«Η πρώτη επιλογή στο Μουντιάλ θα είναι ο Νόιερ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν θ’ ανακοινώσει την Πέμπτη, την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας για το Μουντιάλ του καλοκαιριού και ο Μάνουελ Νόιερ θα είναι στα πλάνα του Γερμανού τεχνικού.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι, ότι ο γκολκίπερ της Μπάγερν θα είναι εκτός απροόπτου και ο βασικός πορτιέρε των «πάντσερ» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, σε ηλικία μάλιστα 40 χρονών.

Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μάνουελ Νόιερ με τους Βαυαρούς, έφεραν τα πάνω – κάτω, καθώς κανείς πριν από δύο μήνες δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο πολύπειρος γκολκίπερ θα ήταν στην αποστολή για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόδοση όμως του Νόιερ στο πρώτο ματς με την Ρεάλ για το Champions League αλλά και στην ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν για την ίδια διοργάνωση, οδήγησαν τον Νάγκελσμαν στην απόφαση να συμπεριλάβει τον 40χρονο τερματοφύλακα στην αποστολή της γερμανικής ομάδας.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας πως κάποιοι παίκτες της Μπάγερν που θα είναι στην Εθνική ομάδα της Γερμανίας, ζήτησαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή των «πάντσερ» να καλέσει στο Μουντιάλ τον Νόϊερ.

Φαίνεται λοιπόν πως και αυτή η… παρότρυνση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Γερμανού προπονητή. Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η πληροφορία γερμανικής εφημερίδας, ότι ο Νάγκελσμαν προορίζει τον Νόιερ για βασικό γκολκίπερ της Γερμανίας, στο Μουντιάλ.

Πάντα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Γερμανός τεχνικός είχε διαμηνύσει τον περασμένο Μάρτιο στον γκολκίπερ της Χόφενχαϊμ, Όλιβερ Μπάουμαν πως αυτός θα είναι βασικός στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι τελευταίες πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ο 38χρονος τεχνικός, μίλησε με τον Μπάουμαν και τον ενημέρωσε για τις προθέσεις του αναφορικά με τον Νόιερ και τα δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου αναφέρουν πως ο Μπάουμαν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Τόνισε ωστόσο στον Νάγκλεσμαν πως παραμένει στην διάθεση της Εθνικής του ομάδας ενόψει του Μουντιάλ, παρά το ότι δεν θα είναι η πρώτη επιλογή για τα δοκάρια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Όπως προαναφέραμε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας θ’ ανακοινώσει την αποστολή των «πάντσερ» στις 22 του μήνα και απομένει να δούμε αν τελικά θα δικαιωθούν τα ρεπορτάζ των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.