Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
K‑Beauty: Τα κορεάτικα skincare προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσετε
Τα Νέα της Αγοράς 20 Μαΐου 2026, 14:49

K‑Beauty: Τα κορεάτικα skincare προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσετε

Από ρετινόλη και βιταμίνη C μέχρι εξωσώματα και κολλαγόνο, συγκεντρώσαμε τις πιο ενδιαφέρουσες K‑Beauty επιλογές για μια ρουτίνα που δουλεύει πραγματικά.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κορεάτικη φιλοσοφία ομορφιάς έχει καταφέρει να συνδυάσει την επιστημονική καινοτομία με την απόλαυση της καθημερινής περιποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι στρέφονται σε K‑Beauty προϊόντα όταν θέλουν αποτελέσματα που φαίνονται, από λάμψη και ενυδάτωση, μέχρι λεία υφή και πιο σφριγηλή επιδερμίδα.

Αν αναζητάτε προϊόντα που μπορούν να αναβαθμίσουν τη ρουτίνα σας, συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές: οροί με ρετινάλη, βιταμίνη C, κολαγόνο, εξωσώματα, αλλά και ενυδατικές κρέμες και αντηλιακά που ξεχωρίζουν. Θα τα βρείτε όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε θεραπείες προσώπου ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα, στην πόρτα σας, στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Για σύσφιξη & αντιγήρανση

Αν ο στόχος σας είναι μια επιδερμίδα πιο σφριγηλή, πιο λεία και ορατά ανανεωμένη, τα κορεάτικα προϊόντα αντιγήρανσης ξεχωρίζουν για τον τρόπο που συνδυάζουν δραστικά συστατικά με απαλή, ευχάριστη υφή. Οι οροί και οι μάσκες που ακολουθούν λειτουργούν συνδυαστικά, καθώς ενισχύουν την ελαστικότητα, βελτιώνουν την υφή, προσφέρουν λάμψη και βοηθούν την επιδερμίδα να ανακτήσει τη ζωντάνια της.

Celimax The Vita‑A Retinal Shot Tightening Booster

Ένα booster με ρετινάλη που στοχεύει στη βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας. Ιδανικό για όσους θέλουν μια πιο δραστική, αλλά σταθερή προσέγγιση στην αντιγήρανση.

Medicube Triple Collagen Serum

Ορός με τριπλό σύμπλεγμα κολαγόνου για πιο σφριγηλή, λαμπερή επιδερμίδα. Ενισχύει την ελαστικότητα και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση.

Medicube Collagen Night Wrapping Mask

Μάσκα νύχτας που λειτουργεί όσο κοιμάστε, προσφέροντας εντατική ενυδάτωση και σύσφιξη. Προσφέρει εντατική φροντίδα και ελαστικότητα, για να ξυπνάτε με λεία, φωτεινή και σφριγηλή επιδερμίδα κάθε μέρα.

K‑Secret Seoul 1988 Retinal Liposome Serum

Μια προηγμένη ενυδατική και αντιγηραντική κρέμα προσώπου που συνδυάζει τη δύναμη της ρετινόλης με τη λάμψη της βιταμίνης C, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα για τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Η παρουσία της μπακουχιόλης (Bakuchiol) ενισχύει τη δράση της ρετινόλης, προσφέροντας ελαστικότητα, λείανση και φωτεινότητα, με πιο ήπια συμπεριφορά στο δέρμα.

Arencia Red Smoothie Serum

Αντιγηραντικός ορός με κολλαγόνο για μια premium εμπειρία ενυδάτωσης και αναδόμησης. Η ισχυρή του σύνθεση με κολλαγόνο ενισχύει τη φυσική ελαστικότητα και χαρίζει πιο λεία και σφριγηλή όψη, μειώνοντας τα σημάδια του χρόνου. Ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες.

VT Cosmetics Reti‑A Reedle Shot

Ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν πλούσια ενυδάτωση και αναζωογόνηση της επιδερμίδας τους, το συγκεκριμένο serum αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες της Centella Asiatica για να ηρεμήσει και να ενισχύσει το δέρμα. Η σύνθεσή του έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την υγιή όψη της επιδερμίδας, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης.

It’s Skin Peptide & Collagen Serum

Είναι ιδανικό για την ενίσχυση της ελαστικότητας και της σύσφιξης της επιδερμίδας. Περιέχει κολλαγόνο, το οποίο βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, προσφέροντας μια πιο σφριγηλή και νεανική όψη. Με καθημερινή χρήση, η υφή και ο τόνος βελτιώνονται σημαντικά.

