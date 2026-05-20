Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Σε έναν θρίαμβο της μετα-πολιτικής που επιβεβαιώνει τις πιο σκοτεινές αναλύσεις για τη σύγχρονη pop κουλτούρα, η Αλεσάντρα Μουσολίνι αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του ιταλικού Big Brother των διασημοτήτων, το Grande Fratello VIP.

Η 63χρονη πρώην βουλευτής και εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι επικράτησε ανάμεσα σε 15 επώνυμους παίκτες μετά από 1.500 ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης στο Canale 5 της Mediaset.

Μετά από μια μαραθώνια τηλεοπτική συνύπαρξη, η Αλεσάντρα Μουσολίνι κατέκτησε την πρώτη θέση στο Grande Fratello VIP, ένα project που κυριαρχεί στην Ιταλία εδώ και μια δεκαετία.

«Η μετατροπή της Μουσολίνι σε pop είδωλο των ριαλιτι είναι η απόλυτη θριαμβευτική νίκη της μετα-πολιτικής»

Πανηγυρίζοντας τη νίκη της στον ιδιωτικό σταθμό Canale 5 (ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι), η Μουσολίνι έστειλε το δικό της μήνυμα:

«Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Η ίδια θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά, βάσει κανονισμού, θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μοντέλο, Ευρωβουλευτής, ριάλιτι σταρ

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι απασχολεί εδώ και χρόνια τα ιταλικά media. Kόρη του Ρομάνο Μουσολίνι, του μικρότερου γιου του δικτάτορα, και της Μαρία Σικολόνε, μικρότερης αδελφής της Σοφία Λόρεν, η Μουσολίνι πριν μπει στην πολιτική επιχείρησε να κάνει καριέρα ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε στην πολιτική σκηνή, διατελώντας μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των δύο σωμάτων του ιταλικού Κοινοβολίου.

Η πολιτική της γεωγραφία ξεκίνησε από ένα μικρό νεοφασιστικό, ακροδεξιό κόμμα, συνεχίστηκε στο Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ σήμερα είναι ενεργό στέλεχος της δεξιάς, λαϊκιστικής Λέγκα που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της Ιταλίας.

Η επικίνδυνη γοητεία της οικειότητας

Η νίκη της Μουσολίνι που ανάμεσα σε άλλα υπογράφει και βιβλίο για τον φασίστα δικτάτορα παππού της, έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Ιταλία.

Η εξέλιξη σχολιάστηκε στην καυστική ανάλυση της εφημερίδας Editoriale Domani, η οποία κάνει λόγο για ένα «τηλεοπτικό Ventennio», καταγγέλοντας τα media και το ρόλο της ιταλικής τηλεόρασης στο «να ξεπλένει και να κανονικοποιεί το φασιστικό παρελθόν μέσα από τη στρατηγική της trash ψυχαγωγίας».

Η συμμετοχή της Αλεσάντρα Μουσολίνι σε ριάλιτι τύπου Grande Fratello Vip με όρους ριάλιτι είναι ένα πολιτικό φαινόμενο και θλιβερό μοτίβο για την Domani.

Στην καυστική ανάλυση της η προοδευτική ιταλική εφημερίδα επιτίθεται στον ρόλο της ιταλικής τηλεόρασης να κανονικοποιεί ιστορικά και πολιτικά πρόσωπα της ακροδεξιάς μέσω της στρατηγικής της «οικειότητας» και της ψυχαγωγίας.

Το άρθρο αναλύει πώς η εγγονή του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι κατάφερε να μετατραπεί από μια πολωτική πολιτική φιγούρα σε μια συμπαθή, mainstream τηλεοπτική περσόνα, απογυμνώνοντας το επώνυμό της από το ιστορικό του βάρος.

«Το τηλεοπτικό Ventennio δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά με το τηλεκοντρόλ, μετατρέποντας το φασιστικό παρελθόν σε ακίνδυνο trash προϊόν»

Το άρθρο της Domani στέκεται επικριτικά απέναντι στον μηχανισμό της ιταλικής τηλεόρασης (τόσο της δημόσιας RAI όσο και της ιδιωτικής Mediaset), η οποία για χρόνια χρησιμοποιεί τη συνταγή του «εξανθρωπισμού» ακραίων προσωπικοτήτων.

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι αποτελεί το πιο επιτυχημένο παράδειγμα αυτής της τάσης. Συμμετέχοντας σε εκπομπές όπως το Ballando con le stelle (Dancing with the Stars) και το Grande Fratello Vip (Big Brother), η Μουσολίνι επανασυστήθηκε στα μάτια του κοινού.

Πλέον η Αλεσάντρα Μουσολίνι «δεν είναι η επιθετική νεοφασίστρια πολιτικός των ’90s και των ’00s, αλλά μια εκκεντρική, ενίοτε συμπαθής ‘θεία’ της διπλανής πόρτας».

«Όταν η πολιτική μνήμη αντικαθίσταται από το μελόδραμα, η ιστορία παύει να διδάσκει και αρχίζει να ψυχαγωγεί»

Ο όρος Ventennio του άρθρου αναφέρεται ιστορικά στην εικοσαετή φασιστική δικτατορία στην Ιταλία.

Η Domani χρησιμοποιεί τον όρο μεταφορικά για να περιγράψει την τελευταία εικοσαετία της ιταλικής τηλεόρασης, η οποία έχει επιβάλει μια πολιτισμική αμνησία.

Μέσα από την ασταμάτητη έκθεση σε ριάλιτι, οι θεατές εκπαιδεύονται να κρίνουν τους ανθρώπους με βάση το αν είναι «αυθεντικοί», «αυθόρμητοι» ή «διασκεδαστικοί» μέσα στο σπίτι του Big Brother, αγνοώντας το ιδεολογικό τους υπόβαθρο.

Έτσι, το επώνυμο «Μουσολίνι» χάνει την ιστορική, αιματηρή του φόρτιση και γίνεται απλώς ένα… brand name της showbiz.

Από την ακροδεξιά στο μελόδραμα

Η κριτική του άρθρου επικεντρώνεται στο πώς το trash τηλεοπτικό προϊόν καταφέρει να εξουδετερώνει τα πολιτικά αντανακλαστικά της κοινωνίας.

Η Μουσολίνι, κλαίγοντας μπροστά στις κάμερες για τις προσωπικές της δυσκολίες ή υπερασπιζόμενη (όπως έκανε πρόσφατα) τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, αποσυνδέεται πλήρως από το παρελθόν της.

Το Χόλιγουντ και η τηλεόραση, καταλήγει το άρθρο, έχουν καταφέρει αυτό που η ίδια η πολιτική δεν μπορούσε: να κάνουν το φασιστικό παρελθόν να μοιάζει με ένα μακρινό, σχεδόν γραφικό φόντο μιας σύγχρονης σαπουνόπερας.

Η εικόνα της Μουσολίνι να τσακώνεται, να γελάει ή να κλαίει μέσα στο σπίτι του Big Brother, αντικαθιστά την πολιτική μνήμη με το μελόδραμα.

Το ριάλιτι πέτυχε αυτό που η σκληρή πολιτική δεν μπορούσε σημειώνει η Alice Valeria Oliveri.

Να μετατρέψει την κληρονόμο της πιο σκοτεινής περιόδου της Ιταλίας σε ένα ακίνδυνο, mainstream και, πλέον, επίσημα νικηφόρο pop είδωλο.