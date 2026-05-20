Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαΐου 2026, 13:58

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Με «μισόλογα» απάντησε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, στα ερωτήματα που του έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να μάθει αυτό που και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι πρέπει να του γνωστοποιηθεί – δηλαδή, τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, αλλά εις μάτην για μία ακόμη φορά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Δεμίρης, όταν τον ρώτησε ο κ. Ανδρουλάκης αν έχει δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του, απάντησε αρνητικά και προσέθεσε πως «όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε».

Νωρίτερα, μάλιστα, είχε αναφέρει ότι «πολλές φορές τα αιτήματα [για τις παρακολουθήσεις] γίνονται προφορικά», αλλά όταν τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν αυτό ισχύει και για την δική του περίπτωση έσπευσε να απαντήσει πως δεν λέει κάτι τέτοιο…

«Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ‘ενδιαφέρον’ να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα».

Ο διάλογος Ανδρουλάκη – Δεμίρη στη Βουλή, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ:

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Επιμονή στον «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ με βάση την απόφαση του συνεδρίου είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάζεται για σκληρό θεσμικό «ροκ» απέναντι στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
Αιχμηρή ανακοίνωση 20.05.26

Το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο» - «Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Η αγορά μεταπώλησης στις ΗΠΑ, η δυναμική τιμολόγηση και η εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκτοξεύουν τις τιμές των εισιτηρίων του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο, όπως ενημέρωσε ο Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Πάμε μια βόλτα; Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας επιστρέφει στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του
Media 20.05.26

Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 100μ. Τ11 είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο διαμηνύει η Αθήνα
Διπλωματία 20.05.26

Το τελικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα περιμένει η Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθεί, ενώ στο θέμα του ουκρανικού drone, σημειώνεται πως όταν υπάρξει πόρισμα θα γίνουν και τα απαραίτητα διαβήματα

Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη
Τραγωδία 20.05.26

Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ - Στο επίκεντρο της αντιδικίας των δύο πλευρών για το τροχαίο στη Ρόδο ο φωτεινός σηματοδότης στη μοιραία διασταύρωση

Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20.05.26

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
Αιχμηρή ανακοίνωση 20.05.26

Το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο» - «Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

