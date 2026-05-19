«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ στη Euroleague, πραγματοποιεί ονειρική χρονιά με τη φανέλα της Βαλένθια και την έχει οδηγήσει στο πρώτο Final Four της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Ο Δομινικανός γκαρντ είναι χωρίς αμφιβολία περιζήτητος στη Euroleague, μετά την φανταστική σεζόν που έχει κάνει με τις «νυχτερίδες» και ήδη έχουν ξεκινήσει για τα καλά τα σενάρια και οι φήμες για το μέλλον του. Η Βαλένθια δεδομένα θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της και να αναπροσαρμόσει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, όμως το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο μια ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Μοντέρο, αλλά έχει και τον πρώτο λόγο.

Όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, ο Μοντέρο έχει πρόταση ανανέωσης από τη Βαλένθια για 2 εκατ. δολάρια ετησίως, όμως φαίνεται πως ο Δομινικανός είναι πολύ κοντά στο να έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, σε ένα δημοσίευμα που «ταράζει» τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ πριν από το Final Four στο ΟΑΚΑ.

Δείτε την ανάρτηση για τον Μοντέρο και τον Ολυμπιακό:

🚨 Valencia is reported to have offered Jean Montero a $2 million contract extension. However, the player is close to reaching an agreement with Olympiacos, Im told. pic.twitter.com/la3EtDCHjq — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 19, 2026

Η ρήτρα του Μοντέρο

Όπως αναφέρει το ισραηλινό ρεπορτάζ, o Μοντέρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βαλένθια έως το 2028, αλλά υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που αποδεχτεί πρόταση ομάδας στην Euroleague, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτό είναι στα 1.5 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στην Ιταλία, οι «νυχτερίδες» του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένος να πει ακόμη το «ναι».

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, η πλευρά του Μοντέρο φέρεται να επικοινώνησε με όλες τις ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει, συμπεριλαμβανομένων των δυο ελληνικών ομάδων.