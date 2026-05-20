Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20 Μαΐου 2026, 00:12

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Ένα πιο ειρηνικό «καταφύγιο» ψάχνουν αυτό το διάστημα οι εύποροι κάτοικοι του Ντουμπάι, οι οποίοι μέχρι πρότινος κατοικούσαν στην πρωτευόυσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή.

Υπολογίζεται ότι μέχρι την έναρξη του πολέμου κατοικούσαν στο Ντουμπάι περίπου 3-4 εκατ. οικονομικά ευκαταστατοι ξένοι μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ πάνω από 240.000 ήταν εκατομμυριούχοι.

Την εικόνα αυτή αντέστρεψε εν μία νυκτί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν καθώς και η ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή.

Πολλοί ξένοι κάτοικοι πέταξαν προς Αμερική ή Ευρώπη, ενώ άλλοι οδήγησαν ώρες προς το γειτονικό Ομάν, αναζητώντας εναλλακτικές οδούς διαφυγής.

Ο Dominic Volek της Henley & Partners αναφέρει στον Economist ότι οι ερωτήσεις σχετικά με άλλες δικαιοδοσίες από τους ευκατάστατους κατοίκους των ΗΑΕ έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% τις τελευταίες εβδομάδες.

Ποιοι διαγκωνίζονται για τους εύπορους του Ντουμπάι

Οι…μνηστήρες των εύπορων κατοίκων του Ντουμπάι που αναζητούν το επόμενο «ήσυχο λιμάνι» είναι αρκετοί. Πάνω από 35 χώρες προσπαθούν να προσελκύσουν πλούσιους και επιχειρηματίες, λέει στον Economist ο Jean-François Harvey, μιας παγκόσμιας εταιρείας δικηγόρων μετανάστευσης.

Προορισμοί όπως η Νέα Ζηλανδία και η Μάλτα αντιμετωπίζουν… ανταγωνισμό από μέρη όπως οι Μαλδίβες, οι οποίες φέτος θα λανσάρουν ένα πρόγραμμα μόνιμης διαμονής μέσω επένδυσης, και η Αργεντινή, η οποία σύντομα αναμένεται να προσφέρει υπηκοότητα σε επενδυτές.

Στις 24 Απριλίου, η Τουρκία πρότεινε μια 20ετή απαλλαγή από το ξένο εισόδημα και τα κεφαλαιακά κέρδη για ορισμένους αλλοδαπούς.

Ως προς αυτό, ο Harvey ανέφερε στον Economist ότι από την έναρξη του πολέμου περίπου δώδεκα πελάτες του έχουν αποκτήσει τουρκική υπηκοότητα αγοράζοντας ένα σπίτι εκεί.

Μιλάνο ή Σιγκαπούρη;

Σύμφωνα με πολλούς συμβούλους, τις προτιμήσεις φαίνεται πως κερδίζει το Μιλάνο.

«Υπάρχει αύξηση στην μετακίνηση ανθρώπων από το Ντουμπάι», επιβεβαιώνει στον Economist ο Ρομπέρτο ​​Μπονόμι, δικηγόρος φοροτεχνικών στο Μιλάνο στη Withers, μια βρετανική δικηγορική εταιρεία που απευθύνεται στους πλούσιους.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, το ενδιαφέρον για την Ιταλία από τον Κόλπο έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, όπως σημειώνει η Ντιλέτα Τζιόργκολο της Sotheby’s International Realty.

Για τους πολίτες της ΕΕ η μετακόμιση είναι εύκολη. Όμως για τους μη Ευρωπαίους ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής στην Ιταλία είναι να επενδύσουν 250.000 ευρώ σε μια ιταλική νεοσύστατη επιχείρηση ή 500.000 ευρώ σε μια μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία.

Μια ελκυστική εναλλακτική λύση, ειδικά για τους Ασιάτες, είναι η Σιγκαπούρη.

Στα «δυνατά» σημεία του κρατιδίου περιλαμβάνονται η αποτελεσματική διακυβέρνηση, ένα προβλέψιμο νομικό σύστημα και μια καθιερωμένη υποδομή διαχείρισης πλούτου, λέει ο Economist.

Ήδη, μεγάλες τράπεζες της Σιγκαπούρης, όπως η OCBC, αναφέρουν αύξηση στις καθαρές εισροές πλούτου από το Ντουμπάι.

Την ίδια εικόνα επικυρώνει και ο Ryan Lin της Bayfront Law, μιας δικηγορικής εταιρείας στη Σιγκαπούρη. Ο ίδιος ανέφερε στο Economist ότι τα αιτήματα από νέους πελάτες έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Το υπάρχον πελατολόγιό του αποτελείται κυρίως από νέους Κινέζους της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι ενδιαφέρεται ολοένα και περισσότερο να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή.

Γιατί η Σιγκαπούρη δύσκολα θα «γίνει» Ντουμπάι

Μεγάλες χρεώσεις, αυστηροποιημένη κανόνες όσον αφορά τη μεταφορά χρημάτων και μια τάση απόρριψης αδειοδοτήσεων σε εταιρείες crypto διαμορφώνουν μία λιγότερο ελκυστική εικόνα για το κρατίδιο.

Πιο ειδικά, η Σιγκαπούρη επιβάλλει φόρο εισοδήματος 24% και επιβάλλει στους αλλοδαπούς μια υψηλή επιβάρυνση στις πωλήσεις ακινήτων.

Η χώρα έχει επίσης αυστηροποιήσει τη νομοθεσία μετά το σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και ενδεχομένως ανησυχεί για το ενδεχόμενο εισροής ύποπτων χρημάτων από το Ντουμπάι χωρίς προσεκτικό έλεγχο.

Έπειτα, ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2024 επιτρέπει στην αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα σε φορολογικά και τελωνειακά δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια, το 80% των αιτήσεων αδειοδότησης από εταιρείες κρυπτονομισμάτων στη Σιγκαπούρη απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν, σύμφωνα με τον Economist.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Σύνταξη
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Σύνταξη
Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Κρατικό χρέος 18.05.26

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Τζούλη Καλημέρη
Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση - Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

