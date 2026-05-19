Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία

Σενάριο πιθανής επιστροφής στην Πολωνία για τον Καρόλ Σβίντερσκι επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς πολωνικά δημοσιεύματα (Przegląd Sportowy) αναφέρουν ότι η Βίντζεβ Λοτζ εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, εφόσον η ομάδα καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.

Ο διεθνής Πολωνός φορ δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο αποχώρησής του, ανάλογα με τις εξελίξεις της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο ανταγωνισμός στην επιθετική γραμμή είναι έντονος και ο ίδιος δεν έχει καθιερωθεί ως βασική επιλογή.

Η Βίντζεβ Λοτζ εμφανίζεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, αναζητώντας έναν έμπειρο επιθετικό που θα μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος αποτελεί βασικό εμπόδιο, καθώς το συμβόλαιο και οι απολαβές του Σβίντερσκι είναι υψηλές για τα δεδομένα του πολωνικού συλλόγου.

Παράλληλα, δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με την πολωνική αγορά. Πέρσι είχε υπάρξει ενδιαφέρον από τη Λέγκια Βαρσοβίας, χωρίς όμως να προχωρήσει η υπόθεση σε επίσημη πρόταση ή συμφωνία.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις θα παίξει και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον ή αν θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το όνομα του Καρόλ Σβίντερσκι θα συνεχίσει να απασχολεί τη μεταγραφική επικαιρότητα, ειδικά αν η Βίντζεβ Λοτζ εξασφαλίσει την παραμονή της και ενεργοποιήσει πιο δυναμικά το ενδιαφέρον της.