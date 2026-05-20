Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Μια εκκρεμότητα, αλλά τι εκκρεμότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει που θα ολοκληρώσει την εικόνα των… προσεχώς.

Ο λόγος για το αν θα είναι στον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινώντας στις 21-22 Ιουλίου τα επίσημα ματς ή στον 3ο παίζοντας στις 4 ή 5 Αυγούστου. Λεπτομέρεια όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό πολύ σημαντική με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν την πρώτη, καλή απάντηση πριν λίγα λεπτά από την Πόλη και τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στο γήπεδο της Μπεσίκτας.

Η ομάδα του Έμερι έκανε αυτό που ήθελαν και οι ερυθρόλευκοι, πήρε το Γιουρόπα Λιγκ και έτσι πλέον αυτό που απομένει για να οριστικοποιηθεί η μετάθεση του Ολυμπιακού από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο είναι να πάνε όλα καλά την Κυριακή.

Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι καθώς θα χρειαστεί την τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, να οριστικοποιήσει την 4η θέση της βαθμολογίας η Άστον Βίλα. Δεν είναι και το πιο εύκολο σενάριο πάντως καθώς η ομάδα του Μπέρμιγχαμ παίζει εκτός έδρας με την Μάντσεστερ Σίτι που ναι μεν έχασε οριστικά το πρωτάθλημα αλλά στο τελευταίο ματς του Γκουαρντιόλα στον πάγκο της μόνο αδιάφορη δεν θα είναι.

Από την άλλη η Λίβερπουλ που είναι τώρα στην 5η θέση στο -3 από την Άστον Βίλα και έχει την ισοβαθμία παίζει με την Μπρέντφορντ στο Άνφιλντ. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αν η Λίβερπουλ δεν νικήσει τις «μέλισσες» τότε αυτομάτως ότι και να γίνει στο Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα δεν θα παίζει ρόλο με την ομάδα του Έμερι να παίρνει την 4η θέση της βαθμολογίας και να στέλνει τον Ολυμπιακό να αρχίσει να παίζει επίσημα ματς στις αρχές Αυγούστου.

H Λίβερπουλ που δεν έχει ακόμη 100% εξασφαλισμένο το Τσάμπιονς Λιγκ καθώς είναι στο +3 από την Μπόρνμουθ η οποία αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το εντυπωσιακό πάντως της υπόθεσης είναι πως αν η Άστον Βίλα τερματίσει τελικά 5η στην βαθμολογία τότε θα βγει και η 6η Μπόρνμουθ στο Τσάμπιονς Λιγκ παίρνοντας το έξτρα εισιτήριο από την βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ, που φέτος το παίρνει η Αγγλία ενώ η ομάδα του Μπέρμιγχαμ θα πάει στα… αστέρια ως κάτοχος του Γιουρόπα.