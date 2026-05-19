Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5): Δράση με Premier League και Ολυμπιακός – Εθνικός στο πόλο

Οι αναμετρήσεις Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι – Τότεναμ για την Premier League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5).

Πρόκειται για δύο κομβικές αναμετρήσεις που μπορούν να κρίνουν τον πρωταθλητή στην Premier League αλλά και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στη Championship.

Η Τότεναμ θέλει τη νίκη για να παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία, ενώ η Σίτι μόνο με νίκη μπορεί να ελπίζει για πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, στο πόλο γυναικών υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός των playoffs της Water Polo League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Εθνικό, με μετάδοση από το Mega News, ενώ στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/5):

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Εθνικός Πόλο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών χάντμπολ

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:15 Novasports Prime Τσέλσι – Τότεναμ Premier League