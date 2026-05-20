«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να πουν ότι έχουν ένα λουλούδι με το όνομά τους. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανήκει πλέον σε αυτή την ιδιαίτερα κλειστή κατηγορία. Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σύμβολο απέκτησε τη δική του ποικιλία τριαντάφυλλου, τη «Sir David Beckham Rose», η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στο φετινό Chelsea Flower Show, τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση κηποτεχνίας και ανθοκομίας.

Πίσω όμως από αυτή την ξεχωριστή ιδέα δεν βρισκόταν ούτε κάποια διαφημιστική καμπάνια ούτε κάποιος βασιλικός σχεδιασμός. Η πρωτοβουλία ανήκε στη μικρότερη κόρη του, τη 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ, η οποία αναζητούσε έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο να τιμήσει τα 50ά γενέθλια του πατέρα της.

Η νεαρή Χάρπερ γνώριζε καλά ότι ο πατέρας της έχει εξελίξει την κηπουρική σε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικές του αγάπες. Τα τελευταία χρόνια ο Μπέκαμ αφιερώνει μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του στη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων της πολυτελούς εξοχικής κατοικίας της οικογένειας στο Κότσγουολντς. Λαχανόκηποι, οπωροφόρα δέντρα, φυσικές καλλιέργειες χωρίς όργωμα και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για μέλισσες έχουν γίνει πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, με τον ίδιο να μοιράζεται συχνά στιγμές από αυτή τη νέα ζωή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Αναζητώντας λοιπόν ένα δώρο που δεν θα μπορούσε να αγοράσει κανείς εύκολα, η Χάρπερ επικοινώνησε με τη διάσημη βρετανική εταιρεία David Austin Roses, έναν από τους πιο φημισμένους οίκους δημιουργίας τριαντάφυλλων παγκοσμίως. Έτσι ξεκίνησε ένα πρότζεκτ που κατέληξε στην επίσημη δημιουργία της «Sir David Beckham Rose».

Η νέα ποικιλία δεν δημιουργήθηκε βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη. Η ανάπτυξή της είχε ξεκινήσει ήδη από το 2012 και χρειάστηκαν συνολικά δεκατέσσερα χρόνια συνεχών δοκιμών, επιλογών και καλλιεργητικών βελτιώσεων μέχρι να θεωρηθεί έτοιμη για παρουσίαση στο κοινό. Το εντυπωσιακό είναι ότι η διάρκεια αυτής της διαδικασίας συμπίπτει ακριβώς με την ηλικία της Χάρπερ όταν αποφάσισε να κάνει το δώρο στον πατέρα της.

Οι ειδικοί της David Austin Roses εξηγούν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης ποικιλίας έγινε με βάση την ανθεκτικότητα, τη διάρκεια ανθοφορίας και την αισθητική της ισορροπία. Αν και ο ίδιος ο Μπέκαμ περιέγραψε το τριαντάφυλλο ως «λευκό», οι καλλιεργητές δίνουν μια πιο σύνθετη εικόνα των χρωμάτων του. Το άνθος ξεκινά με απαλούς αποχρωματισμούς βερίκοκου και υποψίες κίτρινου στους οφθαλμούς, πριν ανοίξει πλήρως σε μια κομψή λευκή απόχρωση.

Ακόμη πιο ιδιαίτερο θεωρείται το άρωμά του. Σύμφωνα με τον ειδικό καλλιεργητή Λίαμ Μπένταλ, η «Sir David Beckham Rose» διαθέτει μια πολύπλοκη αρωματική σύνθεση με νότες πράσινης μπανάνας, μελιού, νουγκά, μύρου και γαρύφαλλου, δημιουργώντας μια ασυνήθιστα θερμή και πικάντικη αίσθηση για τριαντάφυλλο.

Η επίσημη παρουσίαση έγινε στο Chelsea Flower Show, τη διάσημη διοργάνωση που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα θεωρείται η κορυφαία γιορτή της βρετανικής κηπουρικής. Ο Μπέκαμ δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του λουλουδιού του αλλά συμμετείχε ενεργά και σε ένα ευρύτερο δημιουργικό πρότζεκτ μαζί με τον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια κήπων Φράνσις Τόφιλλ για τη δημιουργία του «Curious Garden», ενός θεματικού κήπου που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης για λογαριασμό του King’s Foundation, του φιλανθρωπικού ιδρύματος του Βρετανού μονάρχη. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε προσωπικά στον σχεδιασμό του χώρου, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει το κοινό να ανακαλύψει τη χαρά της επαφής με τη φύση και την κηπουρική.

Ο κήπος περιλαμβάνει πολύχρωμα λουλούδια, λαχανικά, ξύλινες κατασκευές, κυψέλες μελισσών και αναφορές στις προσωπικές αγαπημένες συνήθειες τόσο του μονάρχη όσο και του Μπέκαμ. Κυρίαρχη θέση έχουν τα δελφίνια, το αγαπημένο άνθος του Καρόλου, ενώ υπάρχει και διακριτική αναφορά στον αριθμό 7, τον εμβληματικό αριθμό φανέλας που σημάδεψε την καριέρα του Μπέκαμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την εθνική Αγγλίας.

Κατά την επίσκεψή τους στον χώρο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκαν με τον Μπέκαμ, ο οποίος φορούσε στην πέτο του σακακιού του ένα από τα νέα τριαντάφυλλα. Ο μονάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο άρωμά του, ρωτώντας αν πράγματι μυρίζει τόσο ξεχωριστά όσο περιγράφεται. Ο Μπέκαμ απάντησε χαμογελώντας πως «μυρίζει απίστευτα», αστειευόμενος ότι ίσως όχι τόσο όμορφα όσο το τριαντάφυλλο του βασιλιά.

Η νέα ποικιλία διατίθεται ήδη προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της David Austin Roses, με τιμή που ξεκινά περίπου από τα 31 ευρώ. Για κάθε φυτό που πωλείται, σχεδόν τρία ευρώ θα διατίθενται στο King’s Foundation, οργανισμό που χρηματοδοτεί προγράμματα βιώσιμων κοινοτήτων, παραδοσιακών τεχνών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το φετινό Chelsea Flower Show είχε και μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, οι διοργανωτές επέτρεψαν ξανά την παρουσία διακοσμητικών νάνων κήπου, σπάζοντας μια μακροχρόνια «απαγόρευση» που είχε καθιερωθεί ως στοιχείο αισθητικής αυστηρότητας της έκθεσης. Διάσημες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο βασιλιάς Κάρολος, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Μπράιαν Μέι των Queen, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Έλεν Μίρεν, διακόσμησαν τους δικούς τους νάνους για φιλανθρωπική δημοπρασία.

Για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ πάντως, η πιο σημαντική στιγμή δεν ήταν ούτε η συνάντηση με τον βασιλιά ούτε οι φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων. Ήταν το γεγονός ότι το πιο προσωπικό και ιδιαίτερο δώρο που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια προήλθε από την κόρη του και θα συνεχίσει να ανθίζει για δεκαετίες.