Τσουκαλάς: «Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει» – Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον Μητσοτάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Για τον πρωθυπουργό, η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι αυτή που αποτύπωνε το παλιό τραγούδι της Ελίνας Κωνσταντοπούλου, ‘όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει’. Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον πρωθυπουργό, είτε είναι εκεί είτε δεν είναι, το αποτέλεσμα παραμένει αποτυχημένο», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την πρόσφατη ομιλία Μητσοτάκη και την αναφορά του σε γνωστή ατάκα της Χίλαρι Κλίντον περί τηλεφώνου που χτυπά στις 3 το πρωί.

Μιλώντας στο Mega News, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε και τον επικείμενο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και τη σχετική δημόσια συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι «αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μας είναι ότι η συζήτηση δεν πρέπει να πάει στο 2015. Μια τέτοια συνθήκη θα ευνοήσει μόνο την κυβέρνηση, η οποία δείχνει διακαώς να επιθυμεί ως αντίπαλό της τον κ. Τσίπρα», όπως είπε.

«Εμάς το μέτωπό μας είναι καθαρό απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και την αποτυχία της. Βλέπουμε την αγωνία που έχει, φοβούμενη ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα συντριβεί και αντιλαμβανόμαστε την καούρα που έχει για τα νέα κόμματα. Η αγωνία λοιπόν εμάς δεν μας αφορά», ανέφερε.

«Να φύγει η κυβέρνηση με όρους 2026, όχι 2015»

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Δημήτρη Καιρίδη ότι «ο Τσίπρας βολεύει τη ΝΔ γιατί διχάζει και διευκολύνει τη συσπείρωσή της», ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε πως «δείχνει καθαρά ότι επιθυμούν την κάθοδο Τσίπρα για να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις. Με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς τι λέμε; Η χώρα δεν χρειάζεται άλλες διαιρέσεις και διχασμούς, δεν χρειάζεται να γυρίσει στις πολώσεις του 2015 που είναι και ασύγχρονες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει μία κυβέρνηση που σπαταλά παραγωγικές δυνατότητες και διαλύει τους θεσμούς με όρους 2026, όχι με όρους 2015», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε, επίσης, ότι οι συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών υπέρ της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού μόνο τυχαίες δεν είναι, υποστηρίζοντας πως «όταν ο κ. Χατζηδάκης ζητά επί της ουσίας την επιστροφή του κ. Τσίπρα και όταν στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζονται σχεδόν να τον παρακαλούν να προχωρήσει σε νέο κόμμα, αυτό δείχνει πολιτική πρεμούρα. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται μια καθαρή πολιτική αναμέτρηση με το ΠΑΣΟΚ».

«Η ΝΔ έχει αγωνία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ»

«Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», επισήμανε.

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη ούτε από προσωπολατρία ούτε από μεσσιανικές λογικές. Χρειάζεται πολιτικό σχέδιο για την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνική συνοχή με όρους 2026 και όχι ανακύκλωση παλιών διχασμών», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Ο νυν πρωθυπουργός που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρουμε – λες και είναι ο Τσόρτσιλ και είμαστε σε πόλεμο και θα τα λύσει όλα, ενώ δεν έχει δώσει πουθενά διαπιστευτήρια ιδιαίτερης ικανότητας. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έρχεται σα νέος Λένιν και λέει ‘χθες ήταν νωρίς, αύριο είναι αργά, σήμερα είναι η σωστή μέρα’. Τώρα ακολουθούμε το ίδιο σενάριο με τον Σεπτέμβριο, τον Μάρτιο κ.ο.κ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται στις πραγματικές κοινωνικές συγκρούσεις και όχι στη δημιουργία τεχνητών εντυπώσεων. Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, φθηνής εργασίας και επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων».

Στο πλαίσιο αυτό υπερασπίστηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μελλοντική σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, σημειώνοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά βαθιά αξιακό και αφορά το μοντέλο κοινωνίας που θέλουμε τα επόμενα χρόνια».

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει απροστάτευτους τους δανειολήπτες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ιδιωτικό χρέος και στη λειτουργία των funds και των servicers, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει απροστάτευτους τους δανειολήπτες. «Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδεχθεί πλήρως το μοντέλο της ανεξέλεγκτης μεταβίβασης κόκκινων δανείων στα funds. Εμείς προτείνουμε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους πιστωτές και αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές πρακτικές των servicers», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, «την ώρα που ένας δανειολήπτης διαπραγματεύεται με το fund, να του αποστέλλεται ταυτόχρονα διαταγή πληρωμής ώστε να βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης και εκβιασμού» και τόνισε πως «αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν».

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η μείωση του δημόσιου χρέους δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία όταν επιτυγχάνεται μέσω της υπερφορολόγησης και της διαρκούς πίεσης στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα».

Σχολιάζοντας, τέλος, τα ελληνοτουρκικά και τις πρόσφατες κυβερνητικές τοποθετήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατική στάση και επικοινωνιακή εργαλειοποίηση κρίσιμων εθνικών ζητημάτων. «Ακούγαμε τον πρωθυπουργό να πανηγυρίζει πολιτικά για ζητήματα που σήμερα η ίδια η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ‘επιχειρησιακά’. Τα εθνικά θέματα απαιτούν σοβαρότητα, συνέπεια και θεσμική υπευθυνότητα και όχι προεκλογική αξιοποίηση», σημείωσε.

«Η κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών»

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της ευρύτερης συνταγματικής συναίνεσης στις διαδικασίες αναθεώρησης, σημειώνοντας ότι «η επόμενη Βουλή πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες πλειοψηφίες ώστε να προχωρήσουν ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές».

«Εμείς λέμε ότι κάθε φορά η Αναθεωρητική Βουλή πρέπει να έχει 180 ψήφους. Άρα, στην επόμενη Βουλή, που διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την πλειοψηφία, πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε τόσες ώστε να υπάρξουν συναινέσεις», επισήμανε.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της ως προς την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις και όχι να συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια με κρίσιμα ζητήματα θεσμών και λογοδοσίας»..