Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Από ουρές σε πρατήρια που μοιράζουν δωρεάν καύσιμα μέχρι διαδρομές με λεωφορεία και αυτοσχέδια μικρο-οχήματα, η καθημερινότητα στις ΗΠΑ αλλάζει με γρήγορο ρυθμό καθώς η βενζίνη φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Νοικοκυριά, εργαζόμενοι και νέοι οδηγοί αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος μετακίνησης, σε μια συγκυρία που επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της αμερικανικής ζωής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι τιμές καυσίμων οδηγούν τους Αμερικανούς σε…ευφάνταστες λύσεις

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφθασε στις 18 Μαΐου τα 4,52 δολάρια ανά γαλόνι, από περίπου 3 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η αύξηση αυτή πιέζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, τα οποία περιορίζουν τις διαδρομές τους, αποφεύγουν τα ακριβότερα πρατήρια και στρέφονται όλο και περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δημοσκόπηση της Ipsos για λογαριασμό των Washington Post και ABC News έδειξε ότι το 44% των Αμερικανών έχει ήδη μειώσει τις μετακινήσεις του.

Το… Barbie camper που έγινε μέσο μεταφοράς

Ο 30χρονος τεχνίτης Μάλι Χάιταουερ από την Τζόρτζια βρήκε μια εντελώς διαφορετική λύση για να αποφύγει τα ακριβά καύσιμα. Πήρε από τα σκουπίδια ένα παιδικό ροζ Barbie Dream Camper, τοποθέτησε κινητήρα από πλυστικό μηχάνημα και το μετέτρεψε σε αυτοσχέδιο όχημα για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Το κανονικό του αυτοκίνητο, μια Mercedes-Benz Cabrio του 1996, κοστίζει περίπου 90 δολάρια για γέμισμα. «Είναι υπερβολικά ακριβό», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters. «Οδηγώ αυτό το μικρό όχημα όποτε μπορώ».

Ο Χάιταουερ πρόσθεσε ακόμη και σχάρα για ψώνια στο αυτοσχέδιο όχημα, το οποίο χρησιμοποιεί για το σούπερ μάρκετ και τις κοντινές διαδρομές.

Η στροφή στα μέσα μεταφοράς

Η άνοδος των τιμών επηρεάζει έντονα και τους νεότερους οδηγούς. Η δημιουργός περιεχομένου Ντάφνε Φλόρες, που ταξιδεύει συχνά από την Ουάσιγκτον στο Λος Άντζελες, αποφάσισε στις τελευταίες επισκέψεις της να αφήσει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο και να χρησιμοποιεί λεωφορεία και τρένα.

«Έχουμε συνηθίσει την ακριβή βενζίνη, αλλά ποτέ τόσο ακριβή», είπε στο Reuters η 28χρονη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το γέμισμα του Toyota Highlander της κοστίζει πλέον τουλάχιστον 95 δολάρια. Για τον λόγο αυτό περιορίζει τις μετακινήσεις της σε ακτίνα πέντε μιλίων και αποφεύγει τα πρατήρια κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, όπου οι τιμές πλησιάζουν ακόμη και τα 9 δολάρια το γαλόνι.

Παράλληλα, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών αυξάνεται σημαντικά. Στην πολιτεία του Μέιν, η επιβατική κίνηση στο δημόσιο δίκτυο λεωφορείων του Bangor αυξήθηκε κατά 21% από τον Ιανουάριο.

Η υπεύθυνη του συστήματος μεταφορών Λόρι Λίνσκοτ λέει ότι η αύξηση αφορά «ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη».

Εκκλησίες και επιχειρήσεις μοιράζουν κάρτες καυσίμων

Η πίεση στις οικογένειες έχει οδηγήσει ακόμη και σε πρωτοβουλίες στήριξης. Στο Σικάγο, η CityPoint Community Church σχεδιάζει να διανείμει κάρτες καυσίμων αξίας 5.000 δολαρίων.

Ο πάστορας Δημήτριος Ντέιβις τόνισε ότι «η μετακίνηση δεν είναι πολυτέλεια για πολλές οικογένειες. Είναι ζήτημα επιβίωσης».

Αντίστοιχα, στην Καλιφόρνια, εκατοντάδες οδηγοί περίμεναν για πάνω από μία ώρα σε πρατήριο στο Ελ Σεγκούντο, όπου τουριστικός οργανισμός του Λας Βέγκας προσέφερε δωρεάν βενζίνη έως 100 δολάρια στους πρώτους 100 οδηγούς.

Ο Ρόμπερτ Τζάκσον λέει στο Reuters ότι τα καύσιμα αυτά «θα κρατήσουν μόνο λίγες ημέρες». «Τώρα περπατάω και παίρνω το τρένο. Είναι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά.

Οι οδηγοί Tesla νιώθουν… δικαιωμένοι

Μέχρι στιγμής, η κρίση δεν έχει προκαλέσει έξαρση στις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά έχει δικαιώσει τους σημερινούς οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ιδίως τους ιδιοκτήτες Tesla που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντίδρασης του περασμένου έτους εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου Έλον Μασκ.

Ο Τζον Στρίνγκερ, πρόεδρος της Tesla Owners of Silicon Valley, μιας ομάδας ενθουσιωδών της Tesla, δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει μια πινακίδα βενζινάδικου με εξωφρενικά υψηλές τιμές.

«Ω, φίλε, μακάρι αυτό να ήταν το πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσω», λέει ο Stringer με χιούμορ, πριν στρέψει την κάμερα προς το Cybertruck του.

Αν και το εννοούσε ως αστείο, ο Stringer λέει ότι η ανακούφισή του είναι αληθινή.

«Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που κοίταξα τις τιμές της βενζίνης- εκτός από εκείνο το βίντεο».

Πηγή: ot.gr