Για λάμψη & ομοιόμορφο τόνο

Αν η επιδερμίδα σας δείχνει θαμπή, κουρασμένη ή ανομοιόμορφη, τα κορεάτικα προϊόντα λάμψης διαθέτουν μερικές από τις πιο αποτελεσματικές συνθέσεις. Οι οροί λάμψης δεν στοχεύουν μόνο στη φωτεινότητα, αλλά και στη βελτίωση του τόνου, στη μείωση των δυσχρωμιών και στην ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Με συστηματική χρήση, η επιδερμίδα αποκτά πιο ομοιόμορφη όψη, πιο καθαρή υφή και μια φυσική, υγιή λάμψη που δεν χρειάζεται φίλτρα.

Dr. Althea Vitamin C Boosting Serum

Vegan ορός με βιταμίνη C και centella asiatica για φωτεινότητα και ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Με περιεκτικότητα 20% σε σύμπλεγμα Vita boosting, συνδυάζει 9 τύπους βιταμινών και εκχύλισμα φρούτων Hyppophae Rhamnoides για να προσφέρει υψηλό επίπεδο βιταμίνης C, βελτιώνοντας τον τόνο του δέρματος και αποκαθιστώντας τη φυσική του λάμψη.

Isntree C‑Niacin Serum

Η απόλυτη λύση για την περιποίηση του προσώπου. Ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας, αυτό το serum συνδυάζει την ισχύ της βιταμίνης C με τη νιασιναμίδη, προσφέροντας ενυδάτωση και φωτεινότητα. Η ελαφριά του υφή απορροφάται άμεσα, αφήνοντας το πρόσωπό σας απαλό και ανανεωμένο.

Jigott Natural Avocado Serum

Εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη, αυτό το ενυδατικό serum προσώπου με φυσικό αβοκάντο χαρίζει λάμψη και βαθιά ενυδάτωση. Η ελαφριά του σύνθεση απορροφάται εύκολα, αφήνοντας το πρόσωπο απαλό και λαμπερό χωρίς λιπαρότητα.

Για ενυδάτωση & ανακούφιση

Όταν η επιδερμίδα δείχνει κουρασμένη, αφυδατωμένη ή ευαίσθητη, αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι προϊόντα που προσφέρουν άμεση άνεση και βαθιά ενυδάτωση χωρίς να τη «βαραίνουν».

Round Lab Mugwort Calming Cream

Μια από τις πιο δημοφιλείς κορεάτικες ενυδατικές κρέμες προσώπου, κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας και για όλες τις ηλικίες. Ιδανική για χρήση τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και αναζωογονημένη. Εμπλουτισμένη με φυσικά συστατικά που καταπραΰνουν και προστατεύουν την επιδερμίδα από τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες.

Yadah Cactus Green Hydra Essence

Η Yadah Cactus Green Hydra Essence φέρνει την ενυδατική δράση του κάκτου σε μια δροσερή, ελαφριά essence που απορροφάται γρήγορα και αφήνει το δέρμα άνετο και γεμάτο υγρασία. Λειτουργεί εξαιρετικά σε layering, ειδικά κάτω από πιο δραστικά προϊόντα.

Στην ίδια λογική, το Medicube One Day Exosome Shot προσφέρει ένα πιο στοχευμένο boost ενυδάτωσης και ανανέωσης. Με εξωσώματα και AHA-BHA-LHA, βοηθά το δέρμα να διατηρεί την υγρασία του, ενώ παράλληλα βελτιώνει την υφή του. Η σύνθεσή του «δουλεύει» γρήγορα, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο φρέσκια και πιο ζωντανή.

Για καθημερινή προστασία

Καμία ρουτίνα περιποίησης δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα αξιόπιστο αντηλιακό, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε δραστικά συστατικά όπως ρετινόλη, AHA ή βιταμίνη C. Η καθημερινή προστασία από την UV ακτινοβολία δεν αφορά μόνο την πρόληψη της φωτογήρανσης, αλλά και τη διατήρηση της υγείας και της ισορροπίας της επιδερμίδας.

Anua Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου SPF50+

Προσφέρει υψηλή προστασία με ελαφριά υφή που δεν βαραίνει το δέρμα και δεν αφήνει λευκά σημάδια. Είναι ιδανική για καθημερινή χρήση, ακόμη και κάτω από μακιγιάζ, ενώ βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει ενυδατωμένη και ήρεμη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η κορεάτικη περιποίηση δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια φιλοσοφία που δίνει έμφαση στη συνέπεια, την ήπια προσέγγιση και την επιστημονική καινοτομία. Είτε θέλετε λάμψη, είτε σύσφιξη, είτε απλώς μια πιο υγιή επιδερμίδα, υπάρχει ένα K‑Beauty προϊόν που μπορεί να ταιριάξει στις ανάγκες σας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Plus
Πάμε μια βόλτα; Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας επιστρέφει στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του
Media 20.05.26

Πάμε μια βόλτα; Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας επιστρέφει στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του

Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 100μ. Τ11 είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη

Σύνταξη
Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
Media 19.05.26

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας βράβευσαν τη νεανική έμπνευση και καινοτομία στο πλαίσιο του B/innovate 2026

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» - Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την οσμή αερίου

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies