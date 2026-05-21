Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Ξεπερνούν κάθε προσδοκία οι δημοπρασίες του οίκου Christie’s: Τα έργα που έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ.
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 06:55

Σε δημοπρασία του οίκου Christie's, ο Πόλοκ έσπασε ρεκόρ με το «Αριθμός 7Α, 1948» που έφτασε τα 181,2 εκατ. δολάρια

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πιο «συγκρατημένων» τιμών στην κορυφή της αγοράς τέχνης, ο οίκος Christie’s επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο με μια δημοπρασία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία: ο πίνακας του Τζάκσον Πόλοκ έφτασε τα 181,2 εκατ. δολάρια και το γλυπτό του Κονσταντίν Μπρανκούζι τα 108 εκατ., επιβεβαιώνοντας ότι τα έργα-ορόσημα συνεχίζουν να κινούνται σε επίπεδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

O οίκος Christie’s σπάει το ρεκόρ με Πόλοκ και Μπρανκούζι

Το έργο «Αριθμός 7Α, 1948» αποτελεί το μεγαλύτερο, ιδιωτικά διατηρούμενο δείγμα της χαρακτηριστικής τεχνικής του Τζάκσον Πόλοκ. Οι κόκκινες και μαύρες πιτσιλιές πάνω σε έναν ακατέργαστο καμβά σχεδόν τριών μέτρων οδήγησαν σε νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, ξεπερνώντας τα 61,2 εκατ. δολάρια που είχε πετύχει το 2021 το «Αριθμός 17, 1951».

Με αυτή την πώληση, ο Πόλοκ εντάσσεται οριστικά στο κλαμπ των καλλιτεχνών των οποίων τα έργα έχουν αγγίξει εννιαψήφια ποσά, μαζί με ονόματα όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Πάμπλο Πικάσο.

Τέσσερις πλειοδότες κυνήγησαν το έργο, με έναν τηλεφωνικό πλειοδότη να το κερδίζει μετά από μια επτάλεπτη διαδικασία. Ο πλειοδότης παραμένει ανώνυμος.

Η επιχρυσωμένη χάλκινη προτομή του Μπρανκούζι του 1913, «Δαναΐδα», ξεπέρασε επίσης το ρεκόρ δημοπρασίας των 71,2 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει οκτώ χρόνια νωρίτερα ένα άλλο χάλκινο, το «Νεαρό Σοφιστικέ Κορίτσι (Πορτρέτο της Νάνσι Κούναρντ)» (1928-1932).

Η συλλογή Νιούχαουζ σε δημοπρασία τμηματικά

Τόσο οι Πόλοκ όσο και οι Μπρανκούζι προέρχονταν από την περιουσία του εκδότη της Condé Nast, Σ. Ι. Νιούχαουζ, ο οποίος πέθανε το 2017. Ο σύμβουλός του για την τέχνη, Τομπάιας Μάιερ, και οι κληρονόμοι του διαθέτουν έκτοτε τα έργα τέχνης του συλλέκτη σε δημοπρασίες, με την ομάδα 16 έργων της συλλογής, αξίας 462 εκατομμυρίων δολαρίων, να αντιπροσωπεύει την τρίτη και μεγαλύτερη δόση μέχρι στιγμής.

Ο τελικός απολογισμός για τη δημοπρασία της Δευτέρας ξεπέρασε τις προσδοκίες του Christie’s, ξεπερνώντας τα 630,8 εκατομμύρια δολάρια και ανεβάζοντας το τρέχον σύνολο για την περιουσία του Νιούχαουζ σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η στρατηγική πώλησης του Νιούχαουζ διαφέρει από τον κανόνα, επειδή τα έργα συνήθως εμφανίζονται στην αγορά ταυτόχρονα, επιτρέποντας στους οίκους δημοπρασιών να μετατρέψουν τη στιγμή σε ένα γεγονός-στόχο, όπως έκανε ο Christie’s για τον θησαυρό του συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που πουλήθηκε σε δύο ημέρες το 2022.

«Είναι ένα διδακτικό μοντέλο για τη διασπορά μιας συλλογής», δήλωσε στην Journal ο ειδικός του Christie’s, Μαξ Κάρτερ, προσθέτοντας ότι η μέθοδος του Νιούχαουζ απαιτεί υπομονή από την πλευρά των πωλητών να περιμένουν τη βέλτιστη διάθεση της αγοράς για τα κομμάτια τους, αλλά επιτρέπει στους δημοπράτες να επικεντρωθούν στην εύρεση περισσότερων πλειοδοτών για το καθένα με τη σειρά.

Η ιδιαίτερη τακτική πώλησης του Christie’s

Αυτή τη φορά, ο οίκος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να προωθήσει τόσο τον Πόλοκ όσο και τον Μπρανκούζι ως ευκαιρίες συλλογής που συμβαίνουν μια φορά στη ζωή, δημιουργώντας έναν χώρο που μοιάζει με ιερό για τον τελευταίο και προσλαμβάνοντας την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν για να γυρίσει μια διαφήμιση που χορεύει γύρω από το ωοειδές πρόσωπο της τότε ουγγρικής φίλης του Μπρανκούζι, Μαργκίτ Πογκάνι.

Σε άλλα σημεία στη δημοπρασία του Νιούχαουζ, ένα τρίο έργων που σηματοδοτούν βασικές αλλαγές στην καριέρα του Πικάσο εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Η χάλκινη προτομή του, που απεικονίζει το «Κεφάλι μιας Γυναίκας (Φερνάντε)», του 1909, πουλήθηκε για 48,4 εκατομμύρια δολάρια, εντός της εκτίμησης των 40 έως 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Το «Κεφάλι μιας Γυναίκας» που μοιάζει με μάσκα, του 1907 — ζωγραφισμένο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη δημιουργία του εμβληματικού του έργου «Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν», πουλήθηκε για 14,4 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από την υψηλότερη εκτίμηση των 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Και μια από τις μεγαλύτερες κυβιστικές σκηνές του «Άντρα με Κιθάρα» του 1913, που κάποτε ανήκε στη συγγραφέα Γερτρούδη Στάιν, πουλήθηκε για 41 εκατομμύρια δολάρια. Αναμενόταν να πουληθεί για τιμή μεταξύ 35 και 55 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την πώληση Νιούχαουζ, η βραδινή δημοπρασία έργων του 20ού αιώνα στον Christie’s συνέχισε να καταρρίπτει και άλλα ρεκόρ καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένου του έργου του Μαρκ Ρόθκο του 1964 της συλλέκτριας Ανιές Γκουντ, «No. 15 (Two Greens and Red Stripe)», το οποίο εκτιμήθηκε ότι θα πωληθεί για 80 εκατομμύρια δολάρια, αλλά πουλήθηκε για 98,4 εκατομμύρια δολάρια, καταρρίπτοντας το σετ του Ρόθκο των Sotheby’s που είχε πωληθεί για 85,8 εκατομμύρια δολάρια λίγες ημέρες νωρίτερα.

