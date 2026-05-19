Τρίτη 19 Μαϊου 2026
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Μπάσκετ 19 Μαΐου 2026, 09:42

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Καλύτερο… ορεκτικό για το τι θα ακολουθήσει στους τελικούς της Δύσης στο NBA, σε μια σειρά ανάμεσα σε δύο ομάδες νέες σε ηλικία και γεμάτες ταλέντο που πιθανώς ξεκινούν μια από τις μεγαλύτερες κόντρες στην Ιστορία, δεν θα μπορούσε να υπάρξει!

Τα ξημερώματα της Τρίτης (19/5) οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έδωσαν μια αδιανόητη μπασκετική παράσταση στο «Paycom Center», που βρήκε τελικά νικητές τους πρώτους με 122-115, μετά από δύο παρατάσεις! Το ματς, τα είχε στην κυριολεξία… όλα: Απίθανα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν, τρομερό -ομαδικό- μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, αλλά και συγκλονιστικά ατομικά plays από ορισμένους από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή -αν όχι γενικά τους δύο καλύτερους!

Τελικά, αυτοί που χαμογέλασαν και πήραν τον πόλεμο των λεπτομερειών ήταν οι Σπερς του «εξωγήινου» Βίκτορ Γουεμπανιάμα, κάνοντας το 1-0 με break στην έδρα των πρωταθλητών και αναγκάζοντας τον back-to-back MVP, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, να μην χαρεί όσο θα ήθελε τη μέρα που παρέλαβε το δεύτερο βραβείο «Μάικλ Τζόρνταν» της καριέρας του.

Το ματς ήταν εξαιρετικό από κάθε άποψη καθ’ όλη τη διάρκειά του, ωστόσο ειδικά το φινάλε ήταν μια διαφήμιση του σπορ και του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, Γουεμπανιάμα και Γκίλτζεους-Αλεξάντερ… αντάλλαξαν καλάθια, ο MVP ήταν ο τελευταίος που σκόραρε στο 101-101, με τον Γάλλο να έχει την τελευταία επίθεση αλλά να κόβεται από τον Τσετ Χόλγκρεμ σε νεκρό χρόνο!

Στην πρώτη παράταση, η… παράσταση συνεχίστηκε, με τον «Γουέμπι» να αναγκάζει το δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο με απίθανο τρίποντο από τα 10 μέτρα και τον Άλεξ Καρούζο να καθαρίζει και την τελευταία άμυνα. Στη δεύτερη παράταση, ένα γκολ-φάουλ του Ντίλαν Χάρπερ έκανε τη διαφορά και έτσι οι Σπερς έφυγαν νικητές από την Οκλαχόμα.

Για τους ηττημένους, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ για τους νικητές, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε -μεταξύ άλλων- 41 πόντους, 24 ριμπάουντ και 3 ασίστ!

Και κάπου εκεί, με την εμφάνιση του Γάλλου ψηλού, αρχίζουν τα ρεκόρ…

Τα απίθανα ρεκόρ από Γουεμπανιάμα και Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατέβασαν τη νεαρότερη βασική πεντάδα στην ιστορία των τελικών Δύσης / Ανατολής του NBA, με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη και 346 μέρες: Χάρπερ 20, Καστλ 21, Βασέλ 25, Σαμπάνι 24, Γουεμπανιάμα 22.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Game 1 των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA πέτυχε τα εξής:

-έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA από όταν άρχισαν να καταγράφονται όλα τα στατιστικά, που έχει τουλάχιστον 40 πόντους, 20 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε αγώνα τελικών Περιφέρειας.

-σε ηλικία 22 ετών και 134 ημερών έγινε ο νεότερος στην ιστορία του NBA που καταγράφει 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα playoff, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος το είχε καταφέρει σε ηλικία 22 ετών και 352 ημερών, όταν ακόμη είχε το όνομα με το οποίο γεννήθηκε (Λου Άλσιντορ).

-έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σαν Αντόνιο Σπερς που καταγράφει τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα playoff, μετά τον «Ναύαρχο», Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο οποίος είχε 40/21 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς το 1996, 30 χρόνια πριν.

-έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ στο πρώτο του παιχνίδι τελικών Περιφέρειας, μετά τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε 42/29 το 1960.

Από την πλευρά του, ο Ντίλαν Χάρπερ έγινε ο πρώτος ρούκι στην ιστορία του NBA που έχει σε αγώνα playoff τουλάχιστον 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 7 κλεψίματα. Μέχρι αυτό το ματς, μόλις ένας είχε 20/10/5/5 σε αυτές τις στατιστικές κατηγορίες, ο θρύλος Μάτζικ Τζόνσον, το 1980.

Το τρίο Γουεμπανιάμα, Καστλ και Χάρπερ έγινε το πρώτο στην ιστορία του NBA που καταγράφει double-double σε αγώνα playoff ενώ όλοι είναι κάτω των 22.

Ποδόσφαιρο 19.05.26

«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!

Κίνδυνος αποβολής της Σαουθάμπτον από τον «ακριβότερο αγώνα του κόσμου», τον τελικό των Play-off ανόδου στην Premier League (23/05), λόγου του σκανδάλου παρακολούθησης της Μίντλεσμπρο. Ολες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι κατηγορίες και οι καυστικές δηλώσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
