταιρείας διαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Η SpaceX δήλωσε ότι η Anthropic συμφώνησε να της καταβάλλει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα έως τον Μάιο του 2029, στο πλαίσιο συμφωνιών για υπολογιστική ισχύ που περιλαμβάνουν πλέον και τα δύο συμπλέγματα κέντρων δεδομένων εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX, το Colossus και το Colossus II.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα αίτηση, τόσο η Anthropic όσο και η SpaceX μπορούν να καταγγείλουν τις συμφωνίες με προειδοποίηση 90 ημερών, ενώ τα τέλη θα μειωθούν κατά τη διάρκεια της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας αυτόν και τον επόμενο μήνα.

Ο Μασκ δημοσίευσε στο X ότι η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλες εταιρείες σχετικά με την «προσφορά υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης ως υπηρεσία σε σημαντική κλίμακα», κάτι που θα αποτελέσει ώθηση, καθώς ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας παραμένει στο κόκκινο.

Ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX ‌έχασε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δραστηριότητές του το τρίμηνο του Μαρτίου, με έσοδα 818 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την αίτηση για την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας.