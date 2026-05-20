Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20 Μαΐου 2026, 12:32

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Την απόφαση να αποσύρει τις συστοιχίες που είχαν μετασταθμεύσει στην βόρεια Ελλάδα και την Κάρπαθο στη σκιά και των απειλών που δημιουργούσε στην περιοχή ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν, πήρε το ΚΥΣΕΑ την Δευτέρα.

Ολοκληρώθηκε η αποστολή των Patriot

Η αποστολή των Patriot θεωρήθηκε ότι ολοκληρώθηκε από τη στιγμή που εκτιμήθηκε ότι δεν συντρέχει πλέον απειλή από την Τεχεράνη και τους συμμάχους της στην περιοχή, δεδομένου ότι είχαν μετασταθμεύσει στη μεν βόρεια Ελλάδα για συνδρομή στην αεράμυνα της Βουλγαρίας, στη δε Κάρπαθο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης απειλής προς τη Σούδα.

Δεν υπήρχε δηλαδή καμία σύνδεση της αποστολής τους με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στην Κάρπαθο όπως ανακοινώθηκε μετά την επιστροφή των Patriot στη βάση τους θα μετασταθμεύσει ζεύγος μαχητικών, κάτι που θα γίνει και στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την ολοκλήρωση της αποστολής των δύο ζευγών F-16, που επίσης έγινε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των απειλών από το Ιράν.

Στην Τουρκία η επιστροφή των Patriot στη βάση τους καταγράφηκε στα ΜΜΕ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του in η Άγκυρα αντέδρασε στο ΝΑΤΟ, προβάλλοντας τις διαμαρτυρίες της τόσο για την μεταστάθμευση των Patriot στην Κάρπαθο όσο και στη βόρεια Ελλάδα, οι οποίες ωστόσο δεν έγιναν δεκτές, αφού οι αποφάσεις είχαν ληφθεί στο πλαίσιο σχεδιασμών που θεωρούνταν ότι εξυπηρετούσαν τη συμμαχία.

Στην Αθήνα εκφράστηκαν απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για την ολοκλήρωση της αποστολής και επιστροφής των Patriot στη βάση τους έγιναν στο πλαίσιο και των απαιτήσεων της Άγκυρας. Για κάποιους άλλους ήταν αναγκαία η τήρηση ισορροπιών στη σκιά και του νομοσχεδίου περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Κάτι που διαψεύδεται κατηγορηματικά τόσο από στρατιωτικές πηγές, όσο και από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με κάποιους ωστόσο να αναφέρουν πως θα μπορούσε η επιστροφή να μετατεθεί χρονικά, ώστε να μην υπάρξει σύνδεση με το θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του επερχόμενου νομοσχεδίου στα ΜΜΕ και να μην δημιουργούνται «εσφαλμένες εντυπώσεις».

Γερμανικοί Patriot στην Τουρκία, σε ΝΑΤΟικό πλαίσιο

Την ίδια στιγμή στην Τουρκία ανακοινώθηκε ότι η Γερμανία θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας συστοιχίας και 150 στρατιωτών στην χώρα στο πλαίσιο ΝΑΤΟϊκής αποστολής.

Ως στόχος αναφέρεται η ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τουρκικής Daily Sabah, οι γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις πρόκειται να συγκροτήσoυν μια «Δύναμη Κρούσης», η οποία θα επιχειρεί σε στενό συντονισμό με τις τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.

Η γερμανική αποστολή αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου και θα έχει διάρκεια έως τον Σεπτέμβριο του 2026, αντικαθιστώντας την αμερικανική μονάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αναπτυγμένη στο τουρκικό έδαφος.

Με το Βερολίνο να υπογραμμίζει την συνεργασία Γερμανίας – Τουρκίας και ΗΠΑ.

Οι Patriot στη σκιά της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Στην Ελλάδα όλες οι εξελίξεις αυτές ερμηνεύονται στη σκιά του νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας», που κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πώς θα είναι διατυπωμένο, ωστόσο προεξοφλείται ότι θα κλιμακώσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τις διαρροές στα τουρκικά ΜΜΕ για το τι θα περιλαμβάνει να φτάνουν σύμφωνα και με τουρκικές πηγές σε υπερβολές.

Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ωστόσο θεωρούν ότι δεν μπορούν να γίνουν κρίσει πριν η Αθήνα να έχει γνώση του τελικού κειμένου.

Με τις λεπτομέρειες στη διπλωματική γλώσσα να θεωρούνται καθοριστικής σημασίας τόσο για τις προθέσεις της Άγκυρας και το πόσο θέλει να προκαλέσει νέο γύρο έντασης, απαντώντας και στους εσωτερικούς της «δαίμονες», μετά το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τις συμφωνίες για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης.

