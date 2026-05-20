ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

Την πολύωρη ύπαρξη οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής σχολιάζει το ΚΚΕ, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια του φαινομένου και προειδοποιώντας για τους κινδύνους ενός τεχνολογικού ατυχήματος για μία «ανοχύρωτη περιοχή», όπως καταγγέλλει.

«Το ανησυχητικό περιστατικό με την πολύωρη ανίχνευση οσμής αερίου σε ένα μεγάλο τμήμα των Νότιων και Ανατολικών Προαστίων της Αττικής, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, που παρατηρήθηκε χτες, επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει ο Περισσός, σημειώνοντας πως «η ανησυχία εντείνεται, καθώς αντίστοιχες καταγγελίες έχουν καταγραφεί ήδη από τον Φεβρουάριο, αλλά και πριν λίγες μέρες, χωρίς την ίδια στιγμή να έχει ακόμη τεκμηριωθεί η προέλευση της οσμής».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι των περιοχών αυτών βρέθηκαν για πολλές ώρες εκτεθειμένοι σε οσμή αερίου, με μόνη οδηγία το ‘κλείστε τα παράθυρά σας’, ενώ εργασιακοί χώροι εκκενώνονταν κατά το δοκούν», και προσθέτει πως «είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού χρειάστηκε η παρέμβαση του σωματείου εργαζομένων. Σε άλλες περιπτώσεις δόθηκε η κατεύθυνση οι διευθυντές σχολείων να ‘κρίνουν’ αν θα απαιτηθεί εκκένωση».

«Βαβέλ τού επιτελικού κράτους»

«Στην ‘Ελλάδα του 2030’ που διαφημίζει η κυβέρνηση κι ενώ έχουν περάσει 24 ώρες, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση από τα αρμόδια υπουργεία για τις αιτίες που προκάλεσαν την οσμή, ενώ οι δήμαρχοι καταγγέλλουν τη Βαβέλ τού κατά τα άλλα επιτελικού κράτους, το οποίο επέλεξε να μην αξιοποιήσει ούτε το 112!», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «είναι υποχρεωμένη» να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

– «Ποιες είναι οι έρευνες στις οποίες γίνεται αναφορά στις ανακοινώσεις; Από ποιους έγιναν και τι διαπίστωσαν;

– »Ποια είναι η πηγή που προκάλεσε το περιστατικό και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση απέναντι στους υπαίτιους, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά;

– »Υπάρχει και στα χέρια ποιου φορέα η συνολική αποτύπωση των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς καυσίμων (φυσικό αέριο, LNG, LPG); Πώς γίνεται ο έλεγχος από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας για αυτές τις υποδομές;

– »Πώς διασφαλίζεται η προστασία του πληθυσμού από τέτοιου είδους περιστατικά που εγκυμονούν τον κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πληθυσμό και το περιβάλλον;

– »Ποια είναι τα σχέδια αντιμετώπισης που έχουν ήδη εκπονηθεί; Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματική τους εφαρμογή (έγκαιρη ειδοποίηση, εκκένωση και απομάκρυνση πληθυσμού σε ασφαλείς περιοχές, εξασφάλιση διακοπής εργασιών, ετοιμότητα συστήματος υγείας κ.ά.);».

«Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής», σημειώνει καταληκτικά το ΚΚΕ.