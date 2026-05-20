Taste Atlas: Ποιο ελληνικό τυρί είναι το καλύτερο στον κόσμο

Με βάση τη νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas για τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου, στο βάθρο βρέθηκε η φημισμένη γραβιέρα Νάξου.

«Η γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί των Κυκλάδων εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα.

Φτιάχνεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μείγμα πρόβειου γάλακτος με έως και 20% κατσικίσιο γάλα.

Διαθέτει λεπτή φλούδα και ανοιχτοκίτρινο, συμπαγές εσωτερικό με μικρές τρύπες

«Πρόκειται για ένα σκληρό επιτραπέζιο τυρί με δροσερή γεύση και ήπιο άρωμα. Έχει μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας 38% και τουλάχιστον 40% λιπαρά.

Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της προέρχεται από φυλές ζώων που εκτρέφονται παραδοσιακά στο νησί και τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα, τα οποία χαρίζουν στο γάλα μοναδική γεύση.

Μπορεί να κοπεί σε φέτες και να σερβιριστεί ως ορεκτικό, να τηγανιστεί και να καταναλωθεί ως σνακ ή να τριφτεί πάνω από ζυμαρικά», γράφει ο οδηγός για τη γραβιέρα.

Γραβιέρα: Δεν είναι το μοναδικό ελληνικό τυρί που κέρδισε μία θέση στη λίστα

Στα 50 καλύτερα τυριά του κόσμου βρίσκονται άλλα επτά ελληνικά τυριά, ενώ μάλιστα, μετά από αυτή της Νάξου, η γραβιέρα Κρήτης βρέθηκε στην τρίτη θέση.

Ανάμεσά τους, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η παρμεζάνα (parmigiano reggiano), οπότε εντάξει, θα πούμε πως είναι άξιος ανταγωνιστής.

Λίγο πιο κάτω στη λίστα λοιπόν, βρίσκουμε την κεφαλογραβιέρα (στην 5η θέση) και το μετσοβόνε (στην 6η θέση).

Το τυρί Σαν Μιχάλη της Σύρου κατοχύρωσε την 11η θέση, το λαδοτύρι Μυτιλήνης τη 14η, η γραβιέρα Αγράφων την 16η και το κεφαλοτύρι την 21η θέση.