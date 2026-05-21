magazin
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.05.2026]
Ημερήσια 21 Μαΐου 2026, 00:08

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα μπορείς να κινηθείς λίγο πιο δημιουργικά. Κοινώς πες τις ιδέες σου χωρίς φόβο και κάνε πράγματα που σπάνε τη βαρετή ρουτίνα στην οποία έχεις βρεθεί. Ευνοούνται οι συζητήσεις, οι γνωριμίες και γενικά οτιδήποτε σου φτιάχνει το κέφι (συνήθως), οπότε εκμεταλλεύσου το και βγες λίγο πιο μπροστά- με τόλμη και θάρρος!

DON’TS: Μην παίρνεις κατάκαρδα ό,τι κι αν ακούς, γιατί θα ακούσεις πολλά, να το ξέρεις! Παράλληλα, μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε κάνουν απότομο ή και ακραία αμυντικό. Επίσης, μην αμελήσεις το να κρατήσεις ένα, κάποιο μέτρο στα έξοδα που κάνεις, γιατί σήμερα υπάρχει μια τάση από μέρους σου για σπατάλες χωρίς λόγο και αιτία!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Παρότι είσαι αρκετά κουρασμένος, σήμερα μπορείς να κρατήσεις πιο σωστές ισορροπίες από τις προηγούμενες μέρες. Μπράβο, Ταύρε! Άκουσε προσεκτικά, όμως, όσα λέγονται γύρω σου (ή και πίσω σου) και εκμεταλλεύσου τις συζητήσεις εκείνες που σε βοηθούν να καταλάβεις καλύτερα κάποια πρόσωπα και κάποιες καταστάσεις. Σημαντικό.

DON’TS: Μην απαντήσεις νευρικά σε προκλητικά σκηνικά και περίεργες συμπεριφορές. Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι το να μην μπεις σε κόντρες στη δουλειά, γιατί οι τόνοι εκεί ανεβαίνουν πολύ εύκολα. Το θέλεις αυτό; Δε νομίζω! Προσπάθησε επίσης να μην ξεπεράσεις τα όριά σου (αν έχεις) όσον αφορά το- γνωστό σου- πείσμα. Α καλά!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Η σημερινή μέρα σε βοηθά αρκετά στο να εκφραστείς, να κάνεις αλλαγές, αλλά και να μοιραστείς κάποιες από τις ιδέες που έχεις στο μυαλό σου εδώ και αρκετό καιρό. Είσαι σε φάση που θέλεις αλλαγές; Ε! Οι επαφές με τους φίλους σου ή ένα ωραίο φλερτ μπορούν να σου δώσουν ακριβώς αυτήν την ανανέωση που τόσο πολύ χρειάζεσαι.

DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση που νιώθεις να σου βγει σε ειρωνείες ή και σε απότομες απαντήσεις από μέρους σου. Επίσης, μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Ακόμα χειρότερα, μην κολλάς σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να σε ακούσουν ή ακόμα και να καταλάβουν τη δική σου πλευρά. Δεν μας παρατάνε, λέω εγώ;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα το ένστικτό σου δουλεύει φουλ, οπότε εμπιστεύσου το. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο! Κράτα χαλαρή στάση (έως και απόμακρη, θα πρότεινα) και παρατήρησε προσεκτικά το τι γίνεται γύρω σου. Καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να ξεκαθαρίσεις ό,τι σε μπερδεύει, πριν να προχωρήσεις στο να βγάλεις μόνιμα συμπεράσματα.

DON’TS: Μην παρεξηγείς τόσο εύκολα λόγια που ακούς και συμπεριφορές που βλέπεις. Αυστηρός κριτής έγινες! Μη γκρινιάζεις και μην κρατάς μούτρα χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος. Αντί να φτιάχνεις σενάρια μέσα στο μυαλό σου έτσι από μόνος σου, μήπως πρέπει να ρωτήσεις; Ειδικά αν υπάρχει κάτι που σε έχει πειράξει, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς όχι μόνο να κάνεις κάποιες δυνατές επαφές, αλλά και να βελτιώσεις αρκετά κάποιες σημαντικές συνεργασίες. Δείξε ενδιαφέρον στο να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι άλλοι μεν, αλλά και να επικοινωνήσεις σωστά όσα θέλεις δε, γιατί αυτό είναι που θα σε βοηθήσει πολύ. Κοινώς γίνε λίγο πιο ανοιχτόμυαλος. Γιατί όχι άλλωστε;

