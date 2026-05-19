sports betsson
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19 Μαΐου 2026, 10:29

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, με όλη την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς… μπασκετικούς. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα κοντραριστούν το τριήμερο 22-25/5 με στόχο την κορυφή της Ευρώπης και όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς η ΕΛ.ΑΣ είναι στο… πόδι.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τις αρχές να έχουν ήδη καταρτίσει ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης και ελέγχου, αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόστηκε στον τελικό του UEFA Conference League το 2024 στη Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι σαν… φρούριο, όπως και οι περιβάλλοντες χώροι, αλλά και παράδρομοι, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 4-5 ζώνες ελέγχου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τους οπαδούς των ομάδων του Final Four και τις αποστολές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή, με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Αντίστοιχα, ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων και τη μετακίνησή τους.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, μονάδων Κ9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης, ενώ και σύγχρονα τεχνικά μέσα θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από το T-Center και στις βασικές διαδρομές μετακίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών γύρω από το στάδιο, όπως η Καλογρέζα, το Μαρούσι και το Ηράκλειο, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμοί δρόμων και αυξημένοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια των ημερών του Final Four.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

Business
ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Euroleague 19.05.26

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 15.05.26

Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»

Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν κατά του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τις υποτιμητικές δηλώσεις του τελευταίου που ακολούθησαν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια – «Θα φύγω όταν μου το πει ο Γιαννακόπουλος», είπε για το μέλλον του ο Τούρκος τεχνικός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Σύνταξη
Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα, λέει ο Φάμελλος - Αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες μας

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Σύνταξη
Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26

Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; - Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Ελλάδα 19.05.26

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Σύνταξη
Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies