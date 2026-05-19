Γιάγια Τουρέ ή Ιγκόρ Μπίσκαν το δίλημμα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γιάγια Τουρέ ή Ιγκόρ Μπίσκαν; Αυτό είναι το δίλημμα για την πρωταθλήτρια Σλοβακίας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, σχετικά με την τεχνική ηγεσία της, καθώς ο Βλαντιμίρ Βάις (ο πρεσβύτερος και όχι ο γιός του που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό) αποχώρησε από τον πάγκο της.

Έτσι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Γιάγια Τουρέ και ο πρώην του Παναθηναϊκού, Ιγκόρ Μπίσκαν δίνουν μάχη για να την αναλάβουν. Πως έχουν τα δεδομένα;

Τα σλοβακικά μέσα γράφουν για τον Γιάγια Τουρέ, που επίσης έπαιξε μπάλα σε Μονακό, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι έγινε επαφή και ότι ο Γιάγια Τουρέ είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα καθώς ο παλαίμαχος άσος της Ακτής Ελεφαντοστού θήτευσε στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του ως βοηθός προπονητή όπως και σε κάποιους συλλόγους.

Ωστόσο ο πρόεδρος της Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ιβάν Κμότρικ εξετάζει και άλλη υποψηφιότητα, επειδή ο 43χρονος Γιάγια Τουρέ δεν είναι έμπειρος και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει βάλει ψηλά τον πήχη, άρα δεν θέλει να ρισκάρει.

Εδώ προκύπτει και το όνομα του Ιγκόρ Μπίσκαν, που φαντάζει και ως φαβορί. Ο 48χρονος Κροάτης έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ως προπονητής. Ο Μπίσκαν είναι ένα γνωστό όνομα στην περιοχή καθώς κατέκτησε και πρωτάθλημα Σλοβενίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας υπό την προεδρία του Μίλαν Μαντάριτς. Πέρα από τη Σλοβενία, ο Μπίσκαν έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό βιογραφικό, έχοντας θητεύσει ως προπονητής μεγάλων συλλόγων όπως η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Ριέκα, ενώ έχει περάσει και θητείες στη Μέση Ανατολή με την Αλ-Σαμπάμπ και την Αλ-Αχλί. Ως ποδοσφαιριστής ο Μπίσκαν έχει παίξει και στη Λίβερπουλ.