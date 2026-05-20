Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Αταμάν και την προπόνηση
Επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Εργκίν Αταμάν και την σημερινή (20/5) προπόνηση.
Νωρίτερα σήμερα (20/5) το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ανέφερε πως ο Εργκίν Αταμάν «τελειώνει» από την ομάδα και πως η σημερινή ακυρώνεται.
Ωστόσο, ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρει πως «για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά».
Παράλληλα, αναφέρει πως η «κανονική» θα πραγματοποιηθεί αύριο (21/5) «υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο».
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Αταμάν και προπόνηση
«Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο».
