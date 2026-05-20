Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;

 20 Μαΐου 2026, 08:00

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα καλά πάνε εδώ στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου με ύφος χιλίων καρδιναλίων αποφάσισε να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Βουλή των Ελλήνων και δεν θα βρεθεί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Περί «συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης των εξουσιών» η αναφορά του, σε κάθε περίπτωση τέτοια καθεστωτική αντίληψη από λειτουργό της Δικαιοσύνης δεν περίμενα να δω. Γενικότερα επί πρωθυπουργού Κυριάκου νομίζω ότι οι ταγοί της Δικαιοσύνης -στα υψηλά κλιμάκια- έχουν ξεφύγει λίγο. Νομίζω….

Ατυχος ο κ. Χατζηδάκης

Τελικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης θα μείνει με την απορία: για ποιους λόγους … «εθνικής ασφαλείας» η ΕΥΠ – με τη νομική συγκατάθεση του εισαγγελέα κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα – παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του; Από τότε πέρασαν μερικά χρόνια και ο κ. Τζαβέλλας προήχθη σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου! Και σήμερα επρόκειτο – σύμφωνα με την σχετική κλήση – να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ετσι είχε ελπίδες κι ο κ. Χατζηδάκης να λύσει τις – πολύχρονες – απορίες του.

Η νομολογία που βολεύει…

Όμως φαίνεται πως ατύχησε. Διότι η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου, η κυρία Γεωργία Αδειλίνη και πρώην αντιεισαγγελέας κ. Αχιλλέας Ζήσης, όταν στο παρελθόν είχαν κληθεί από επιτροπή της Βουλής – πάλι για το θέμα των υποκλοπών, να μην ξεχνιόμαστε… – αρνήθηκαν να παραστούν στο πλαίσιο της … διάκρισης των εξουσιών. Μάλιστα. Ως εκ τούτου διαμορφώθηκε νομολογία – για το 2024 μιλάμε κι ελπίζω να θυμάστε τον χαμό που γινόταν! Την οποία – νομολογία – επικαλέστηκε ο κ. Τζαβέλλας και αρνήθηκε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας! Και ο κ. Χατζηδάκης και πάλι … ατύχησε! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μείνει με την … απορία! Το καταλάβατε;

…το σκάνδαλο των υποκλοπών

Και οι τρεις ανώτατοι δικαστικοί είχαν κληθεί να εξεταστούν σχετικά με τη δικαστική διαχείριση του σκανδάλου των υποκλοπών – και οι δύο προκάλεσαν νομολογία, που την εκμεταλλεύτηκε ο τρίτος! Αυτή είναι η κατάσταση. Εχω κι εγώ όμως μία απορία – μόνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έχει; Που έχει χαθεί η Ενωση Εισαγγελέων; Ξέρετε αυτή που αντέδρασε στο «αίτημα» του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για την άμεση παραίτηση του κ. Τζαβέλλα, διότι το θεώρησε ως … «θεσμική εκτροπή». Βέβαια ο κ. Τζαβέλλας δεν παραιτήθηκε και θα παραμείνει στα καθήκοντα του ως τις 30 Ιουνίου που συνταξιοδοτείται. Απλά, ελληνικά και … βαλκανικά πράγματα….

Συγκάλυψη

Προσέξτε τώρα πως μπλέκονται οι εξουσίες και πως θα πάει το δούλεμα από την κυβέρνηση. Είναι να συζητηθεί η πρόταση περί σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει όπως η πρόταση να περάσει με 151 ψήφους και όχι 120, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας». Αν το κάνει αυτό «αδειάζει» τον κ. Τζαβέλλα που δεν είδε να προκύπτει τίποτε καινούργιο στις υποκλοπές. Μπορεί να το κάνει; Προφανώς και μπορεί και η λογική της λέει πως θα το κάνει. Και άσε την αντιπολίτευση να πετάει αετό… Έτσι λένε στο Μαξίμου καθώς γνωρίζουν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα σκούξουν μεν, είναι ανίκανα να πετύχουν κάτι περισσότερο, δε. Για να λέμε αλήθειες. Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί η συγκάλυψη.

