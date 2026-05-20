Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις στη Ρωσία με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή για να προμηθευτεί καύσιμα
Η Βρετανία «συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία» αλλά «το εθνικό συμφέρον έχει προτεραιότητα»
- Απίστευτο περιστατικό - Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου
- ΥΠΕΞ: Τάχιστα θα γίνουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
- Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
- Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου «πολύ πέραν» της Μέσης Ανατολής σε περίπτωση νέας επίθεσης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Βρετανία θα επιτρέψει τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεριωθουμένων διυλισμένων στο εξωτερικό από ρωσικό αργό, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς ώστε να εξασφαλίσει προμήθειες των καυσίμων αυτών καθώς οι τιμές αυξάνονται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή, δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Νταν Τόμλινσον, ωστόσο το εθνικό συμφέρον πρέπει να έχει προτεραιότητα και ως εκ τούτου μια χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων σε μερικά ρωσικά προϊόντα είναι αυτή τη στιγμή εύλογη, πρόσθεσε.
«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε την ασφάλεια των προμηθειών για πραγματικά σημαντικά θεμελιακά αγαθά για την οικονομία μας, όπως τα καύσιμα αεριωθουμένων», δήλωσε σήμερα στο BBC.
Μετά τις ΗΠΑ
Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προχθές, Δευτέρα, επεξέτειναν μια εξαίρεση από τις κυρώσεις επιτρέποντας αγορές ρωσικού πετρελαίου που είναι ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, ώστε να υποστηριχθούν ενεργειακά ευάλωτες χώρες οι οποίες πλήττονται από την αναστάτωση που έχει επιφέρει στις προμήθειες η σύγκρουση στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
Στο πλαίσιο της εξαίρεσης, θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις σε καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ που έχουν διυλισθεί σε τρίτες χώρες, όπως η Ινδία και η Τουρκία, και μπορεί να προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να ανοίξουν περισσότερες δυνατότητες για να προμηθευθεί η Βρετανία τα καύσιμα αυτά.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Ρούμπιο: Πρότεινε «νέα σχέση» του λαού της Κούβας με τις ΗΠΑ – Επίθεση στην κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας
- Ρόδος: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα
- Πώς συνέβη η τραγωδία στο Δαφνί – Δράστης και θύμα ήταν στο ίδιο θάλαμο από την Παρασκευή
- Έρχονται εξελίξεις με Αταμάν στον Παναθηναϊκό
- Η γη της ελιάς: Αποκαλύψεις, εντάσεις και ανατροπές
- ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
- «Η συνείδησή μου δεν είναι καθαρή»: Θύμα ή συνεργός η επί χρόνια σύντροφος του Τζέφρι Έπσταϊν;
- Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις