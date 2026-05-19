«Αυτή είναι η προσφορά της Ζάλγκιρις στον Βαλαντσιούνας» (pic)
Ο Βαλαντσιούνας, που ήθελε ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ζάλγκιρις Κάουνας έχει ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας σεζόν, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποτελεί τον πρώτο στόχο της ομάδας του Τόμας Μασιούλις με στόχο να ενισχύσει τη ρακέτα της.
Όπως αναφέρει ο Ματέο Αντρεάνι, οι Λιθουανοί είναι έτοιμοι να προσφέρουν διετές συμβόλαιο στον 34χρονο συμπατριώτη τους, δίνοντάς του 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Βαλαντσιούνας, που έφτασε κοντά στον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε εν τέλει στους Ντένβερ Νάγκετς μετά την ανταλλαγή του από τους Σακραμέντο Κινγκς, όμως είναι πολύ πιθανό να μην παραμείνει και τη νέα χρονιά στο ΝΒΑ.
Jonas Valanciunas is a main target for Zalgiris Kaunas.
If he leaves the NBA, the Lithuanians are ready to offer a two-year, €3.5 million contract.
As @JonasLeksas anticipated, Zalgiris strongly desire to bring the NBA veteran back to Europe. pic.twitter.com/XQZaJ5CT58
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 18, 2026
Φέτος, σε 65 παιχνίδια στην κανονική περίοδο, ο Λιθουανός σέντερ είχε 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, παίζοντας περίπου 13 λεπτά, ως αναπληρωματικός του Νίκολα Γιόκιτς.
- Τούρκογλου: «Tην τελευταία 8ετία, το τρόπαιο της Euroleague έχει έρθει 4 φορές στην Τουρκία»
- O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Εθνικό στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος
- «Αυτή είναι η προσφορά της Ζάλγκιρις στον Βαλαντσιούνας» (pic)
- Μπερδεύοντας το bella ciao με το… ciao bella και τον Μάριο με τον Πάριο (vids)
- Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0: Τρίποντο με Χάβερτς και ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο
- Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
- Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
- Ολυμπιακός: Κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής στην κολύμβηση και 61ο Ανδρών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις