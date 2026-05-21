18o
Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 05:00

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Οι λεγόμενες prediction markets, οι αγορές όπου οι συμμετέχοντες στοιχηματίζουν στην έκβαση πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών γεγονότων, καταγράφουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, με την Barclays να εκτιμά ότι εξελίσσονται σε έναν εναλλακτικό δείκτη επενδυτικής ψυχολογίας και προσδοκιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση της βρετανικής τράπεζας, ο όγκος συναλλαγών στις αγορές προβλέψεων έχει δεκαπλασιαστεί από τον περασμένο Αύγουστο, καθώς η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ενισχύεται με ταχύ ρυθμό.

Η ώθηση από τις αμερικανικές εκλογές

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση της δημοτικότητας των prediction markets έπαιξαν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024. Οι πλατφόρμες Kalshi και Polymarket εμφάνισαν διπλάσιες συναλλαγές μέσα σε μόλις έναν μήνα, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτού του είδους τις τοποθετήσεις.

Μέσω αυτών των αγορών, οι traders μπορούν να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά ενός συγκεκριμένου γεγονότος, από το αν η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια μέχρι πολιτικές εξελίξεις ή μακροοικονομικές αποφάσεις, με τη σωστή πρόβλεψη να αποφέρει το σύνολο της αξίας του συμβολαίου.

Από εξειδικευμένη αγορά σε εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς

Η Barclays επισημαίνει ότι οι αγορές προβλέψεων θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μια περιορισμένη και εξειδικευμένη αγορά. Ωστόσο, η αυξανόμενη ρευστότητα και η μεγαλύτερη συμμετοχή επενδυτών τις καθιστούν πλέον αρκετά ώριμες ώστε να συγκρίνονται ακόμη και με πιο παραδοσιακές αγορές παραγώγων.

Μάλιστα, οι αναλυτές της τράπεζας μελέτησαν το ιστορικό συναλλαγών αυτών των αγορών προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο αποτυπώνουν ουσιαστικά τις συλλογικές προσδοκίες της αγοράς.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, όταν ο επταήμερος όγκος συναλλαγών ενός συμβολαίου ξεπερνά τα 1,3 εκατ. μερίδια, τότε οι τιμές του αρχίζουν να αντικατοπτρίζουν με αξιοπιστία τις ευρύτερες απόψεις των επενδυτών.

Ακόμη μικρές απέναντι στα παραδοσιακά παράγωγα

Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξή τους, οι prediction markets παραμένουν πολύ μικρότερες σε μέγεθος σε σχέση με τις παραδοσιακές αγορές futures και options.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μάρτιο οι συναλλαγές στις αγορές προβλέψεων έφτασαν τα 24 δισ. δολάρια, ενώ την ίδια περίοδο η ονομαστική αξία συναλλαγών στα zero-day options του S&P, συμβόλαια που λήγουν την ίδια ημέρα, διαμορφώθηκε στα 57 τρισ. δολάρια.

Νέο «παράθυρο» στις προσδοκίες των επενδυτών

Παρά το μικρότερο μέγεθός τους, η Barclays εκτιμά ότι οι prediction markets αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρουν μια πιο άμεση εικόνα για το πώς οι ιδιώτες επενδυτές αξιολογούν πολιτικούς, οικονομικούς και νομισματικούς κινδύνους.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων διακυμάνσεων στις αγορές, οι αγορές προβλέψεων φαίνεται πως μετατρέπονται σταδιακά από ένα περιθωριακό εργαλείο σε έναν νέο δείκτη της «σοφίας του πλήθους» για τις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ot.gr

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Ελληνικές τράπεζες Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Γιάννης Μπασκάκης
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

