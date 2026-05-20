«O Λαπόρτα προσπαθεί να κρατήσει στην Μπαρτσελόνα τον Πασκουάλ»

Με το… 1,5 πόδι εκτός Μπαρτσελόνα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με την Ντουμπάι για να αναλάβει τα ηνία της τη νέα αγωνιστική περίοδο, λίγους μόλις μήνες μετά την επιστροφή στην Μπαρτσελόνα.

Ο Καταλανός τεχνικός θεωρεί πως δεν έχει πάρει τις εγγυήσεις που ήθελε για να συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα» και είναι έτοιμος να κάνει χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιό του, καταβάλλοντας ποσό των 300-400 χιλιάδων ευρώ για να μείνει ελεύθερος.

Από την πλευρά της, η διοίκηση Λαπόρτα είναι έτοιμη να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να τον πείσει να παραμείνει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Μάλιστα, ο Ένρικ Μάσιπ, μέλος της Αθλητικής Επιτροπής και δεξί χέρι του προέδρου, συναντήθηκε με τον Πασκουάλ για να του μεταφέρει τις προθέσεις της ομάδας.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του Πασκουάλ αναφέρουν ότι ο έμπειρος τεχνικός έχει πάρει τις αποφάσεις του και σύντομα θα ανακοινωθεί το διαζύγιο με τους Καταλανούς.

Την τέταρτή της μεταγραφή φαίνεται πως έκλεισε η Μπαρτσελόνα (Ράιτ, Νίμπο, Ενκαμουά), καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Μάικ Τζέιμς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς, επιστρέφοντας στην Ισπανία, μετά το πέρασμά του από την Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ, αν και σύμφωνα με τους Ισπανούς δεν αποτελούσε την προτεραιότητα του συλλόγου, αφού στο κάδρο είχαν βρεθεί αρχικά οι περιπτώσεις των Σιλβέν Φρανσίκο και Ζαν Μοντέρο, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν αφού ο μεν σκέφτεται το ΝΒΑ και ο δε έχει buyout ύψους 1 εκατ. ευρώ για τις ισπανικές ομάδες.