Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές
Με «μισόλογα» απάντησε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, στα ερωτήματα που του έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να μάθει αυτό που και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι πρέπει να του γνωστοποιηθεί – δηλαδή, τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, αλλά εις μάτην για μία ακόμη φορά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Δεμίρης, όταν τον ρώτησε ο κ. Ανδρουλάκης αν έχει δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του, απάντησε αρνητικά και προσέθεσε πως «όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε».
Νωρίτερα, μάλιστα, είχε αναφέρει ότι «πολλές φορές τα αιτήματα [για τις παρακολουθήσεις] γίνονται προφορικά», αλλά όταν τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν αυτό ισχύει και για την δική του περίπτωση έσπευσε να απαντήσει πως δεν λέει κάτι τέτοιο…
«Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ‘ενδιαφέρον’ να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα».
Ο διάλογος Ανδρουλάκη – Δεμίρη στη Βουλή, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ:
ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;
ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;
ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;
ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;
ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.
