Ο Λαουτάρο αποθέωσε τον Χάρι Κέιν – «Είναι ο κορυφαίος σέντερ φορ στον κόσμο»

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την Ίντερ καθώς οι «νερατζούρι» κατάφεραν να κατακτήσουν το νταμπλ στην Ιταλία και ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην φετινή πορεία της ομάδας του Μιλάνου.

Ο Αργεντίνος επιθετικός της Ίντερ έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «Γκαζέτα Ντέλο Σπορ» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους κορυφαίους σέντερ φορ στον κόσμο.

Ο Λαουτάρο ρωτήθηκε για το ποιον θεωρεί κορυφαίο παίκτη στον κόσμο στην συγκεκριμένη θέση και δεν είχε πρόβλημα ν’ απαντήσει.

Ο άσος των «νερατζούρι» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χάρι Κέιν, αναφέροντας πως θεωρεί τον στράικερ της Μπάγερν, τον κορυφαίο σέντερ φορ στον κόσμο.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Λαουτάρο προχώρησε και σε σύγκριση του Άγγλου σέντερ φορ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, εξηγώντας τους λόγους που θεωρεί καλύτερο τον άσο της πρωταθλήτριας Γερμανίας.

«Έχω την άποψη πως ο Χάρι Κέιν είναι ο καλύτερος σέντερ φορ στον κόσμο. Είναι χαρισματικός σκόρερ και θεωρώ πως είναι καλύτερος σέντερ φορ από τον Χάαλαντ.

Πρόκειται για παίκτη που έχει καλύτερο κοντρόλ στην μπάλα, καλύτερη αντίληψη του παιχνιδιού και είναι επίσης καλύτερο στο παιχνίδι με το κεφάλι. Είναι ένας σέντερ φορ φαινόμενο» , υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος στράικερ της Ίντερ για τον Χάρι Κέιν.

Την ίδια άποψη με τον διεθνή άσο της ιταλικής ομάδας έχουν φυσικά και οι διοικούντες την Μπάγερν και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε θέλουν να επεκτείνουν την συνεργασία τους με τον Άγγλο σέντερ φορ.

Το συμβόλαιο του Κέιν με τους Βαυαρούς λήγει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν προτείνει στον Άγγλο σέντερ φορ την επέκταση της συνεργασίας τους, μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία.

Ο Κέιν είναι ικανοποιημένος στην Μπάγερν, η ομάδα του Μονάχου του έχει προτείνει μια σημαντική αύξηση στις αποδοχές του και τα «σενάρια» που ήθελαν τον Άγγλο άσο να επιστρέφει στην Πρέμιερ Λιγκ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.