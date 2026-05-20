«Hello Kitty»: Οι δημιουργοί των «Moana 2» και «Ultraman: Rising» τη μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το σκηνοθετικό δίδυμο της πολυαναμενόμενης ταινίας animation «Hello Kitty» ανακοίνωσαν η Warner Bros. Pictures Animation και η New Line Cinema.

Τα ηνία αναλαμβάνουν ο Ντέιβιντ Ντέρικ Τζούνιορ, ο οποίος έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του στο «Moana 2» αφού εργάστηκε στην αρχική ταινία του 2016 και ο Τζον Αοσίμα, γνωστός από το «Ultraman: Rising» (2024).

Σύμφωνα με το Variety, η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Μπο Φλιν για λογαριασμό της Flynn Picture Company, με τη Σέλμπι Τόμας στην επίβλεψη.

Επίσης, εντάχθηκε στην ομάδα της παραγωγής και η πρώην πρόεδρος της Paramount Animation, Ράμσεϊ Νάιτο.

Hello Kitty: Μετρά 51 χρόνια

Η Hello Kitty είναι ένας από τους πιο διάσημους και αγαπημένους χαρακτήρες παγκοσμίως, που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Sanrio το 1974.

Οι συντελεστές της νέας παραγωγής

Το τρέχον σενάριο υπογράφει ο Τζεφ Τσαν, βασισμένος σε προηγούμενα προσχέδια τα οποία με τη σειρά τους εμπνεύστηκαν από μία αρχική ιδέα των Ρόμπερτ Μπεν Γκάραντ και Τόμας Λένον.

Το επερχόμενο αγγλόφωνο πρότζεκτ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τη New Line το 2019 και είναι η πρώτη φορά που η ιαπωνική εταιρεία Sanrio παραχωρεί τα κινηματογραφικά δικαιώματα της πιο διάσημης γάτας του κόσμου.

Το ντεμπούτο της «Hello Kitty» στη μεγάλη οθόνη αναμένεται στις 21 Ιουλίου 2028 σε μία περιπέτεια σχεδιασμένη να μαγέψει θεατές κάθε ηλικίας.