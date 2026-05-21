Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.05.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα μπορείς να κινηθείς λίγο πιο δημιουργικά. Κοινώς πες τις ιδέες σου χωρίς φόβο και κάνε πράγματα που σπάνε τη βαρετή ρουτίνα στην οποία έχεις βρεθεί. Ευνοούνται οι συζητήσεις, οι γνωριμίες και γενικά οτιδήποτε σου φτιάχνει το κέφι (συνήθως), οπότε εκμεταλλεύσου το και βγες λίγο πιο μπροστά- με τόλμη και θάρρος!
DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα ό,τι κι αν ακούς, γιατί θα ακούσεις πολλά, να το ξέρεις! Παράλληλα, μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε κάνουν απότομο ή και ακραία αμυντικό. Επίσης, μην αμελήσεις το να κρατήσεις ένα, κάποιο μέτρο στα έξοδα που κάνεις, γιατί σήμερα υπάρχει μια τάση από μέρους σου για σπατάλες χωρίς λόγο και αιτία!
Ταύρος
DO’S: Παρότι είσαι αρκετά κουρασμένος, σήμερα μπορείς να κρατήσεις πιο σωστές ισορροπίες από τις προηγούμενες μέρες. Μπράβο, Ταύρε! Άκουσε προσεκτικά, όμως, όσα λέγονται γύρω σου (ή και πίσω σου) και εκμεταλλεύσου τις συζητήσεις εκείνες που σε βοηθούν να καταλάβεις καλύτερα κάποια πρόσωπα και κάποιες καταστάσεις. Σημαντικό.
DON’TS: Μην απαντήσεις νευρικά σε προκλητικά σκηνικά και περίεργες συμπεριφορές. Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι το να μην μπεις σε κόντρες στη δουλειά, γιατί οι τόνοι εκεί ανεβαίνουν πολύ εύκολα. Το θέλεις αυτό; Δε νομίζω! Προσπάθησε επίσης να μην ξεπεράσεις τα όριά σου (αν έχεις) όσον αφορά το- γνωστό σου- πείσμα. Α καλά!
Δίδυμοι
DO’S: Η σημερινή μέρα σε βοηθά αρκετά στο να εκφραστείς, να κάνεις αλλαγές, αλλά και να μοιραστείς κάποιες από τις ιδέες που έχεις στο μυαλό σου εδώ και αρκετό καιρό. Είσαι σε φάση που θέλεις αλλαγές; Ε! Οι επαφές με τους φίλους σου ή ένα ωραίο φλερτ μπορούν να σου δώσουν ακριβώς αυτήν την ανανέωση που τόσο πολύ χρειάζεσαι.
DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση που νιώθεις να σου βγει σε ειρωνείες ή και σε απότομες απαντήσεις από μέρους σου. Επίσης, μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Ακόμα χειρότερα, μην κολλάς σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να σε ακούσουν ή ακόμα και να καταλάβουν τη δική σου πλευρά. Δεν μας παρατάνε, λέω εγώ;
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα το ένστικτό σου δουλεύει φουλ, οπότε εμπιστεύσου το. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο! Κράτα χαλαρή στάση (έως και απόμακρη, θα πρότεινα) και παρατήρησε προσεκτικά το τι γίνεται γύρω σου. Καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να ξεκαθαρίσεις ό,τι σε μπερδεύει, πριν να προχωρήσεις στο να βγάλεις μόνιμα συμπεράσματα.
