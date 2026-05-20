Σταύρος Φλώρος: Ο μεγάλος νικητής του Survivor 2026 μετά τον ακρωτηριασμό του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Σταύρος Φλώρος είναι ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης Survivor που ρίχνει οριστικά την αυλαία του όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το κανάλι προβολής του.

Ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός, ανακοίνωσε τον επίλογο κατά τη διάρκεια του αποψινού συμβουλίου του νησιού, Τετάρτη 20/5, μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του παίκτη.

«Ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι.

Ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor. Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor.

Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», είπε ο Γιώργος Λιανός.

«Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες: η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το αποψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor για φέτος».