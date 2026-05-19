«Στη Φενέρμπαχτσε και την επόμενη σεζόν οι Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς»

Δύο παίκτες που έχουν ξεχωρίσει από τη φετινή πορεία της Φενέρμπαχτσε είναι αναμφίβολα οι Τέιλερ Χόρτον-Τάκερ και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με το ΝΒΑ να ρίχνει… κλεφτές ματιές πάνω τους. Ο Τζεμ Τζιρίτσκι, μέλος του ΔΣ της ομάδας, ξεκαθάρισε πάντως σε δηλώσεις του πως οι δύο αθλητές θα παραμείνουν στην ομάδα της Πόλης και τη νέα σεζόν, αναφέροντας βέβαια πως όλα θα κριθούν μετά το Final Four της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Τζεμ Τζιρίτσκι:

«Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ αγάπησε την εμπειρία του εδώ και θα παραμείνει μαζί μας και τη νέα σεζόν. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό από το NBA. Μπορεί να υπήρχε ενδιαφέρον για τον Ταρίκ, όμως είναι παίκτης μας και θα συνεχίσει στην ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε έχει φτάσει οκτώ φορές στο Final Four τα τελευταία έντεκα χρόνια. Οι μεταγραφές οργανώνονται πάντα μέσα από προγραμματισμό και προχωρημένες συζητήσεις. Έχουν γίνει κάποιες επαφές, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά το Final Four».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Τζεμ Τζιρίτσκι, μίλησε και για τον κόσμο της τούρκικης ομάδας, που θα έρθει στη χώρα μας να την υποστηρίξει στο Final Four της Euroleague, αναφέροντας η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχουν περίπου 4.000-4.500 οπαδοί της Φενερμπαχτσέ. Ένας αριθμός, όμως, που όπως ανέφερε μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες μέρες

«Θα διατεθούν περίπου 8.000 εισιτήρια, και εκτιμούμε ότι θα παρευρεθούν περίπου 4.000-4.500 οπαδοί της Φενερμπαχτσέ, αν και ο αριθμός αυτός μπορεί φυσικά να αυξηθεί… Πιστεύω ότι είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός», τόνισε το μέλος του Δ.Σ της Φενερμπαχτσέ, η οποία μάλιστα μέσω ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Φενερμπαχτσέ ήταν μία από τις ομάδες που συζητούσε με το NBA Europe, αλλά τελικά αποφάσισε να παραμείνει στη Euroleague.

«Παρακολουθούμε στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την άποψή του σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους οι Τούρκοι.