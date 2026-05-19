Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου
Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου είναι και επίσημα παίκτρια του Ολυμπιακού.
Μετά τη Μανωλίνα Κωνσταντίνου, τη Μικαέλα Μλεΐνκοβα, αλλά και την Τέιλορ Μπάνιστερ, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε ακόμη μια σπουδαία κίνηση. Συγκεκριμένα οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση της 30χρονης διεθνούς κεντρικής Ειρήνης Χατζηευστρατιάδου.
Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Η διεθνής κεντρική (2/9/1995, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.
Από το 2021 έως το 2026, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε ΑΟ Θήρας, Πανναξιακό, ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία) και Αίαντα Ευόσμου, ενώ έχει περάσει και από το Κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, για μια τετραετία (2013-17).
Η δήλωση της Ειρήνης Χατζηευστρατιάδου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που από τη νέα χρονιά, θα βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να φορέσω αυτή τη φανέλα και να αποτελέσω μέρος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο. Οι στόχοι και οι απαιτήσεις αυτής της ομάδας με γεμίζουν κίνητρο και ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, ώστε να βοηθήσω κι εγώ στην επίτευξη μεγάλων επιτυχιών. Να έχουμε μια υγιή χρονιά».
Προηγούμενες ομάδες:
2021-26 Παναθηναϊκός
2019-21 ΑΟ Θήρας
2018-19 Πανναξιακός
2017-18 ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία)
2015-17 Columbia College (ΗΠΑ)
2013-15 Miami Dade College (ΗΠΑ)
2009-13 Αίας Ευόσμου
Τίτλοι:
4 Πρωταθλήματα Ελλάδας
1 Κύπελλο Ελλάδας
1 ΝΑΙΑ National Championship
2 NAIA American Midwest Conference Tournament
- Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου
