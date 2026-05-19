Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πορτογαλικός Τύπος θεωρούσε μέχρι σήμερα δεδομένη την πρόσληψη του Μάρκο Σίλβα στην τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, αναφέροντας πως η διοίκηση των «αετών» είχε συμφωνήσει με τον προπονητή της Φούλαμ για να διαδεχθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς ο special one θα αναλάβει το «τιμόνι« της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τις τελευταίες ώρες όμως όλα έχουν έρθει «τούμπα» σε ότι έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσληψης άλλου προπονητή και όχι του Μάρκο Σίλβα.

Ο λόγος για τον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ ο οποίος απολύθηκε από την αγγλική ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου «σταθμού» της καριέρας του.

EXCLUSIVE: Ruben Amorim closing in on new job at European giants four months after Man Utd sacking

https://t.co/TMiYgFd12P — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 19, 2026

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Ρούι Κόστα έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Αμορίμ και εξετάζει το ενδεχόμενο συμφωνίας με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς όμως να έχει ακόμα ληφθεί η οριστική απόφαση των «αετών».

Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί κι έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι τόσο ο Μάρκο Σίλβα όσο και ο Ρούμπεν Αμορίμ έχουν εργαστεί στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας και οι δύο βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο των Λουζιτανών, έχουν περάσει από την τεχνική ηγεσία των «λιονταριών».

Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Αμορίμ έχει παίξει ποδόσφαιρο στην Μπενφίκα, το διάστημα που τεχνικός διευθυντής των Λουζιτανών ήταν ο Ρούι Κόστα κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που «μετράει» πολύ για την διοίκηση των πρωτευουσιάνων.

Ο Αμορίμ δεν κατάφερε να πετύχει στο Ολντ Τράφορντ και η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου αποφάσισε να απομακρύνει τον Πορτογάλο τεχνικό, αλλά θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ο 41χρονος τεχνικός έκανε εξαιρετική δουλειά στην Σπόρτινγκ, την οποία άλλωστε οδήγησε στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων (2020-2021 και 2023-2024).

Ο Αμορίμ είχε φτιάξει πολύ καλό όνομα στην πατρίδα του και γι’ αυτό άλλωστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε στην πρόσληψή του, αλλά τα πράγματα στο «θέατρο των ονείρων», δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Τα σημερινά ρεπορτάζ λοιπόν του πορτογαλικού Τύπου, δίνουν νέα διάσταση στη «διαδοχή» του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, καθώς δίπλα στο όνομα του Μάρκο Σίλβα υπάρχει τώρα και αυτό του Ρούμπεν Αμορίμ.