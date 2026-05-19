Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Ο γιαλός δεν ήταν στραβός αλλά στραβά το πήγαινε ο Λανουά. Ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League παίρνει αρνητικό πρόσημο. Αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι όρισε 12 διαιτητές από τον πίνακα της ελίτ κατηγορίας της UEFA, όμως είχε άλλες 19 επιλογές. Παράλληλα, οι άλλοι ξένοι που έφερε για τους αγώνες μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν από χαμηλότερες κατηγορίες (την 1η ή την 2η), όμως το σκεπτικό της επιλογής ρέφερι από το «πάνω ράφι» είναι να παραδειγματίζονται και οι Ελληνες του πίνακα της Super League.

Στα αρνητικά του Γάλλου ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα λάθη των ξένων διαιτητών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα ήταν κατά του Ολυμπιακού και αναφερόμαστε σε όλα τα φάλτσα των ρέφερι από το εξωτερικό. Από τους ξένους διαιτητές που ήρθαν τον Λανουά… έσωσαν οι τέσσερις Γερμανοί που ήρθαν λόγω της φιλίας του με το επικεφαλής της διαιτησίας στη Γερμανία, Νουτ Κίρτσερ.

Αναλυτικά οι 12 ελίτ διαιτητές που έφερε ο Λανουά είναι ο Βέλγος Λάμπρεχτς, ο Βόσνιος Πελίτο, οι Ισπανοί Μανθάνο, Σάντσεθ Μαρτίνεθ, οι Γερμανοί Γιαμπλόνκσι, Στίλερ, Ζίμπερτ, Τσβάιερ, ο Ολλανδός Μακέλι, ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς, ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς και ο Τούρκος Μελέρ.

Οι 19 ελίτ που «έριξαν πόρτα» στον Λανουά είναι οι Αγγλοι Κάβαναχ, Ολιβερ και Τέιλορ, ο Ισπανός Ερνάντεθ, οι Γάλλοι Μπενουά, Λετεξιέ, Τουρπίν, οι Ιταλοί Γκούιντα, Μαριάνι, ο Λετονός Ντονάτας, ο Ολλανδός Γκοζομπουγιούκ, ο Νορβηγός Εσκάς, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο Πορτογάλος Πινέιρο, ο Σκοτσέζος Γουόλς, ο Ελβετός Σάρερ, ο Σλοβάκος Κρούζλιακ, ο Σλοβένος Βίντσιτς και ο Σουηδός Νίμπεργκ.

Για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να έρθουν τέσσερις ρέφερι. Για παράδειγμα ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ δεν ορίζεται ούτε από την UEFA, ο Ιταλός Μάσα έκανε χειρουργείο σε ματς Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ο Ρουμάνος Κόβατς επειδή δεν αφήνει ο αρχιδιαιτητής Βασάρας και ο Ρώσος Καράσεφ καθώς δεν ορίζεται από την UEFA λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.