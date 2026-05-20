«Η συνείδησή μου δεν είναι καθαρή»: Θύμα ή συνεργός η επί χρόνια σύντροφος του Τζέφρι Έπσταϊν;
20 Μαΐου 2026, 14:00

Η άγνωστη σύντροφος του Έπσταϊν επιστρέφει στο μικροσκόπιο, ανάμεσα σε καταγγελίες, ασυλία και ερωτήματα για τον ρόλο της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το όνομα της Νάντια Μαρτσίνκο δεν είναι από τα πιο γνωστά στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Ωστόσο, η γυναίκα που υπήρξε για χρόνια βασική σύντροφός του, τον επισκέφθηκε δεκάδες φορές στη φυλακή και αργότερα πέταξε ως βοηθός πιλότος στο ιδιωτικό του αεροσκάφος, βρίσκεται πλέον ξανά στο επίκεντρο. Όχι μόνο επειδή είχε κατονομαστεί ως μία από τις «πιθανές συνεργούς» του στη συμφωνία του 2008, αλλά και επειδή η δική της ιστορία θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: μπορεί ένα θύμα σεξουαλικού καταναγκασμού να θεωρηθεί ταυτόχρονα και συνεργός;

Οι 67 επισκέψεις στη φυλακή

Κατά την πρώτη φυλάκιση του Τζέφρι Έπσταϊν, όταν εξέτιε ποινή 13 μηνών για εξώθηση ανήλικης σε πορνεία, τα αρχεία δείχνουν ότι μία γυναίκα τον επισκέφθηκε τουλάχιστον 67 φορές. Ήταν η Νάντια Μαρτσίνκο.

Η Μαρτσίνκο υπήρξε η βασική σύντροφός του για επτά χρόνια, η σημαντικότερη σχέση του μετά την Γκισλέιν Μάξγουελ. Αργότερα εργάστηκε και ως βοηθός πιλότου στο ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Παρότι παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, ενδέχεται σύντομα να βρεθεί στο προσκήνιο. Ήταν μία από τις τέσσερις γυναίκες που κατονομάστηκαν ως «πιθανές συνεργοί» του Έπσταϊν στη συμφωνία του 2008, η οποία τους παρείχε ασυλία από δίωξη.

Τώρα, δύο από αυτές, οι πρώην βοηθοί του Έπσταϊν Σάρα Κέλεν και Λέσλι Γκροφ, πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον Αμερικανών βουλευτών. Μία βουλευτής ζητά να ερευνηθούν και οι τέσσερις: η Κέλεν, η Γκροφ, η Αντριάνα Ρος και η Μαρτσίνκο, παρά τη συμφωνία ασυλίας.

Εγκαταστάσεις στο Little St. James Island, ένα από τα ακίνητα του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, διακρίνονται σε αεροφωτογραφία κοντά στο Σάρλοτ Αμαλί, στο Σεντ Τόμας των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, στις 21 Ιουλίου 2019. REUTERS/Marco Bello

Θύμα ή συνεργός;

Η Μαρτσίνκο δεν έχει κατηγορηθεί ούτε διωχθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα. Οι δικηγόροι της επιμένουν ότι ήταν θύμα του Έπσταϊν. Όμως κορίτσια στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, των οποίων οι καταθέσεις για την κακοποίησή τους όταν ήταν ανήλικες οδήγησαν στην καταδίκη του το 2008, είχαν πει στην αστυνομία ότι η Μαρτσίνκο συμμετείχε σε αυτή την κακοποίηση.

Το BBC ερεύνησε για μήνες την περίπτωσή της, μιλώντας με ανθρώπους που τη γνώρισαν και εξετάζοντας email ανάμεσα στην ίδια και τον Έπσταϊν. Τα μηνύματα δείχνουν ότι οι δύο τους ήθελαν να αποκτήσουν παιδί. Δείχνουν επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, ότι για χρόνια ο Έπσταϊν της ζητούσε να βρίσκει άλλες γυναίκες για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες — και ότι εκείνη το έκανε.

Την ίδια στιγμή, τα ίδια email αποτυπώνουν και τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκούσε πάνω της. Η Μαρτσίνκο είπε αργότερα σε ερευνητές ότι ο Έπσταϊν ήταν βίαιος, ότι την έπνιγε και ότι την είχε ρίξει από σκάλα. Το BBC αναφέρει ότι είχε πρόσβαση στην κατάθεσή της μέσω εγγράφου που δημοσιοποιήθηκε, με εκτεταμένες διαγραφές, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο. Το όνομά της δεν φαίνεται στο έγγραφο, όμως οι πέντε σελίδες της κατάθεσης ταιριάζουν, σύμφωνα με το BBC, με όσα είναι γνωστά για εκείνη από άλλες πηγές.

Από τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή το 2019, ενώ ανέμενε νέες κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή.