Τουρκικές πηγές έλεγαν στο in από την πρώτη στιγμή ότι το κείμενο παρά τα όσα αναφέρουν οι διαρροές δεν θα περιλαμβάνει χάρτες, ούτε συντεταγμένες.

Η Άγκυρα άλλωστε έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της με χάρτες και συντεταγμένες με επιστολές της και στον ΟΗΕ.

Το ερώτημα που παραμένει είναι μέχρι που θα φτάσει η προσπάθεια της Άγκυρας, σύμφωνα με τουρκικές πηγές να αποτυπώσει σε ένα νόμο – πλαίσιο «βασικούς όρους και αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στην εθνική νομοθεσία της Τουρκίας». Και κατά πόσο οι διατυπώσεις αυτές θα προκαλούν την Αθήνα απειλώντας με νέα κρίση τις σχέσεις των δύο χωρών.

Δένδιας: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική της ασφάλειάς της απλώς ως μια αγορά

Εμμέσως στο θέμα των τουρκικών απειλών αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας την Τρίτη στο Europa-Forum Wachau ’26, με θέμα «European Security Architecture: From the End of Order to Joint Initiative», που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστημιακό Campus της αυστριακής πόλης Κρεμς.

Όπως είπε «ευρισκόμενοι στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, στο σημείο συνάντησης της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και των Βαλκανίων, και λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, δραστηριοποιούμαστε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που, από κάθε άποψη, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο απαιτητικών στον κόσμο. Και, δυστυχώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής αμφισημίας. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι συνεχείς και εξελισσόμενες. Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ. Είναι καθημερινές πραγματικότητες».

Σημείωσε δε ότι «το άρθρο 42, παράγραφος 7 δεν μπορεί να παραμείνει αδρανές ή να ενεργοποιείται επιλεκτικά ανάλογα με τις περιστάσεις. Η αμφισημία μπορεί να εξυπηρετεί τη διπλωματία σε περιόδους ισορροπίας, αλλά σε στιγμές κρίσης, δυστυχώς, η αμφισημία γίνεται μερικές φορές παράλυση. Μια συμμαχία και μια ένωση που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη συμβολή των εκτεθειμένων μελών τους είναι ισχυρότερες, πιο νόμιμες και, τελικά, πιο ανθεκτικές από εκείνες που επιφυλάσσουν την αλληλεγγύη μόνο σε στιγμές οξείας κρίσης. Και η ώρα για διαρθρωτική αλληλεγγύη είναι τώρα».

Ο Δένδιας δεν παρέλειψε και τις αιχμές για την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE και να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και σε άλλους παράγοντες που μπορεί να εξελιχθούν σε απειλή λέγοντας «σήμερα, όπως και στο παρελθόν, η ευπάθεια της Ευρώπης δεν οφείλεται μόνο σε εξωτερικές πιέσεις, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται η δική μας ανοιχτότητα, που μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τρίτοι δρώντες δεν αμφισβητούν απαραίτητα την Ένωση άμεσα, αν και ορισμένοι το κάνουν. Μαθαίνουν τον ρυθμό μας, εκμεταλλεύονται τα κενά μας και σταδιακά μετατρέπουν τη διαδικαστική μας ευελιξία σε στρατηγικό πλεονέκτημα εναντίον μας. Αυτό που μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και ως μια μορφή συνεργασίας μπορεί με την πάροδο του χρόνου να μετατραπεί σε εξάρτηση, και η εξάρτηση, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, γίνεται περιορισμός. Το έχουμε δει αυτό στον τομέα της ενέργειας. Έτσι λοιπόν εξουδετερώνεται η επιρροή χωρίς αντιπαράθεση, όχι με τη διάσπαση της Ευρώπης, αλλά με τη χρήση των δικών μας κανόνων εναντίον μας».

Διεμήνυσε δε ότι «τα επόμενα 30 χρόνια δεν θα καθοριστούν από αυτό που επιθυμούμε, αλλά από αυτό που είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι να οικοδομήσουμε. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική της ασφάλειάς της απλώς ως μια αγορά. Η στρατηγική σκοπιμότητα και τα οικονομικά οφέλη δεν πρέπει να υπερισχύουν των αρχών μας. Όταν η άμυνα διαμορφώνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινές δημοκρατικές αξίες και τα θεμέλιά μας, τα συστήματα που δημιουργούνται για να μας προστατεύουν μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να αρχίσουν να θέτουν υπό πίεση τις ίδιες τις αξίες που προορίζονταν να υπερασπιστούν».

HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