DON’TS: Μην απαντάς έντονα στα σχόλια ή στις κριτικές που γίνονται και μην παρασυρθείς σε επαγγελματικές εντάσεις. Πάντως αυτές δεν θα λείψουν, να ξέρεις. Σου το λέω, λοιπόν, απλά για να είσαι μαζεμένος. Κάποιοι δείχνουν περίεργες συμπεριφορές, οπότε μη διστάσεις να κρατήσεις αποστάσεις και να παρατηρήσεις τους άλλους περισσότερο.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Η μέρα σήμερα είναι ιδανική, θα έλεγε κανείς, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να δουλέψεις ήρεμα πάνω σε κάποια πράγματα που χρειάζονται σωστή προετοιμασία. Άκουσε τη διαίσθησή σου, γιατί σήμερα αυτή ξέρει και σε καθοδηγεί αρκετά σωστά. That’s good, λοιπόν!

DON’TS: Από τη μια, δεν πρέπει να μπλέξεις σε διάφορες παρασκηνιακές ιστορίες έτσι απλά για το plot. Από την άλλη, δεν πρέπει να αφήσεις τις μικρές εντάσεις στη δουλειά να σου χαλάσουν εντελώς την συγκέντρωσή σου. Όχι τώρα που την βρήκες! Στα οικονομικά, επίσης θέλει λίγο πιο προσεκτικές κινήσεις. Άρα μην το χάνεις κι εκεί, εντάξει;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα είσαι και πιο ανοιχτός, αλλά και πιο κοινωνικός και αυτό είναι κάτι που σε βοηθά σημαντικά στο να κάνεις κάποιες ενδιαφέρουσες κουβέντες και να δεις αλλιώς κάποιες καταστάσεις. Οι επαφές με άτομα που έχετε κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να σου δώσουν πολύ ωραίες ιδέες. Αρκεί να έχεις την ψυχραιμία να πάρεις μέρος σε αυτές.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην το παρακάνεις με τα έξοδα σήμερα. Μην αφήσεις κάποιες μικρές εντάσεις, στα αισθηματικά σου, να σου ρίξουν εντελώς τη διάθεση, αν είσαι δεσμευμένος. Καλό είναι, επίσης, να μην αγνοήσεις κάποια red flags που βλέπεις, αν είσαι ελεύθερος. Πάντως, γενικώς, οι διαπροσωπικές σου σχέσεις δεν πάνε πολύ καλά…

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα της δουλειάς, σήμερα μπορείς και να κινηθείς πιο έξυπνα σε επαγγελματικά θέματα, αλλά και να βρεις κάποιες λύσεις πολύ πιο εύκολα απ’ όσο περίμενες. Νέες γνωριμίες ή επαφές μπορούν να σου ανοίξουν ενδιαφέρουσες πόρτες για το παρακάτω. Αυτό ισχύει, βέβαια, και για τα ερωτικά σου. Άντε τυχερούλη! Ποιος σε πιάνει σήμερα!

DON’TS: Μην μπεις σε ανταγωνισμούς και σε κόντρες. Για να το πετύχεις αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να  επιμένεις πεισματικά πάνω στη δική σου άποψη και μόνο. Ξέρεις, έχουν όλοι από μια άποψη και καλό είναι να τις σέβεσαι, έτσι; Πάντως αν δεν αρνηθείς να δείξεις λίγο περισσότερη ευελιξία, δεν θα καταφέρεις να αποφύγεις τις άσκοπες εντάσεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Η διάθεσή σου σήμερα ανεβαίνει κατακόρυφα και αυτό είναι κάτι που όχι μόνο φαίνεται, αλλά αρέσει κιόλας! Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται για κάποιες νέες εμπειρίες, για ωραίες συζητήσεις ή ακόμα και για επαφές που σε βγάζουν από την στασιμότητα που έχεις βρεθεί και σε βοηθούν να ανοίξεις το μυαλό σου.