Από τη Σλοβακία στον κύκλο του Έπσταϊν

Η Νάντια Μαρτσίνκο γεννήθηκε ως Νάντια Μαρτσίνκοβα στη Σλοβακία, σε εύπορη και σεβαστή οικογένεια. Σε ομοσπονδιακούς ερευνητές είπε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2003, όταν ήταν 18 ετών, σε πάρτι γενεθλίων του Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

Ο Μπρουνέλ, στενός φίλος του Έπσταϊν, διηύθυνε το παράρτημα της Νέας Υόρκης του πρακτορείου Karin Models. Η Μαρτσίνκο είπε ότι εργαζόταν για το πρακτορείο στο Παρίσι και ότι ο Μπρουνέλ την έφερε στις ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν από το πάρτι, με βίζα που είχε κανονίσει εκείνος.

Email στα αρχεία του Έπσταϊν φαίνεται να ενισχύουν αυτή την εκδοχή: για πολλά χρόνια, η Μαρτσίνκο και ο Έπσταϊν γιόρταζαν τη 17η Σεπτεμβρίου ως «επέτειό» τους.

Ένας συμμαθητής της από το δημοτικό, τον οποίο το BBC αποκαλεί «Γιόζεφ», τη θυμάται ως πολύ ντροπαλή. Αν και όμορφη, λέει, δεν έμοιαζε με το στερεότυπο του διεθνούς μοντέλου. Τη χαρακτηρίζει «šedá myška», δηλαδή «μικρό γκρίζο ποντικάκι».

Η ίδια είχε αρχίσει το μόντελινγκ ως έφηβη, με δουλειές που την οδήγησαν στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, όπως είχε πει κάποτε σε σλοβακική εφημερίδα.

Το ιδιωτικό νησί και η ανισορροπία ισχύος

Λίγες ημέρες μετά τη γνωριμία τους, ο Έπσταϊν την κάλεσε στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στους ερευνητές. Από εκεί, όπως επιβεβαιώνουν τα αρχεία πτήσεων, πήγε στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Η Μαρτσίνκο ήταν νομικά ενήλικη. Όμως η απόσταση ισχύος, χρημάτων και ηλικίας ήταν τεράστια. Εκείνη ήταν 18 ετών και ο Έπσταϊν 50, δηλαδή 32 χρόνια μεγαλύτερός της.

Επειδή ο Μπρουνέλ είχε κανονίσει τη βίζα της και επειδή ο Έπσταϊν χρηματοδοτούσε το πρακτορείο του Μπρουνέλ με ένα εκατομμύριο δολάρια, η Μαρτσίνκο ένιωθε, όπως είπε αργότερα, ότι «ο Έπσταϊν μπορούσε να την απελάσει με ένα μόνο τηλεφώνημα στον Μπρουνέλ».

Ταξίδευε συνεχώς μαζί του. Τα email δείχνουν ότι η σχέση τους έγινε γρήγορα ερωτική. Η Γκισλέιν Μάξγουελ παρέμενε στενή φίλη του Έπσταϊν και συνέχιζε να του βρίσκει γυναίκες, όμως η σεξουαλική τους σχέση φαίνεται ότι έφτανε στο τέλος της. Η Μαρτσίνκο είχε γίνει πλέον η βασική του σύντροφος.

Τα email του ελέγχου

Παρότι στα μηνύματα υπάρχουν στιγμές τρυφερότητας — ο Έπσταϊν έγραψε σε τρίτο πρόσωπο το 2009 ότι «είμαι ερωτευμένος με τη Νάντια» — η εικόνα που προκύπτει είναι και βαθιά ελεγκτική.

Σε ένα email της ίδιας χρονιάς, ο Έπσταϊν της έγραφε τι περίμενε από εκείνη: να μάθει να μαγειρεύει αυγά, να διαχειρίζεται ένα σπίτι, να μη φέρνει αντιρρήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή, να διαβάζει ένα από τα «εκατό μεγάλα βιβλία» κάθε μήνα και να μη βάζει τίποτα στο σπίτι χωρίς να του το δείχνει πρώτα.

Μετά τον θάνατό του, η Μαρτσίνκο είπε στους ερευνητές ότι εκείνος έλεγχε κάθε πλευρά της ζωής της, ακόμη και το βάρος και τα ρούχα της. Είπε επίσης ότι την είχε αναγκάσει να κάνει πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις και ότι την κακοποιούσε σωματικά.

Το BBC δεν βρήκε άμεση αναφορά σε αυτά τα περιστατικά στα email, όμως εντόπισε ένα μήνυμα στο οποίο η ίδια τον κατηγορούσε για «συμπεριφορά κακοποιητικού συντρόφου».

Πηγή: BBC

Η αναζήτηση άλλων γυναικών

Στα αρχεία υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές στην προσδοκία του Έπσταϊν ότι η Μαρτσίνκο θα εντόπιζε άλλες γυναίκες ή κορίτσια για εκείνον.