DON’TS: Μην παρεξηγείς τόσο εύκολα λόγια που ακούς και συμπεριφορές που βλέπεις. Αυστηρός κριτής έγινες! Μη γκρινιάζεις και μην κρατάς μούτρα χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος. Αντί να φτιάχνεις σενάρια μέσα στο μυαλό σου έτσι από μόνος σου, μήπως πρέπει να ρωτήσεις; Ειδικά αν υπάρχει κάτι που σε έχει πειράξει, έτσι;
Λέων
DO’S: Σήμερα μπορείς όχι μόνο να κάνεις κάποιες δυνατές επαφές, αλλά και να βελτιώσεις αρκετά κάποιες σημαντικές συνεργασίες. Δείξε ενδιαφέρον στο να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι άλλοι μεν, αλλά και να επικοινωνήσεις σωστά όσα θέλεις δε, γιατί αυτό είναι που θα σε βοηθήσει πολύ. Κοινώς γίνε λίγο πιο ανοιχτόμυαλος. Γιατί όχι άλλωστε;
DON’TS: Μην απαντάς έντονα στα σχόλια ή στις κριτικές που γίνονται και μην παρασυρθείς σε επαγγελματικές εντάσεις. Πάντως αυτές δεν θα λείψουν, να ξέρεις. Σου το λέω, λοιπόν, απλά για να είσαι μαζεμένος. Κάποιοι δείχνουν περίεργες συμπεριφορές, οπότε μη διστάσεις να κρατήσεις αποστάσεις και να παρατηρήσεις τους άλλους περισσότερο.
Παρθένος
DO’S: Η μέρα σήμερα είναι ιδανική, θα έλεγε κανείς, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να δουλέψεις ήρεμα πάνω σε κάποια πράγματα που χρειάζονται σωστή προετοιμασία. Άκουσε τη διαίσθησή σου, γιατί σήμερα αυτή ξέρει και σε καθοδηγεί αρκετά σωστά. That’s good, λοιπόν!
DON’TS: Από τη μια, δεν πρέπει να μπλέξεις σε διάφορες παρασκηνιακές ιστορίες έτσι απλά για το plot. Από την άλλη, δεν πρέπει να αφήσεις τις μικρές εντάσεις στη δουλειά να σου χαλάσουν εντελώς την συγκέντρωσή σου. Όχι τώρα που την βρήκες! Στα οικονομικά, επίσης θέλει λίγο πιο προσεκτικές κινήσεις. Άρα μην το χάνεις κι εκεί, εντάξει;
Ζυγός
DO’S: Σήμερα είσαι και πιο ανοιχτός, αλλά και πιο κοινωνικός και αυτό είναι κάτι που σε βοηθά σημαντικά στο να κάνεις κάποιες ενδιαφέρουσες κουβέντες και να δεις αλλιώς κάποιες καταστάσεις. Οι επαφές με άτομα που έχετε κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να σου δώσουν πολύ ωραίες ιδέες. Αρκεί να έχεις την ψυχραιμία να πάρεις μέρος σε αυτές.
DON’TS: Στα οικονομικά, μην το παρακάνεις με τα έξοδα σήμερα. Μην αφήσεις κάποιες μικρές εντάσεις, στα αισθηματικά σου, να σου ρίξουν εντελώς τη διάθεση, αν είσαι δεσμευμένος. Καλό είναι, επίσης, να μην αγνοήσεις κάποια red flags που βλέπεις, αν είσαι ελεύθερος. Πάντως, γενικώς, οι διαπροσωπικές σου σχέσεις δεν πάνε πολύ καλά…
Σκορπιός
DO’S: Στα της δουλειάς, σήμερα μπορείς και να κινηθείς πιο έξυπνα σε επαγγελματικά θέματα, αλλά και να βρεις κάποιες λύσεις πολύ πιο εύκολα απ’ όσο περίμενες. Νέες γνωριμίες ή επαφές μπορούν να σου ανοίξουν ενδιαφέρουσες πόρτες για το παρακάτω. Αυτό ισχύει, βέβαια, και για τα ερωτικά σου. Άντε τυχερούλη! Ποιος σε πιάνει σήμερα!
DON’TS: Μην μπεις σε ανταγωνισμούς και σε κόντρες. Για να το πετύχεις αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να επιμένεις πεισματικά πάνω στη δική σου άποψη και μόνο. Ξέρεις, έχουν όλοι από μια άποψη και καλό είναι να τις σέβεσαι, έτσι; Πάντως αν δεν αρνηθείς να δείξεις λίγο περισσότερη ευελιξία, δεν θα καταφέρεις να αποφύγεις τις άσκοπες εντάσεις.
