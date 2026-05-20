sports betsson
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20 Μαΐου 2026, 22:48

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Ελλάδα – Ιταλία που είχε προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, ήταν αμφίβολη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο στρατόπεδο των «ατζούρι» με αποκορύφωμα τον οδυνηρό αποκλεισμό από το προσεχές Μουντιάλ.

Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε ήταν, ότι οι Ιταλοί θέλησαν να παραταχθούν στην Κρήτη με τους παίκτες της Κ21, ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να συμβεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ελλάδα δεν είχε καμία πρόθεση να αντιμετωπίσει την ομάδα νέων της Ιταλίας, καθώς κάτι τέτοιο δεν είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Έτσι υπήρξε διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ομοσπονδιών ώστε να βρεθεί μια λύση.

Τελικά το φιλικό που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την έντονη φημολογία που αφορούσε την ακύρωση του, καθώς η ΕΠΟ έχει ενημερωθεί ότι η Ιταλία δεν θα αγωνιστεί με την κ21, αφού τις ίδιες μέρες έχουν ματς. Ωστόσο θα παραταχθούν με μία ανανεωμένη  αποστολή στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγών που βρίσκεται η γειτονική χώρα το τελευταίο διάστημα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο επικεφαλής της ιταλικής αποστολής, Τζιανκάρλο Αντονιόνι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

 Τι ομάδα να περιμένουμε στα φιλικά εναντίον του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας;

«Θα είναι η καλύτερη δυνατή με επίκεντρο το κίνητρο και το μακροπρόθεσμο όραμα. Έχω διαβάσει για κάποια παρεξήγηση στην Ελλάδα για την απουσία έμπειρων παικτών, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν την καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι ένδειξη ασέβειας προς τους αντιπάλους μας. Δεν θα είναι η Εθνική ομάδα της Ιταλίας Κ21 που θα βγει στο γήπεδο, αλλά μια νεαρή και δυνατή Εθνική.

Θα συμμετάσχουν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες. Κάποιοι είναι ήδη μέλη της Εθνικής ομάδας, ενώ άλλοι είναι παίκτες που ο Σίλβιο Μπαλντίνι γνωρίζει πολύ καλά, αφού τους προπόνησε με επιτυχία τους προηγούμενους εννέα μήνες με την Εθνική Κ21. Είμαι πεπεισμένος ότι πολλοί από αυτούς θα αποτελέσουν τον κορμό του μέλλοντος της Ιταλίας».

Η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή της τόσο για το φιλικό με την Ιταλία όσο και για αυτό με την Σουηδία στην Στοκχόλμη (4/6).

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής μας κόντρα σε Ιταλία και Σουηδία:

 Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
betson_textlink
Stream sports
Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

Καθησυχαστική η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν για τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας της χώρας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας - Οι οδοί, οι μέρες και οι ώρες εφαρμογής του μέτρου

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies