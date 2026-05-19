Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι το Συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή, επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «όλα τα στελέχη της ΝΔ έδωσαν το παρών στο Συνέδριο για όλους εκείνους που διαχρονικά υπηρετούν τις ιδέες της παράταξης αλλά και για εκείνους που μπορεί να μπήκαν τα τελευταία χρόνια» και πως «η ΝΔ σε μία πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια, αλλά κυρίως για τη χώρα, βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου».

Υποβαθμίζουν βόμβες Δένδια

Όσο, δε, για τους κεραυνούς του Νίκου Δένδια κατά του Κυρ. Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους» και τα «καρφιά» του για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το γενετικό υλικό της παράταξης, με αιχμές, μεταξύ άλλων, κατά της «ηθικής δυσχρωματοψίας», καθώς επίσης για την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να θεωρείται «λάφυρο» και «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και βέβαια για τις «περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και τους «μισθοφόρους της εξουσίας», το μέγαρο Μαξίμου, μη θέλοντας να δώσει περαιτέρω τροφή στη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, απέφυγε να σηκώσει το γάντι και επιχείρησε να υποβαθμίσει την παρέμβαση του υπουργού Άμυνας στο Συνέδριο.

Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «μέσα στη ΝΔ υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις, απόψεις, θέσεις που στο τέλος της ημέρας όμως οδηγούν σε έναν ενωτικό αγώνα επί τη βάσει ενός προγράμματος, ενόψει, εν προκειμένω των επόμενων εκλογών», για να πει ότι «σίγουρα υπάρχουν και αντιρρήσεις, διαφορετικές θέσεις, παράπονα», όμως «στο τέλος της ημέρας ο στόχος είναι κοινός», υποστηρίζοντας ότι «αυτό βγήκε» και από την ομιλία του υπουργού Άμυνας, για τον οποίο είπε ότι «έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμύνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν εκλαμβάνει το απόσπασμα με την αναφορά Δένδια σε «περίκλειστες Καγκελαρίες τεχνοκρατών», ως «επίθεση σε κανέναν», χαρακτηρίζοντας «αυθαίρετη» μια τέτοια ανάγνωση, για να καταλήξει ότι «όλοι έχουμε κοινό στόχο» και πως «μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας […] Όλα τα υπόλοιπα είναι παραπολιτικού τύπου συζητήσεις που δεν ενδιαφέρουν καθόλου, μα καθόλου την κοινωνία».

Ο αντίκτυπος στο εσωκομματικό ακροατήριο

Φυσικά η παρέμβαση του κ. Δένδια στο συνέδριο μόνο ως «αδιάφορη» δεν πέρασε από το εσωκομματικό ακροατήριο, με έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ να αναγνωρίζουν ότι ο υπουργός Άμυνας στο Συνέδριο πραγματοποίησε μία αρχηγική εμφάνιση και ουσιαστικά δήλωσε «παρών» ως ο επόμενος αρχηγός της ΝΔ.

Άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημείωναν ότι ο Ν. Δένδιας εμφανίστηκε στο συνέδριο ως ο άλλος πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ κάποιοι επισήμαιναν ότι ήταν ο πρωτοκλασάτος υπουργός που στην ομιλία του ήρθε να εκφράσει την κριτική για τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους» που είχαν διατυπώσει και οι 5 βουλευτές της ΝΔ (Γ. Οικονόμου, Ανδρ. Κατσανιώτης, Γ. Παππάς, Ξ. Μπαραλιάκος, Αθ. Ζεμπίλης), οι οποίοι υπέγραφαν το κοινό άρθρο στα «ΝΕΑ».

Στον αντίποδα, «γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν ότι, από τους επίδοξους «δελφίνους», ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος στο Συνέδριο έβαλε κατά των «εσωκομματικών ψιθύρων», θέλησε να εμφανιστεί ως συνέχεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε ταύτιση μαζί του.

Την ίδια ώρα, άλλοι παρατηρούν ότι ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, με τις αιχμές του περί «απόψεων του «comme il faut», θέλησε να χτυπήσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και έτερο αντιπρόεδρο της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, από τη δική του πλευρά ως παίκτης για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, έδωσε το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα στο Συνέδριο, στέλνοντας το σήμα στο εσωκομματικό ακροατήριο ότι η στήριξη και η συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι για τον ίδιο αυτονόητη, αλλά διεκδικεί για τον εαυτό του μια διακριτή πολιτική παρουσία.

Απαρατήρητη δεν πέρασε ούτε η παρέμβαση του Βασίλη Κικίλια και οι αιχμές που θέλησε να αφήσει για την «πολιτική ψυχή της» ΝΔ που δε μπορεί να υποκατασταθεί, διαμηνύοντας ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν» και δείχνοντας ότι εστιάζει στο ζήτημα των αρχών, των αξιών και του DNA της ΝΔ.

Δυσαρέσκεια

Βέβαια πέρα από τις κινήσεις των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ, δεν έλειψε και η γκρίνια και η δυσαρέσκεια βουλευτών του κόμματος, που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις έλεγαν ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έκανε το Συνέδριο μόνο για να δώσει την αίσθηση ότι ασχολείται με το κόμμα και με τις διαδικασίες των κομματικών οργάνων, λέγοντας σκωπτικά ότι μετά την ολοκλήρωσή του απλώς έβαλε ένα «check point» στο σημειωματάριό του.

Επόμενη κομματική διαδικασία, η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ με τη νέα της σύνθεση που προέκυψε από το Συνέδριο και η οποία θα εκλέξει τον νέο γραμματέα της. Όπως πληροφορείται το in, για τη θέση αυτή φαβορί είναι ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ενώ έχει εξεταστεί και το όνομα του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.