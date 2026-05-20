Σταύρος Φλώρος: Ο μεγάλος νικητής του Survivor 2026 μετά τον ακρωτηριασμό του
Ο Σταύρος Φλώρος είναι ο «νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ, γιατί είναι ο πραγματικός Survivor»
Ο Σταύρος Φλώρος είναι ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης Survivor που ρίχνει οριστικά την αυλαία του όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το κανάλι προβολής του.
Ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός, ανακοίνωσε τον επίλογο κατά τη διάρκεια του αποψινού συμβουλίου του νησιού, Τετάρτη 20/5, μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του παίκτη.
«Ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι.
Ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor. Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor.
Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», είπε ο Γιώργος Λιανός.
«Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες: η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το αποψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor για φέτος».
Όσα είπε ο πατέρας του στο MEGA
Aνέφερε ο πατέρας του παίκτη του Survivor στο Live News του MEGA, ο 22χρονος έχει εξέλθει από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας και νοσηλεύεται σε απλό δωμάτιο, αναμένοντας έγκριση για μεταφορά στο Μαϊάμι για αποκατάσταση.
«Είναι με πολύ βελτιωμένη εικόνα του έχει βγει από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας και νοσηλεύεται πλέον σε ένα απλό δωμάτιο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δώσουν την έγκρισή τους οι γιατροί ώστε να μεταφερθεί στο Μαϊάμι για αποκατάσταση.
Παραδόξως το έχει πάρει καλά. Με την έννοια ότι επειδή αντιλήφθηκε πλήρως ότι η ζωή του πήγε και ήρθε, καθώς για αρκετές ώρες χαροπάλευε, λέει ότι ‘είναι το λιγότερο κακό τα τραύματα που έχω. Σημαντικό είναι που ζω’. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπε στη μητέρα του. Αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Ότι μπροστά του θα έχει πολύ δρόμο. Ότι θα έχει δυσκολίες. Αλλά το είδε ψύχραιμα και με θάρρος. Ο Θεός του χάρισε καλή ψυχολογία μέχρι τώρα. Μακάρι να διατηρηθεί.
Πλήρη εικόνα δεν έχω, αλλά ξέρω ότι θα χρειαστούν πολλές επεμβάσεις στον αστράγαλο. Ποιες ακριβώς θα είναι οι επεμβάσεις δε γνωρίζω, αλλά λένε ότι μπορεί να αποκατασταθεί σε αρκετά καλό βαθμό.
Όσον αφορά το ατύχημα, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου ανέφερε ότι οι παίκτες είχαν σημαδούρα, τηρώντας τους κανόνες, και βρίσκονταν 80 μέτρα από την παραλία.
«Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ήταν στα ογδόντα μέτρα από την παραλία και ο οδηγός του σκάφους όταν συνελήφθη παραδέχτηκε ότι υπήρχε σημαδούρα. Όταν ανέβασαν πάνω τον Σταύρο πήραν και τη σημαδούρα μαζί. Ο νόμος προβλέπει τα σκάφη να πλησιάζουν προς τις παραλίες μέχρι τα διακόσια μέτρα. Ο οδηγός του σκάφους δεν τους είδε καθόλου. Χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και εκείνη την ώρα ο Μάνος άρχισε να φωνάζει».
«Ο Σταύρος άκουσε τις φωνές και βούτηξε μέσα όσο πιο βαθιά μπορούσε, γι’ αυτό και τον χτύπησε η προπέλα στα πόδια. Αλλιώς θα τον είχε σκοτώσει. Και ο Μάνος κινδύνευσε. Όμως το παιδί έσωσε δύο φορές τη ζωή του Σταύρου. Μία φορά που του φώναξε και μία φορά που τον πήρε και τον έβαλε στο σκάφος. Εάν δεν ούρλιαζε ο Μάνος, ο οδηγός του σκάφους θα είχε φύγει. Η αιμορραγία ήταν μεγάλη. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του».
Η οικογένεια του τονίζει πως επικεντρώνεται στην υγεία του 22χρονου και δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.
«Αυτές τις ώρες μας νοιάζει το παιδί μας και μόνο. Να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την υγεία του. Οι άνθρωποι της παραγωγής είπαν πως θα φροντίσουν για την αποκατάσταση του Σταύρου και μέχρι στιγμής το πράττουν.
Δεν το σκέφτομαι να κινηθούμε νομικά, γιατί βλέπω ανταπόκριση όσον αφορά την αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου. Αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί και τίποτα άλλο. Θέλω ο κόσμος που έδειξε τόσο ενδιαφέρον και αγάπη για τον Σταύρο να ξέρει πως η υγεία του έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως και η ψυχολογία του. Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τη συμπαράσταση.
Ο Σταύρος τη νιώθει τη στήριξη του κόσμου και αυτό του δίνει χαρά».