Η «χορευτική» δεινότητα του κ. Φλωρίδη

Θα παραμείνω στο δικαστικό περιβάλλον. Σ΄ αυτή την περίπτωση πρωταγωνιστής είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης. Η κυβέρνηση διά του στόματος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη αποφάσισε – για προφανείς λόγους – να περιορίσει τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν στους βουλευτές – στους τρεις μήνες. Ωραία; Ωραία! Ο κ. Φλωρίδης μάλιστα ενημέρωσε σχετικά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Λάουρα Κοβέσι κατά την συνάντηση τους προσφάτως στην Αθήνα. Κι η κυρία Κοβέσι είχε συγκατανεύσει επ΄ αυτού. Χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε την σχετική τροπολογία στη Βουλή. Με μία όμως μικρή λεπτομέρεια: την ανακριτική διαδικασία την έπαιρνε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έδινε σε ειδικό εφέτη-ανακριτή. Εν προκειμένω την έπαιρνε από τους τρεις Έλληνες εισαγγελείς που είναι αποσπασμένοι κι είχε γίνει ολόκληρη φασαρία, διότι δεν ήθελαν να τους ανανεώσουν την θητεία τους, όπως ήθελε η η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αμέσως το γύρισε στο … «τσάμικο»

Η κυρία Κοβέσι ενημερώθηκε και … «αυθωρεί και παραχρήμα» έστειλε επιστολή στον κ. Φλωρίδη, λέγοντας του ότι δεν συμφωνεί με την τροπολογία. Φαίνεται όμως ο κ. Φλωρίδης … «χορεύει» εξαιρετικό τσάμικο – ο χορός που έχει πολλές γυροβολιές. Και έκανε λέει μία «νομοτεχνική βελτίωση» της τροπολογίας. Τι έκανε; Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατήρησε την ανακριτική διαδικασία! Κρίσιμο σημείο για τα όσα έρχονται. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση μέσα από το σύστημα της δικαιοσύνης που ελέγχει το Μέγαρο Μαξίμου τα πράγματα θα ήταν «μιλημένα και συμφωνημένα». Το καταλάβατε; Κι ενώ το γύρισε στο … «τσάμικο», ο κ. Φλωρίδης συνέχιζε να «φωνάζει» πως με την τροπολογία ήταν σύμφωνη η κυρία Κοβέσι και δεν … καταλάβαινε γιατί διαφωνούσε εκ των υστέρων…. Προφανώς δεν είχε περιθώρια … αντίστασης και συνεμορφώθην πάραυτα!

Στο ΠΑΣΟΚ … διευρύνονται!

Στην Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Κι επιχειρούν «κόντρα ρελάνς» στην επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα – αλλά και στην ανακοίνωση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού. Ετσι, λοιπόν, την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 η ώρα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, συνεδριάζει η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – σας θυμίζω ότι προΐσταται ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Η είδηση είναι πως θα ανακοινωθούν καμιά εικοσαριά προσχωρήσεις, που θα προέρχονται κυρίως από τον πανεπιστημιακό χώρο, την τοπική αυτοδιοίκηση και το διπλωματικό σώμα. Και μαζί με τους άλλους 80 θα πλησιάσουν τους 100 οι … «διευρυνσίες». Κι υπάρχουν, λέει, κι άλλοι καμιά διακοσαριά που είναι προς ανακοίνωση – αλλά πρόκειται για στελεχη χαμηλότερης πολιτικής εμβέλειας. Μία λεπτομέρεια: την Πέμπτη εντελώς συμπωματικά η κυρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της….

Η κυρία Διαμαντοπούλου και η Νέα Δημοκρατία

Μαθαίνω ότι οι μετοχές της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου – πρώην υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού – στο «χρηματιστήριο» της Χαριλάου Τρικούπη είναι στα κάτω της! Κυρίως μετά από την απόφαση του συνεδρίου για την μη κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Να μου το θυμηθείτε ότι στο τέλος θα μετανιώσει που την επανέφερε στο πολιτικό προσκήνιο. Μάλιστα η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας προχθές σε εκδήλωση που οργάνωσε ο «Κύκλος Ιδεών» του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές! Μετά;

HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Επιμονή στον «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ με βάση την απόφαση του συνεδρίου είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάζεται για σκληρό θεσμικό «ροκ» απέναντι στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20.05.26

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
Κόσμος 20.05.26

Με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν η ΕΕ έχει βρεθεί να αναζητά τρόπο για συνομιλίες με τη Ρωσία - Η επιλογή της Μέρκελ ως εκπροσώπου της Ένωσης υπογραμμίζει τη σοβαρή οπισθοχώρηση του μπλοκ ως μεγάλης γεωπολιτικής δύναμης

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