Το 2006, εκείνη του έγραψε: «Τι φαντάζεσαι ότι είναι ένα διασκεδαστικό σεξουαλικό πράγμα; Θα κάνω ό,τι μπορώ, αν και αν αυτό έχει απλώς να κάνει με το να κάνεις σεξ με κάποια άλλη, δεν ξέρω πώς αυτό κάνει τη σχέση μας καλύτερη. Θα προσπαθήσω να βρίσκω κορίτσια όποτε είμαστε στη Νέα Υόρκη».

Ορισμένα μηνύματα υποδηλώνουν ότι η Μαρτσίνκο γνώριζε πως ο Έπσταϊν προτιμούσε νεαρές γυναίκες. Το BBC, πάντως, αναφέρει ότι δεν βρήκε στοιχεία πως εκείνη του σύστησε ανήλικα κορίτσια.

Παρόλα αυτά, ακόμη και η στρατολόγηση ενηλίκων μέσω εξαπάτησης, όταν γίνεται για σκοπούς εκμετάλλευσης, μπορεί να οριστεί ως trafficking.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν ζήτησε από τον Μπρουνέλ να βάλει τη Μαρτσίνκο στη μισθοδοσία του νέου πρακτορείου του, MC2, με ετήσιες απολαβές 50.000 δολαρίων. Δεν είναι σαφές για ποια εργασία θα πληρωνόταν, καθώς δεν εργαζόταν πλέον ως μοντέλο. Η ίδια, πάντως, έδειχνε να δυσφορεί με την εξάρτησή της από τον Έπσταϊν.

Σε email προς εκείνον έγραφε: «Από τότε που σε γνώρισα, η ζωή μου περιστρέφεται γύρω σου, δεν έχω τίποτα άλλο και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ άβολα».

Η στροφή στην αεροπορία

Το 2009, ενώ συνέχιζε να επισκέπτεται τον Έπσταϊν στη φυλακή, η Μαρτσίνκο φαίνεται ότι άρχισε να προσπαθεί να περιορίσει την οικονομική της εξάρτηση από εκείνον. Στράφηκε στην αεροπορία.

Ο Έπσταϊν πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για την εκπαίδευσή της ως πιλότου, σύμφωνα με τα email. Εκείνη φαίνεται ότι αφοσιώθηκε σε αυτό, παρουσιάζοντας τον εαυτό της στα social media ως «Global Girl».

Σύμφωνα με το BBC, η δημοσιογράφος αεροπορικών θεμάτων Κριστίν Νεγκρόνι, η οποία λέει ότι τη γνώρισε το 2013, περιγράφει τη Μαρτσίνκο ως γοητευτική και εργατική. Όπως λέει, δούλεψε σκληρά σε σχολές πτήσης για να αποκτήσει το ένα πιστοποιητικό μετά το άλλο — επιτεύγματα που δεν είναι εύκολα.

Παρά τη νέα αυτή φαινομενική ανεξαρτησία, η σχέση της με τον Έπσταϊν συνεχίστηκε μετά την αποφυλάκισή του τον Ιούλιο του 2009. Μάλιστα, τα email δείχνουν ότι εντάθηκε.

Μέχρι τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, φαίνεται ότι προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί μαζί. Παράλληλα, η Μαρτσίνκο συνέχιζε να λειτουργεί ως «ανιχνεύτρια» γυναικών για εκείνον. Σε ένα email του 2009, ζητούσε τη γνώμη του για μια συγκεκριμένη γυναίκα που, όπως έγραφε, είχε προσφερθεί να έρθει από την Ανατολική Ευρώπη.

Ο χωρισμός και η συνέχιση της σχέσης

Το 2010, σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στους ερευνητές, χώρισαν οριστικά, αφού ο Έπσταϊν είχε υπάρξει ιδιαίτερα βίαιος απέναντί της.

Την επόμενη χρονιά πήρε νέα εργασιακή βίζα, αυτή τη φορά με βάση τη δική της δουλειά στην αεροπορία. Ωστόσο, οι δυο τους παρέμειναν φίλοι.

Από το 2012, η Μαρτσίνκο συγκυβέρνησε το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν σε ορισμένες πτήσεις προς το νησί του. Το 2013, εκείνος κανόνισε να προσληφθεί ως εκπαιδεύτρια πτήσεων στην εταιρεία του Ντιν Κέιμεν, του επιχειρηματία που εφηύρε το Segway.

Μηνύματα του 2015 ανάμεσα στη Μαρτσίνκο και τον Έπσταϊν επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με το BBC, όσα είπε στους ερευνητές: ότι εκείνος συμφώνησε να διπλασιάζει όποιο εισόδημα έβγαζε εκείνη από άλλες πηγές.