Τοξότης
DO’S: Η διάθεσή σου σήμερα ανεβαίνει κατακόρυφα και αυτό είναι κάτι που όχι μόνο φαίνεται, αλλά αρέσει κιόλας! Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται για κάποιες νέες εμπειρίες, για ωραίες συζητήσεις ή ακόμα και για επαφές που σε βγάζουν από την στασιμότητα που έχεις βρεθεί και σε βοηθούν να ανοίξεις το μυαλό σου.
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να επιβάλεις την γνώμη σου στους άλλους. Τους ρώτησες, ας πούμε, αν συμφωνούν; Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει ακραία απότομο. Ήμαρτον με αυτό! Επίσης, μην αρνείσαι να κινηθείς πιο προσεκτικά μέσα στη μέρα λόγω αυτού, γιατί υπάρχει μια τάση για μικροατυχήματα. Άρα μην είσαι ούτε και απρόσεκτος, εντάξει;
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα μπορείς να καταλάβεις πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να βάλεις αρκετά πράγματα σε σωστή σειρά, ειδικά στα επαγγελματικά σου. Διατήρησε έναν ήρεμο τρόπο επικοινωνίας και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που σου εμφανίζονται εντελώς στα ξαφνικά. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορούν να σε βγάλουν, σωστά;
DON’TS: Μην μπεις στη διαδικασία να θέλεις να αποδείξεις ότι έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο εσύ. Κοινώς μη γίνεσαι τόσο ελεγκτικός. Δεν σου πάει και δεν αρέσει, να ξέρεις απλά! Οι ανασφάλειές σου μπορεί να σε κάνουν πιο κολλημένο ή αυστηρό απ’ όσο χρειάζεται, οπότε μην αρνείσαι να χαλαρώσεις λίγο. Μήπως καλύτερα να διαχειριστείς αυτές;
Υδροχόος
DO’S: Η μέρα σήμερα έχει πολύ ωραίο και χαλαρό vibe για συζητήσεις, δημιουργικότητα ή ακόμα και για φλερτ, οπότε άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο να το απολαύσει όλο αυτό. Καιρό είχες άλλωστε! Βρες ποια πράγματα ακριβώς σε εκφράζουν και σε βοηθούν να διοχετεύσεις όλη αυτή την ένταση που νιώθεις κάπου πιο όμορφα και εποικοδομητικά.
DON’TS: Μην πετάς σκόρπια και μεγάλα λόγια πάνω στα νεύρα σου, γιατί πληγώνουν και δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να το μαζέψεις μετά. Παράλληλα, μην κολλάς πεισματικά στο ότι έχεις δίκιο. Έχεις όντως ή το κάνεις έτσι εσύ; Αν αφήσεις λίγο τα πράγματα να κυλήσουν πιο ήρεμα, όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Άρα μην κλωτσάς τόσο ως προς αυτό!
Ιχθύες
DO’S: Ξεκινάς τη μέρα σου σήμερα με ένα καλό mood και αυτό σε βοηθά αρκετά στο να διαχειριστείς πιο άνετα και τη δουλειά. Άλλωστε εκεί υπάρχουν υποχρεώσεις, άρα καλό αυτό! Δέξου βοήθεια, αν τη χρειάζεσαι, και γίνε λίγο πιο συνεργάσιμος. Από την άλλη, κράτα σημειώσεις από όσα παρατηρείς γύρω σου, γιατί θα σου φανούν χρήσιμα μετά.
DON’TS: Μην κάνεις σχόλια που μπορεί να παρεξηγηθούν εύκολα και μην ανοίγεις συζητήσεις που ξέρεις ότι θα φέρουν ένταση. Αν, ας πούμε, κάποιος το έκανε σε σένα, θα σου άρεσε; Όχι! Άρα γιατί γίνεσαι τέτοιος; Κάποιες φορές καλύτερα να παρατηρείς, παρά να αντιδράς αμέσως. Ή αλλιώς…καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς! Διαλέγεις και παίρνεις!
