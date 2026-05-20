Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Ένα πιο ειρηνικό «καταφύγιο» ψάχνουν αυτό το διάστημα οι εύποροι κάτοικοι του Ντουμπάι, οι οποίοι μέχρι πρότινος κατοικούσαν στην πρωτευόυσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή.

Υπολογίζεται ότι μέχρι την έναρξη του πολέμου κατοικούσαν στο Ντουμπάι περίπου 3-4 εκατ. οικονομικά ευκαταστατοι ξένοι μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ πάνω από 240.000 ήταν εκατομμυριούχοι.

Την εικόνα αυτή αντέστρεψε εν μία νυκτί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν καθώς και η ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή.

Πολλοί ξένοι κάτοικοι πέταξαν προς Αμερική ή Ευρώπη, ενώ άλλοι οδήγησαν ώρες προς το γειτονικό Ομάν, αναζητώντας εναλλακτικές οδούς διαφυγής.

Ο Dominic Volek της Henley & Partners αναφέρει στον Economist ότι οι ερωτήσεις σχετικά με άλλες δικαιοδοσίες από τους ευκατάστατους κατοίκους των ΗΑΕ έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% τις τελευταίες εβδομάδες.

Ποιοι διαγκωνίζονται για τους εύπορους του Ντουμπάι

Οι…μνηστήρες των εύπορων κατοίκων του Ντουμπάι που αναζητούν το επόμενο «ήσυχο λιμάνι» είναι αρκετοί. Πάνω από 35 χώρες προσπαθούν να προσελκύσουν πλούσιους και επιχειρηματίες, λέει στον Economist ο Jean-François Harvey, μιας παγκόσμιας εταιρείας δικηγόρων μετανάστευσης.

Προορισμοί όπως η Νέα Ζηλανδία και η Μάλτα αντιμετωπίζουν… ανταγωνισμό από μέρη όπως οι Μαλδίβες, οι οποίες φέτος θα λανσάρουν ένα πρόγραμμα μόνιμης διαμονής μέσω επένδυσης, και η Αργεντινή, η οποία σύντομα αναμένεται να προσφέρει υπηκοότητα σε επενδυτές.

Στις 24 Απριλίου, η Τουρκία πρότεινε μια 20ετή απαλλαγή από το ξένο εισόδημα και τα κεφαλαιακά κέρδη για ορισμένους αλλοδαπούς.

Ως προς αυτό, ο Harvey ανέφερε στον Economist ότι από την έναρξη του πολέμου περίπου δώδεκα πελάτες του έχουν αποκτήσει τουρκική υπηκοότητα αγοράζοντας ένα σπίτι εκεί.

Μιλάνο ή Σιγκαπούρη;

Σύμφωνα με πολλούς συμβούλους, τις προτιμήσεις φαίνεται πως κερδίζει το Μιλάνο.

«Υπάρχει αύξηση στην μετακίνηση ανθρώπων από το Ντουμπάι», επιβεβαιώνει στον Economist ο Ρομπέρτο ​​Μπονόμι, δικηγόρος φοροτεχνικών στο Μιλάνο στη Withers, μια βρετανική δικηγορική εταιρεία που απευθύνεται στους πλούσιους.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, το ενδιαφέρον για την Ιταλία από τον Κόλπο έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, όπως σημειώνει η Ντιλέτα Τζιόργκολο της Sotheby’s International Realty.

Για τους πολίτες της ΕΕ η μετακόμιση είναι εύκολη. Όμως για τους μη Ευρωπαίους ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής στην Ιταλία είναι να επενδύσουν 250.000 ευρώ σε μια ιταλική νεοσύστατη επιχείρηση ή 500.000 ευρώ σε μια μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία.

Μια ελκυστική εναλλακτική λύση, ειδικά για τους Ασιάτες, είναι η Σιγκαπούρη.

Στα «δυνατά» σημεία του κρατιδίου περιλαμβάνονται η αποτελεσματική διακυβέρνηση, ένα προβλέψιμο νομικό σύστημα και μια καθιερωμένη υποδομή διαχείρισης πλούτου, λέει ο Economist.

Ήδη, μεγάλες τράπεζες της Σιγκαπούρης, όπως η OCBC, αναφέρουν αύξηση στις καθαρές εισροές πλούτου από το Ντουμπάι.

Την ίδια εικόνα επικυρώνει και ο Ryan Lin της Bayfront Law, μιας δικηγορικής εταιρείας στη Σιγκαπούρη. Ο ίδιος ανέφερε στο Economist ότι τα αιτήματα από νέους πελάτες έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Το υπάρχον πελατολόγιό του αποτελείται κυρίως από νέους Κινέζους της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι ενδιαφέρεται ολοένα και περισσότερο να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή.

Γιατί η Σιγκαπούρη δύσκολα θα «γίνει» Ντουμπάι

Μεγάλες χρεώσεις, αυστηροποιημένη κανόνες όσον αφορά τη μεταφορά χρημάτων και μια τάση απόρριψης αδειοδοτήσεων σε εταιρείες crypto διαμορφώνουν μία λιγότερο ελκυστική εικόνα για το κρατίδιο.

Πιο ειδικά, η Σιγκαπούρη επιβάλλει φόρο εισοδήματος 24% και επιβάλλει στους αλλοδαπούς μια υψηλή επιβάρυνση στις πωλήσεις ακινήτων.

Η χώρα έχει επίσης αυστηροποιήσει τη νομοθεσία μετά το σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και ενδεχομένως ανησυχεί για το ενδεχόμενο εισροής ύποπτων χρημάτων από το Ντουμπάι χωρίς προσεκτικό έλεγχο.

Έπειτα, ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2024 επιτρέπει στην αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα σε φορολογικά και τελωνειακά δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια, το 80% των αιτήσεων αδειοδότησης από εταιρείες κρυπτονομισμάτων στη Σιγκαπούρη απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν, σύμφωνα με τον Economist.