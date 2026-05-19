Αυτές είναι οι 24 από τις 36 ομάδες της League Phase του Champions League
Μπορεί να εκκρεμεί ο τελικός Παρί Σεν Ζερμέν-'Αρσεναλ στη Βουδαπέστη (30/5, 19:00), όμως η League Phase της επόμενης σεζόν ήδη «σχηματίζεται» και οι περισσότερες ομάδες είναι γνωστές.
Ένα ματς έχει απομείνει για να αολοκληρωθεί το φετινό Champions League και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο μεγάλος τελικός της Βουδαπέστης (30/5, 19:00) ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, με φόντο το τρόπαιο με τα… μεγάλα αυτιά.
Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, έχουμε εικόνα για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 24 από τις 36 ομάδες να έχουν «κλείσει» ήδη θέση. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 12;
Κάποιες από τις ομάδες που θα τις πάρουν θα προκύψουν από τα προκριματικά του καλοκαιριού, με δύο από αυτές να τις διεκδικούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός που ξεκινούν από τα playoffs και τον 2ο προκριματικό, αντίστοιχα.
Αστερίσκος υπάρχει για τους Ερυθρόλευκους, αφού αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (άρα θα πάρει εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League) και κατακτήσει και το Europa League (επίσης εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), τότε ο Ολυμπιακός θα «κερδίσει» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League και από τον 2ο θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο.
Κάποιες άλλες από τις 12 θέσεις που παραμένουν «ανοικτές» θα πάνε σε ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη σε πρωταθλήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη (όπως το ιταλικό).
Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τις θέσεις τους για τη League Phase του ερχόμενου Champions League
Μπάγερν Μονάχου
Ρεάλ Μαδρίτης
Παρί Σεν Ζερμέν
Ίντερ
Μάντσεστερ Σίτι
Άρσεναλ
Μπαρτσελόνα
Ατλέτικο Μαδρίτης
Ντόρτμουντ
Άστον Βίλα
Πόρτο
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μπέτις
Αϊντχόφεν
Φέγενορντ
Λιλ
Νάπολι
Λειψία
Βιγιαρεάλ
Σαχτάρ
Γαλατασαράι
Σλάβια Πράγας
Στουτγκάρδη
Λανς
✅ 24/36 clubs SECURED the 2026/27 Champions League spots:
🇩🇪 Bayern Munich
🇪🇸 Real Madrid
🇫🇷 PSG
🇮🇹 Inter
🏴 Manchester City
🏴 Arsenal
🇪🇸 Barcelona
🇪🇸 Atlético Madrid
🇩🇪 Borussia Dortmund
🏴 Aston Villa
🇵🇹 Porto
🏴 Manchester United
🇪🇸 Real Betis
🇳🇱 PSV
🇳🇱 Feyenoord
🇫🇷 Lille… pic.twitter.com/WQGr7FcEcK
— Football Rankings (@FootRankings) May 18, 2026
- Αυτές είναι οι 24 από τις 36 ομάδες της League Phase του Champions League
