Αυτές είναι οι 24 από τις 36 ομάδες της League Phase του Champions League

Ένα ματς έχει απομείνει για να αολοκληρωθεί το φετινό Champions League και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο μεγάλος τελικός της Βουδαπέστης (30/5, 19:00) ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, με φόντο το τρόπαιο με τα… μεγάλα αυτιά.

Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, έχουμε εικόνα για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 24 από τις 36 ομάδες να έχουν «κλείσει» ήδη θέση. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 12;

Κάποιες από τις ομάδες που θα τις πάρουν θα προκύψουν από τα προκριματικά του καλοκαιριού, με δύο από αυτές να τις διεκδικούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός που ξεκινούν από τα playoffs και τον 2ο προκριματικό, αντίστοιχα.

Αστερίσκος υπάρχει για τους Ερυθρόλευκους, αφού αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (άρα θα πάρει εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League) και κατακτήσει και το Europa League (επίσης εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), τότε ο Ολυμπιακός θα «κερδίσει» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League και από τον 2ο θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο.

Κάποιες άλλες από τις 12 θέσεις που παραμένουν «ανοικτές» θα πάνε σε ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη σε πρωταθλήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη (όπως το ιταλικό).

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τις θέσεις τους για τη League Phase του ερχόμενου Champions League

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

Ντόρτμουντ

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

Φέγενορντ

Λιλ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ

Γαλατασαράι

Σλάβια Πράγας

Στουτγκάρδη

Λανς