Το BBC ζήτησε σχόλιο από την εταιρεία του Κέιμεν, DEKA, για τη σχέση της με τη Μαρτσίνκο, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Εκπρόσωπος του Κέιμεν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο επιχειρηματίας μετανιώνει βαθιά για κάθε επαφή που είχε με τον Έπσταϊν και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή ή γνώση των εγκλημάτων του.

Η συνεργασία με το FBI

Παρότι η Μαρτσίνκο φαίνεται ότι παρέμεινε πιστή στον Έπσταϊν για χρόνια, το 2018 άλλαξε στάση. Έγγραφο στα αρχεία αναφέρει ότι άρχισε να συνεργάζεται με το FBI στην έρευνά του.

Το 2019, ο Έπσταϊν φυλακίστηκε ξανά, ενώ ανέμενε κατηγορίες για trafficking. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το FBI υποστήριξε την αίτηση της Μαρτσίνκο να παραμείνει στις ΗΠΑ, αφού η βίζα της είχε λήξει το 2022.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι είχε «στρατολογηθεί, στεγαστεί και αποκτηθεί από τον Τζέφρι Έπσταϊν και άλλους για τους σκοπούς μιας καταναγκαστικής σεξουαλικής σχέσης».

Έκτοτε, η Μαρτσίνκο έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή. Αναρτήσεις στα social media δείχνουν ότι, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ήταν ενεργό μέλος ενός ζεν βουδιστικού κέντρου στη Νέα Υόρκη.

Ο δικηγόρος της έχει πει στο παρελθόν ότι κάποια στιγμή θέλει να μιλήσει δημόσια για τη θυματοποίησή της και να βοηθήσει άλλα επιζώντα θύματα, αλλά προς το παρόν «εργάζεται για την επούλωσή των δικών της πληγών».

Η ασυλία του 2008 υπό αμφισβήτηση

Η ασυλία που δόθηκε στη Μαρτσίνκο και στις άλλες τρεις γυναίκες με τη συμφωνία του 2008 αμφισβητείται πλέον.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άνα Παουλίνα Λούνα, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε τον Φεβρουάριο, προφανώς αφού είδε μη λογοκριμένα έγγραφα για τον Έπσταϊν: «Όλες αυτές οι γυναίκες συμμετείχαν στο trafficking ανηλίκων ως ενήλικες. Εργάζονταν και ήταν συνένοχες στην επιχείρηση του Τζέφρι Έπσταϊν».

Η Κέλεν και η Γκροφ πρόκειται να καταθέσουν. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επιτροπή θα καλέσει και τη Ρος ή τη Μαρτσίνκο.

Το δύσκολο όριο ανάμεσα στο θύμα και τον συνεργό

Το ερώτημα είναι περίπλοκο. Η Μπρίτζετ Καρ, καθηγήτρια κλινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η οποία έχει εργαστεί εκτενώς με θύματα trafficking, εξηγεί ότι πρέπει να εξετάζεται αν ένα θύμα συνέχισε να διαπράττει εγκλήματα αφού είχε ξεφύγει από τον έλεγχο του δράστη.

Όμως αυτός ο έλεγχος, σημειώνει, μπορεί να συνεχίζεται ακόμη κι όταν ο δράστης δεν είναι πια σωματικά παρών στη ζωή του θύματος.

«Η γραμμή που χαράζω είναι αν το θύμα βρέθηκε ποτέ μακριά από την εξουσία και τον έλεγχο του δράστη», λέει.

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με την ίδια, είναι αν ήταν λογικό το θύμα να πιστεύει ότι ο δράστης εξακολουθούσε να έχει δύναμη πάνω του.

Το email του 2012

Το ποιες επιλογές είχε πραγματικά η Νάντια Μαρτσίνκο στη μακρά σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι αδύνατο να το γνωρίζει κάποιος απ’ έξω. Τα έγγραφα δίνουν μόνο αποσπασματικές εικόνες της ζωής της.

Ένα email του 2012, ωστόσο, μοιάζει ιδιαίτερα αποκαλυπτικό.

«Δεν θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά με αναστατώνει να σε βλέπω να χρησιμοποιείς ακριβώς τα ίδια μοτίβα για να αποπλανείς, να χειραγωγείς και τελικά να ελέγχεις και να πληγώνεις άλλα κορίτσια. Δεν τις συμπαθώ καν και στην πραγματικότητα νιώθω ενοχές που ξέρω πώς θα καταλήξουν», έγραφε στον Έπσταϊν.

Και πρόσθετε: «Ξέρω τι είσαι ικανός να κάνεις και θα είμαι πάντα προστατευτική απέναντί σου από καθαρή αφοσίωση και πείσμα, αλλά η συνείδησή μου δεν είναι καθαρή».

Πηγή: BBC

* Με πληροφορίες από: BBC

