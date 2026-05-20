«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.
Το Βόρειο Λονδίνο και η Άρσεναλ χρειάστηκε να περιμένουν 22 χρόνια, όμως τώρα η αναμονή τελείωσε! Η ιστορική χρονιά ολοκληρώθηκε και η τρομερή ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατέκτησε μαθηματικά το βράδυ της Τρίτης, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, μετά το Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1.
Το επόμενο πρωί πια, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν στα επίσημα social media του συλλόγου ένα υπέροχο τρίλεπτο βίντεο, το οποίο κατέγραψε σπουδαίες στιγμές της σεζόν, οι οποίες οδήγησαν στην κατάκτηση της Premier League. Το δε μήνυμα της ομάδας ήταν ξεκάθαρο: «Αυτό ανήκει σε όλους μας».
«Τελείωσε! Η Άρσεναλ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Premier League», ακούγεται από τον εκφωνητή στο ξεκίνημα του βίντεο και μετά η κάμερα ζουμάρει σε ένα -πανηγυρικό- ποτήρι κρασί που γεμίζει. Ο άνθρωπος που ετοιμάζεται για την πρόποση του τίτλου, δεν είναι φυσικά άλλος από τον τελευταίο που οδήγησε την Άρσεναλ στη χρυσή εποχή της και τον απίθανο αήττητο τίτλο του 2004, με την ομαδάρα των «Invincibles», ο σπουδαίος Αρσέν Βενγκέρ.
Δείτε το βίντεο της Άρσεναλ:
This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5
— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Στο μήνυμά του προς την ομάδα του Αρτέτα, ο Αλσατός τεχνικός, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της συγκεκριμένης ομάδας και την έβαλε στη σύγχρονη εποχή της, αναφέρει: «Τα καταφέρατε! Οι πρωταθλητές είναι αυτοί που συνεχίζουν όταν οι άλλοι σταματούν. Αυτή είναι η ώρα σας. Τώρα απολαύστε κάθε στιγμή».
