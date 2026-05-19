Τρίτη 19 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
«Η πρώτη επιλογή στο Μουντιάλ θα είναι ο Νόιερ»
On Field 19 Μαΐου 2026, 22:00

Ο Νάγκελσμαν όχι απλά θα συμπεριλάβει τον γκολκίπερ της Μπάγερν στην αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ, αλλά τον προορίζει και για βασικό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν θ’ ανακοινώσει την Πέμπτη, την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας για το Μουντιάλ του καλοκαιριού και ο Μάνουελ Νόιερ θα είναι στα πλάνα του Γερμανού τεχνικού.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι ο γκολκίπερ της Μπάγερν θα είναι εκτός απροόπτου και ο βασικός πορτιέρε των «πάντσερ» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, σε ηλικία μάλιστα 40 χρονών.

Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μάνουελ Νόιερ με τους Βαυαρούς, έφεραν τα πάνω – κάτω, καθώς κανείς πριν από δύο μήνες δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο πολύπειρος γκολκίπερ θα ήταν στην αποστολή για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόδοση όμως του Νόιερ στο πρώτο ματς με την Ρεάλ για το Champions League αλλά και στην ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν για την ίδια διοργάνωση, οδήγησαν τον Νάγκελσμαν στην απόφαση να συμπεριλάβει τον 40χρονο τερματοφύλακα στην αποστολή της γερμανικής ομάδας.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας πως κάποιοι παίκτες της Μπάγερν που θα είναι στην Εθνική ομάδα της Γερμανίας, ζήτησαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή των «πάντσερ» να καλέσει στο Μουντιάλ τον Νόϊερ.

Φαίνεται λοιπόν πως και αυτή η… παρότρυνση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Γερμανού προπονητή. Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η πληροφορία γερμανικής εφημερίδας, ότι ο Νάγκελσμαν προορίζει τον Νόιερ για βασικό γκολκίπερ της Γερμανίας, στο Μουντιάλ.

Πάντα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Γερμανός τεχνικός είχε διαμηνύσει τον περασμένο Μάρτιο στον γκολκίπερ της Χόφενχαϊμ, Όλιβερ Μπάουμαν πως αυτός θα είναι βασικός στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι τελευταίες πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ο 38χρονος τεχνικός, μίλησε με τον Μπάουμαν και τον ενημέρωσε για τις προθέσεις του αναφορικά με τον Νόιερ και τα δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου αναφέρουν πως ο Μπάουμαν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Τόνισε ωστόσο στον Νάγκλεσμαν πως παραμένει στην διάθεση της Εθνικής του ομάδας ενόψει του Μουντιάλ, παρά το ότι δεν θα είναι η πρώτη επιλογή για τα δοκάρια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Όπως προαναφέραμε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας θ’ ανακοινώσει την αποστολή των «πάντσερ» στις 22 του μήνα και απομένει να δούμε αν τελικά θα δικαιωθούν τα ρεπορτάζ των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

Βάιος Μπαλάφας
Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Βάιος Μπαλάφας
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

