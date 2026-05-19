«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!

Ο τελικός των play-off της Championship είναι στον αέρα. Κυριολεκτικά. Ο χαρακτηριζόμενος και ως «ο ακριβότερος ποδοσφαιρικός αγώνας στον κόσμο», καθώς η άνοδος στην Premier League εξασφαλίζει έσοδα που αγγίζουν τα 300.000.000 λίρες στον νικητή, δεν είναι βέβαιο εάν θα διεξαχθεί, πότε θα διεξαχθεί και με ποιους αντιπάλους.

Και αυτό, λόγω ενός απίθανου, αλλά όχι πρωτοφανούς σκανδάλου… κατασκοπείας. Με πρωταγωνίστρια τη Σαουθάμπτον. Η οποία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποβολής από τη διοργάνωση και στέρησης του δικαιώματος διεκδίκησης της ανόδου.

Ο τελικός ανάμεσα στη Σαουθάμπτον και τη Χαλ, είναι προγραμματισμένος για τις 23 Μαΐου. Αλλά θα διεξαχθεί μόνο εφόσον το πόρισμα που θα βγάλει η ανεξάρτητη επιτροπή της EFL, κρίνει ότι οι «Αγιοι» δεν είναι ένοχοι για την κατηγορία ότι κατασκόπευσαν την προπόνηση της Μίντλεσμπρο, πριν από τον μεταξύ τους ημιτελικό. Με την πίεση να είναι ασφυκτική προς τους «δικαστές», λόγω της κρισιμότητας της περιόδου και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Μάλιστα, οι πιθανές αποφάσεις κυμαίνονται ανάμεσα σε δύο άκρα: από την πλήρη απαλλαγή του συλλόγου, έως την αποβολή του από τα play-off. Ενώ θεωρούνται δεδομένες ποινές όπως χρηματικό πρόστιμο, επίπληξη ή αθλητικές κυρώσεις που ενδέχεται να μεταφερθούν στην έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟ… ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ «ΜΠΙΕΛΣΑ»

Τα βασικά ζητήματα που καλείται να αξιολογήσει η επιτροπή είναι δύο: 1) Η επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος από πλευράς Σαουθάμπτον και 2) Κατά πόσο η υποτιθέμενη παράβαση δικαιολογεί μια τόσο αυστηρή αθλητική κύρωση, που θα στερούσε από τον σύλλογο τα τεράστια οικονομικά και αγωνιστικά οφέλη της Premier League. Με τα νομικά επιτελεία των ομάδων, αλλά και κορυφαίους νομικούς του Νησιού, να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για το τι είναι νόμιμο, τι είναι ηθικό και πόσο αυστηρό πρέπει να είναι το πλαίσιο για τέτοιου τύπου «εκτροπές» των ομάδων.

Είναι ενδεικτικό ότι σε επίπεδο… κατασκοπείας υπάρχει το προηγούμενο της Λιντς του Μαρσέλο Μπιέλσα το 2019. Στα «Παγώνια» είχε επιβληθεί πρόστιμο 200.000 λιρών και σε αυτό το δεδικασμένο στέκονται οι άνθρωποι της Σαουθάμπτον. Με την ουσιώδη διαδορά πως έκτοτε οι κανονισμοί της EFL αυστηροποιήθηκαν. Όπως Και οι ποινές. Με τους «Αγίους» να κατηγορούνται για δύο κανόνων: 1) Κανόνας 3.4: Υποχρεώνει τους συλλόγους να ενεργούν μεταξύ τους πάντα με «καλή πίστη», 2) Κανόνας 127: Θεσπίστηκε μετά το 2019 και απαγορεύει ρητά σε οποιαδήποτε ομάδα να παρακολουθεί ή να επιχειρεί να παρακολουθήσει την προπόνηση αντιπάλου εντός 72 ωρών πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Σε επίπεδο… ποδοσφαιρικό η Σαουθάμπτον νίκησε στο γήπεδο Μίντλεσμπρο με 2-1 στην παράταση. Η ομάδα του Τόντα Έκερτ εξασφάλισε… θεωρητικά τη θέση της στο Wembley, στον τελικό με τη Χαλ. Ωστόσο, «η εκκρεμότητα της δικαστικής απόφασης επηρεάζει άμεσα τρεις ομάδες (Σαουθάμπτον, Μίντλεσμπρο, Χαλ), καθώς και τις διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, μετακίνησης φιλάθλων και λοιπών logistics», όπως ανέφερε στo SkySports πηγή της EFL. Με τη Σαουθάμπτον, πάντως, να συνεχίζει τον προγραμματισμό της, ανακοινώνοντας ότι τα εισιτήρια για τον τελικό θα τεθούν σε κυκλοφορία την Πέμπτη! Στον αντίποδα, και η Μίντλεσμπρο έχει ενημερώσει τους παίκτες της ότι οι διακοπές δεν ξεκινούν έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση!

«ΕΙΣΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ;»

Μάλιστα, ο προπονητής της «Μπόρο», Κιμ Χέλμπεργκ, χαρακτήρισε το συμβάν «ντροπιαστικό», τονίζοντας την προσωπική του απογοήτευση για την παραβίαση της τακτικής προσέγγισης: «Εργάστηκα 15 χρόνια ως προπονητής προσπαθώντας να φτάσω στην Premier League. Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό που έχεις ως προπονητής και ως γκρουπ είναι το τακτικό στοιχείο του παιχνιδιού όπου μπορούμε να κερδίσουμε τον αντίπαλο. Όταν έχεις αφιερώσει κάθε δευτερόλεπτο μακριά από την οικογένειά σου για να παρακολουθήσεις τη Σαουθάμπτον σε κάθε παιχνίδι που μπορείς για να κερδίσεις το πλεονέκτημα… αν δεν είχαμε πιάσει αυτόν τον άνθρωπο που έστειλαν κάνοντας μια διαδρομή πέντε ωρών με το αυτοκίνητο, θα καθόσουν εκεί και θα ένιωθες ότι είχες αποτύχει. Όταν αυτό σου το αφαιρούν με τέτοιο τρόπο, όταν κάποιος αποφασίζει να στείλει κάποιον να βιντεοσκοπήσει την προπόνηση και να δει τα πάντα, ελπίζοντας να μην πιαστεί, φαντάζομαι γι’ αυτό άλλαξαν και ρούχα, μου ραγίζει την καρδιά. Θεωρώ ότι είναι ντροπιαστικό. Με κάνει πολύ λυπημένο».

Όταν ο Χέλμπεργκ ρωτήθηκε, αναφορικά με εάν πιστεύει ή γνωρίζει εάν ο προπονητής της Σαουθάμπτον γνώριζε για το περιστατικό, απέφυγε να απαντήσει, δηλώνοντας «ουδέν σχόλιο». Με τον Τόντα Έκερτ, προπονητή της Σαουθάμπτον να αρνείεται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, αποχώρησε εσπευσμένα από την αίθουσα όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως: «Είστε απατεώνας;». Ο υπεύθυνος τύπου της ομάδας διέκοψε τη διαδικασία, ζητώντας από τους παριστάμενους δημοσιογράφους να δείξουν σεβασμό.

Και κάπως έτσι, όλη η Αγγλία ασχολείται με το πιο ακριβό παιχνίδι του κόσμου, για τους λάθος λόγους. Σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο είναι πάντα στην πρώτη θέση, αυτή τη φορά την απόφαση για τον… νικητή θα τη βγάλει το «δικαστήριο». Είτε είναι νόμιμο είτε ηθικό, είτε και τα δύο, αυτή είναι η πραγματικότητα…