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να επιβάλεις την γνώμη σου στους άλλους. Τους ρώτησες, ας πούμε, αν συμφωνούν; Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει ακραία απότομο. Ήμαρτον με αυτό! Επίσης, μην αρνείσαι να κινηθείς πιο προσεκτικά μέσα στη μέρα λόγω αυτού, γιατί υπάρχει μια τάση για μικροατυχήματα. Άρα μην είσαι ούτε και απρόσεκτος, εντάξει;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα μπορείς να καταλάβεις πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να βάλεις αρκετά πράγματα σε σωστή σειρά, ειδικά στα επαγγελματικά σου. Διατήρησε έναν ήρεμο τρόπο επικοινωνίας και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που σου εμφανίζονται εντελώς στα ξαφνικά. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορούν να σε βγάλουν, σωστά;

DON’TS: Μην μπεις στη διαδικασία να θέλεις να αποδείξεις ότι έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο εσύ. Κοινώς μη γίνεσαι τόσο ελεγκτικός. Δεν σου πάει και δεν αρέσει, να ξέρεις απλά! Οι ανασφάλειές σου μπορεί να σε κάνουν πιο κολλημένο ή αυστηρό απ’ όσο χρειάζεται, οπότε μην αρνείσαι να χαλαρώσεις λίγο. Μήπως καλύτερα να διαχειριστείς αυτές;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η μέρα σήμερα έχει πολύ ωραίο και χαλαρό vibe για συζητήσεις, δημιουργικότητα ή ακόμα και για φλερτ, οπότε άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο να το απολαύσει όλο αυτό. Καιρό είχες άλλωστε! Βρες ποια πράγματα ακριβώς σε εκφράζουν και σε βοηθούν να διοχετεύσεις όλη αυτή την ένταση που νιώθεις κάπου πιο όμορφα και εποικοδομητικά.

DON’TS: Μην πετάς σκόρπια και μεγάλα λόγια πάνω στα νεύρα σου, γιατί πληγώνουν και δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να το μαζέψεις μετά. Παράλληλα, μην κολλάς πεισματικά στο ότι έχεις δίκιο. Έχεις όντως ή το κάνεις έτσι εσύ; Αν αφήσεις λίγο τα πράγματα να κυλήσουν πιο ήρεμα, όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Άρα μην κλωτσάς τόσο ως προς αυτό!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ξεκινάς τη μέρα σου σήμερα με ένα καλό mood και αυτό σε βοηθά αρκετά στο να διαχειριστείς πιο άνετα και τη δουλειά. Άλλωστε εκεί υπάρχουν υποχρεώσεις, άρα καλό αυτό! Δέξου βοήθεια, αν τη χρειάζεσαι, και γίνε λίγο πιο συνεργάσιμος.  Από την άλλη, κράτα σημειώσεις από όσα παρατηρείς γύρω σου, γιατί θα σου φανούν χρήσιμα μετά.

DON’TS: Μην κάνεις σχόλια που μπορεί να παρεξηγηθούν εύκολα και μην ανοίγεις συζητήσεις που ξέρεις ότι θα φέρουν ένταση. Αν, ας πούμε, κάποιος το έκανε σε σένα, θα σου άρεσε; Όχι! Άρα γιατί γίνεσαι τέτοιος; Κάποιες φορές καλύτερα να παρατηρείς, παρά να αντιδράς αμέσως. Ή αλλιώς…καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς! Διαλέγεις και παίρνεις!

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

inWellness
inTown
Stream magazin
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Slimane – «Ένα πιάνο. Μια φωνή»: Έρχεται στο Θέατρο Λυκαβηττού για μια ιστορική μουσική βραδιά!
10 Years Tour 20.05.26

Slimane – «Ένα πιάνο. Μια φωνή»: Έρχεται στο Θέατρο Λυκαβηττού για μια ιστορική μουσική βραδιά!

Το εμβληματικό Θέατρο Λυκαβηττού θα δονηθεί στους ρυθμούς του συναισθήματος και της μοναδικής ερμηνείας του καλλιτέχνη που λατρεύεται σε κάθε γωνιά του κόσμου

Σύνταξη
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας - Οι οδοί, οι μέρες και οι ώρες εφαρμογής του μέτρου

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies